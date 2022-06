Un senador denuncia a Villar y pide la comparecencia de Lissavetzky

Medidas cautelares para suspender la reelección de Villar

Sentimiento derrotista tras el abandono de Mateu Alemany

"Villar practica la amenaza y Lissavetzky ha claudicado"





"Un organismodirigido por un presidente cacique". Así define el senador autonómico por Baleares, Pere Sampol, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a su máximo dirigente, Ángel María Villar.Hasta la fecha, ya habían surgido diferentes denuncias contra el máximo organismo del balompié en España. La última provino de la Plataforma "Federación Para Todos", dirigida por Mateu Alemany y con la intención de reformar un organismo oficial que calificaban de "antidemocrático".Sin embargo,con la irrupción de Sampol, que ha denunciado la situación en la Cámara Alta del Parlamento. "Me interesé por la cuestión a raíz de una denuncia presentada por Mateu Alemany y, tras detectar numerosas irregularidades, me decidí a actuar. Las Federaciones gestionan dinero público y, por lo tanto, deben respetar las leyes, cosa que no hace la RFEF".El Senador solicitó esta semana a la Fiscalía Anticorrupción que investigara "las presuntas irregularidades" de la RFEF. Además, envió una carta a la Ministra de Educación, Cultura y Deportes, Mercedes Cabrera, en la que mostraba su preocupación por el caso. "Existen indicios para abrir una querella criminal contra la directiva de Villar".Ángel María Villar, que, no acató una Orden Ministerial de 2007 que obligaba a convocar elecciones en el primer trimestre del año a todas las federaciones que no estuvieran afectadas por los Juegos Olímpicos de Pekín.Villar, que contó con el respaldo de la FIFA, "se comportó como un insumiso y el 3 de marzo aprobó un nuevo reglamento sin garantías" que contraviene la normativa estatal". A finales de marzo, la Asamblea extraordinaria de la RFEF, decidió convocar las elecciones para presidente de la RFEF para el lunes 24 de noviembre.El senador autonómico por Baleares ha solicitado la, pero calcula que no comparecerá en el Senado antes de la realización de los comicios. Por eso mismo solicita la aplicación de medidas cautelares como la suspensión de la Junta Directiva y la creación de un Comité electoral independiente que convoque un proceso electoral diferente.Desde el Ministerio de Educación y Deportes no han querido entrar a valorar las declaraciones de Sampol y afirman que Lissavetzky expresará su postura cuando comparezca ante la Cámara Alta. En la RFEF, prefieren mantenerse en silencio para no desvirtuar el proceso electoral convocado.Sampol está preocupado por el sentimiento derrotista y el fatalismo que reina en el mundo del fútbol español respecto a la RFEF. "Si hablas con periodistas, jugadores e incluso directivos, todos critican la actual sitación, pero nadie hace nada. El derrotismo ha llegado a todos los sectores".El caso de Alemany es paradigmático. Pese a haber logrado importantes apoyos de algunas Federaciones Regionales, a medidados de septiembre el mallorquín decidió renunciar a presentarse como candidato a presidir la RFEF. "Cambiar la institución con un vicepresidente procesado, sin sede establecida y con la necesidad de renovar profundamente el Comité de Entrenadores y el de Árbitros es una condena al fracaso", afirmó el impulsor de la plataforma "Federación Para Todos".Alemany denunció públicamente que el Secretario de Estado para el Deporte, Jaimetras mantener, en primer lugar, una postura muy próxima a los objetivos de la Plataforma, para luego inhibirse en el proceso electoral.Sampol considera que Jaime Lissavetzky "debería haber actuado contra la RFEF por haber infringido la normativa electoral. Al fin y al cabo, se trata de unaLa democracia no ha llegado a la RFEF y el Consejo Superior de Deportes no puede mantener la connivencia con Villar tras la falta de respeto absoluta a la legalidad".Muchas de las "supuestas irregularidades" denunciadas por Sampol ya eran conocidas como el cobro de comisiones ilegales, la falta de control de los fondos que gestiona el organismo o las obras de la, realizadas en un suelo que no es propiedad de la RFEF.El Senador también destaca un informe realizado por peritos de la Agencia Tributaria en mayo de 2008 que destapó el "(151 millones de pestas) desde la RFEF a la sociedad Amanecer Latino, propiedad del hijo de Juan Padrón, Vicepresidente del organismo). El informe pericial también señala "la realización de viajes de ocio" por parte de directivos a cargo de las cuentas de la RFEF.