Salgado: "Ramos ha pedido perdón y está todo zanjado"

Míchel Salgadocon sus declaraciones, por las que "ha pedido perdón en el vestuario", y aseguró que "está todo zanjado".Salgado no desveló el contenido de la conversación que Sergio Ramos mantuvo con sus compañeros ayer en Valdebebas, pero admitió que pidió perdón por sus declaraciones en las que pedía un cambio de sistema y denunciaba su soledad en la banda derecha por la poca ayuda de compañeros a la hora de defender., pero está todo zanjado y solucionado. La plantilla no va a hablar más del tema Sergio Ramos. Nos ha pedido perdón y estamos encantados por ello porque está solucionado y le necesitamos al cien por cien", reconoció Salgado en rueda de prensa.Como uno de los capitanes, el lateral gallego entiende las palabras de Sergio Ramos y explicó que nadie le había pedido que hablara con sus compañeros. "El ha pedido disculpas, yo no se las he exigido", dijo."Todo el mundo falla, yo el primero. Está zanjado,. En el vestuario no ha tenido tanta importancia. Como todos hemos cometido errores, no creo que Sergio no pueda cometerlos", añadió."Ha reaccionado fenomenal, como un hombre, ha dado la cara ante sus compañeros. Le necesitamos mucho, estamos muy contentos de que se zanje el tema y esperamos que no siga la polémica en la prensa con él", concluyó.Por otra parte, se refirió a varios temas de actualidad como el nombramiento de Maradona como nuevo seleccionador argentino , noticia que aplaudió, o las declaraciones de Alex Ferguson contra el Real Madrid, sobre las bromeó."Para todos los que amamos el fútbol y que. Ha pasado por momentos muy difíciles, que todos hemos vivido y nos dolía, pero esto indica que está recuperado y me alegro por él y por el fútbol, porque es una noticia fantástica. Desearle suerte, siempre que no juegue contra la selección española y que le rodeen bien porque puede hacer un gran trabajo", dijo sobre el 'Pelusa'."Si Ferguson ha hablado de franquismo es mejor no contestarle", añadió sobre el escocés, que también aseguró que el Real Madrid fichó a Heinze para que luego viniera Cristiano Ronaldo: "Heinze es un gran fichaje para nosotros y ojalá sirva para que venga Cristiano, pero no me importa".Y es que el gallego está "y también de que Cristiano haya dicho que no va a venir". "No porque no venga, que le acogeríamos con los brazos abiertos, pero si no quiere venir, pues que no se hable de nuevo porque nos ha hecho daño en la pretemporada y puede haber sido la causa de que no se fiche a otros", sentenció.Por otra parte, recordó con nostalgia el debut de Raúl hace 14 años. "Debutamos el mismo año y fuimos juntos al Mundial sub-20 de Qatar. Fue un gran año para los dos, creo que también Morientes debuta ese año y Etxeberria... un recuerdo fantástico", destacó.