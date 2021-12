Los Beckham no pueden fiarse de nadie, ni siquiera de aquellos que, en teoría, ocupan puestos que requieren de una confianza absoluta. Según ha publicado el diario británico The Sun, la pareja de amos de llave que custodiaban su mansión de "Hertfordshire", un condado interior en el sureste de Inglaterra,-jerseys, botas, entre otros objetos- para subastarlos en la página de eBay Eric de 56 y June Emmet de 55, son el matrimonio al que. "Somos inocentes, es un montaje, esto está fuera de control", estas son las palabras de Eric al diario "The Sun" para defenderse de las acusaciones que pesa sobre la pareja.londinense por esta supuesta venta de los modelitos que tenían los Beckham en su lujosa mansión."Nosotros tenemos total acceso a la casa, a los coches y a demás objetos, y nunca hemos robado nada. Mi mujer conoce a Victoria desde hace diez años, esto es un malentendido" según el empleado de la pareja de moda de Los Ángeles.Por su parte, tantopor la noticia de los robos y la detención de su pareja de confianza en la mansión de "Hertfordshire".Todo este embrollo también ha salpicado al primogénito de la familia Emmet. El angelito y los padres alegan que los objetos requisados por la policía sonUn vecino del Emmetts los defendió del supuesto robo: ". Estoy convencido al cien por cien de que las alegaciones contra ellos son totalmente falsas. "El matrimonio incluyó en la subastacon los nombres de los tres hijos de la pareja - Brooklyn, Romeo y Cruz - y otra bota que había utilizado el futbolista con Inglaterra y Los Ángeles Galaxy.Culpable o inocentes, lo cierto es que en estos tiempos de crisis, y si encima vives en casa de los Beckham, que mejor manera que vender unos "trapillos" la pareja inglesa en internet para sacarse un sobresueldo.Igual sólo lo hacian por aquello de hacer un homenaje a Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, lo único que en esta historia se olvidaron dedar su parte a los pobres,. ¿Quién sabe?