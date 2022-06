Benítez vs Ferguson (II)

El entrenador del Liverpool, Rafa Benítez, ve "nerviosismo" en el Manchester United y mostró su enfado con su técnico Sir Alex Ferguson, al que acusó de contar con privilegios que ningún otro preparador de la Premier League disfruta.



Ayer mismo el entrenador español salió al paso de otros comentarios de Ferguson sobre las posibilidades del Liverpool ante la segunda vuelta de la Liga.



Benítez se refirió a los comentarios de Ferguson tras la sanción que el técnico del United recibió por criticar a un árbitro. "No fue castigado por esos comentarios. Es el único entrenador de la Liga inglesa que no es castigado por estas cosas", acusó el madrileño en rueda de prensa.



Esta misma semana, Ferguson acusó al colegiado Martin Atkinson de "estar a favor del Portsmouth" y de no hacer bien su trabajo en el partido de cuartos de final de la FA Cup, con ajustada victoria del Manchester sobre el Portsmouth (1-0).



El Liverpool lidera la liga inglesa con tres puntos de ventaja sobre el Chelsea y siete sobre el Manchester. Para Benítez, esta situación explica el comportamiento de Ferguson. "En Manchester están nerviosos porque ocupamos el liderato. Pero no quiero jugar ningún juego mental demasiado pronto", aseguró Benítez.



La acusación del español se extendió al asunto del calendario. En Inglaterra no existe calendario cerrado, sino que depende de las emisiones televisivas. "La segunda parte de la Liga, el United jugará en casa contra los equipos de arriba en la tabla. Es una ventaja fantástica", se quejó Benítez, que planteó dos soluciones, una de ellas en clave sarcástica.



"Podemos hacer como en España -en referencia al calendario cerrado-. La otra opción es que el señor Ferguson organice los calendarios en su oficina y luego nos lo envíe a los demás. Así todo el mundo lo sabría y nadie podría quejarse", ironizó el preparador del Liverpool.