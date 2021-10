Schuster: "Es un buen golpe de ánimo ganar así el partido"

El alemán Bernd Schuster, técnico del Real Madrid, que derrotó (4-3) al Málaga en el Santiago Bernabeu, declaró tras el partido que "es un buen golpe de ánimo ganar el partido de la forma" en la que lo hizo su equipo, que fue tres veces por detrás en el marcador.



"No puedo decir lo que hemos hablado en el descanso", dijo Schuster, que, acerca del obligado cambio de Michel Salgado por el holandés Wesley Sneijder, por la expulsión de Sergio Ramos, dijo que estaban "obligados a hacer este cambio".



"Aunque yo prefiero ganar los partidos de otra manera, sin duda", añadió el entrenador alemán, que "no" llegó a temerse lo peor durante un partido en el que el Málaga se adelantó en tres ocasiones.



"No, lo que pasa es que el tema es que no tenemos tiempo casi para nada. Cada tres días tenemos otro partido. Cuando hay momentos como estos hay que ganar en ánimo y moral. Y volver a intentar el siguiente partido y corregir lo máximo posible. Creo que no es fácil hacerlo en los partidos, pero no nos da tiempo para hacerlo en los entrenamientos. Por lo tanto hay que ir poco a poco", señaló Schuster.



"Yo vi caer un jugador del Málaga y no pensaba nada más. La jugada entera no la vi. Me sorprendió mucho la roja directa, pero no puedo comentar mucho más", explicó el técnico merengue, que tampoco comentó el penalti señalado sobre Higuaín.



Acerca de Higuaín, que marcó los cuatro goles de su equipo, Schuster declaró: "Está claro que él estaba jugando en su sitio, como en otros partidos. Ahí es donde aprovecha su velocidad y su regate. Y sobre todo, la moral que él tiene este año, en el que ha dado un paso muy importante hacia adelante".



Tapia: "Ellos han tenido la suerte que nos ha faltado"



Antonio Tapia, entrenador del Málaga declaró tras el partido que el conjunto que dirige Bernd Schuster tuvo "la fortuna" que le faltó al suyo.



"Pienso que hemos dominado la segunda mitad, en la que el Madrid ha jugado a la contra. Nos hemos aproximado con peligro en varias ocasiones y de hecho nos hemos adelantado en el marcador. Y hemos completado un magnífico partido que al final hemos podido ganar", declaró el técnico del Málaga.



"Creo que hemos hecho un magnífico partido, en la primera y en la segunda parte. Ellos han tenido y la fortuna que nos ha faltado a nosotros. Y al final ganaron el encuentro. Pero me quedo sobre todo con el trabajo y el buen hacer de mi equipo", dijo.



"Aunque, lógicamente, no estoy satisfecho con el resultado. Hemos merecido algo más que la derrota", apostilló Tapia, que no quiso opinar acerca de la labor de Iturralde González.



"Del árbitro no voy a opinar. Me tengo que centrar en intentar mejorar las cosas que son mejorables. Del árbitro, ni hablar", declaró.



Higuaín, exultante



Gonzalo Higuaín, delantero argentino del Real Madrid, reconoció que es la primera vez en su carrera profesional que marca cuatro goles y admitió tras golear al Málaga, que siente "una felicidad enorme".



"Me siento muy feliz por marcar cuatro goles en mi estadio. Lo disfruto al máximo y lo valoro porque el equipo jugó con todo, pusimos mucho coraje para ganar un partido importante", manifestó en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.



"Es la primera vez que marco cuatro goles en mi vida y tuve la suerte de hacerlo en Bernabéu. Mañana me dan el balón del partido firmado por todos. Un recuerdo que nunca olvidaré", añadió.