Beckham: "No había trabajado tan duro nunca"

El futbolista inglés David Beckham, que juega cedido por Los Ángeles Galaxy en el Milán hasta el próximo mes de marzo, asegura que en los equipos por los que hasta ahora ha pasado, entre ellos el Real Madrid, no había trabajado tan duro como lo hace ahora en el club italiano."Puedo tranquilamente decir que nunca he trabajado tan duro en mi carrera, ni siquiera en Manchester. Aquí en el Milán hay una gran seriedad y profesionalidad", aseguró Beckham tras el amistoso contra el Hamburgo que supuso este martes su debut con el Milán, en unas declaraciones que recoge la prensa deportiva italiana."Esto me viene muy bien, porque creo que el trabajo siempre da sus frutos", añadió.El jugador, que militará en el Milán hasta el 9 de marzo, demostró una buena condición física en su debut con el Milán en Dubai contra el Hamburgo, que terminó con empate a uno y victoria del conjunto italiano en los lanzamientos de penaltis."Todo ha ido muy bien, estoy contento porque estaba muy decidido a jugar este primer partido, a pesar de que en la víspera sufrí un pequeño problema muscular", apuntó Beckham, quien expresó su satisfacción por volver a jugar después de dos meses.El inglés está dispuesto a jugar algunos minutos en el partido de liga del próximo domingo contra el Roma, en un campeonato italiano que vuelve tras el parón navideño, toda vez que lo más probable es que comience el encuentro sentado en el banquillo."En este primer partido me he visto bien. Por eso, silo quiere, aceptaré con gusto ponerme a jugar a su disposición si me llama para hacerlo", afirmó Beckham.El jugador espera que el seleccionador de Inglaterra, el italiano, haya visto el encuentro ante el Hamburgo para que lo incluya en una futura lista de convocados de cara al Mundial del 2010.