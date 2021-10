Maradona se ríe de quienes hablan de su inexperiencia

Diego Armando Maradona ha afirmado que se ríe cuando hablan de su inexperiencia como entrenador de fútbol, un día después de haber sido designado seleccionador argentino. "Me causan gracia los que dicen que no tengo experiencia. Puede ser, pero lo tengo a Carlos (Bilardo) acompañándome. Además, tengo más de 20 años en la selección", indicó el ex futbolista.

"En este momento, estamos tratando de formar el equipo de trabajo y nos vamos a tomar el tiempo necesario", comentó frente a su casa ante un grupo de periodistas. "Hablan de experiencia y el agua caliente ya está inventada", dijo Maradona, quien señaló que ha hablado del cargo que ocupará con su hija Giannina, pareja del delantero del Atléico de Madrid Sergio "Kun" Agüero. "Ella está muy feliz, como yo. Esto me llega en un buen momento de mi vida", añadió.

En cuanto al encuentro del próximo año con Brasil, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010, Maradona marcó diferencias entre el fútbol que a él le gusta y el que practica Carlos Dunga, el seleccionador brasileño. "¿Si yo voy a jugar como Dunga? No, yo no juego como Dunga. Dunga pegaba patadas y en todo caso yo las esquivaba", dijo.