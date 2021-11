Van Nistelrooy, baja toda la temporada

El jugador del Real Madrid ha sido operado en Colorado donde se le ha sometido a una artroscopia por el Doctor Steve Steadman. Tiene afectado el menisco, el ligamento lateral interno y el cartílago de la rodilla.La intervención ha sido realizada por el doctor Steadman, que ya operó a Van Nistelrooy cuandomientras militaba en el PSV, y el delantero holandés estuvo acompañado en todo momento por un representante de los servicios médicos del Real Madrid, Luis Serratosa.Según un comunicado del club , el delantero holandés estará entre seis y nueve meses de baja. De esta manera, dice adios a la temporada por lo que el club blanco deberá presentar su baja federativa para poder buscarle refuerzos en el mercado de invierno.Entre los posibles sustitutos suenan dos argentinos. El jugador del Génova,, está en plena forma y es el máximo goleador del 'Scudetto'. A favor del ex del Zaragoza, el hecho de que su equipo no disputa la Liga de Campeones.es otro de los nombres que barajan. Su principal handicap es que su estado de forma es una incognita. Lo mejor es que no tiene ficha con el Milan y también podría disputar la Champions.Por otro lado está la opción del ruso, que a pesar de no ser un delantero puro, tampoco está olvidada. Mientras, el holandés(Ajax), otro de las opciones, tiene una rotura en los ligamentos del tobillo. Por último,del Olympique Lyón) está casi descartado porque sólo podría ser utilizados en la Liga.Van Nistelrooy cayó lesionado el 21 de octubre en Turín, en el encuentro disputado en el Comunale ante el Juventus. El Real Madrid no informó de su lesión y el jugador se mostró listo para jugar.Sin embargo, en el partido de vuelta ante el equipo italiano, el pasado 5 de noviembre,derecha y la resonancia magnética a la que fue sometido dos días después, desveló que sufría una lesión en su rodilla operada.El holandés, de 32 años,con el Real Madrid en doce partidos, cuatro en Liga, tres en Liga de Campeones y tres en la Supercopa de España.