Del Bosque prueba con Xabi Alonso, Ramos y Juanito

Vicente Del Bosque, seleccionador español, probó en el escenario del partido, el Le Coq Arena, en el último entrenamiento antes de enfrentarse a Estonia, con Sergio Ramos, Juan Gutiérrez 'Juanito' y Xabi Alonso en el hipotético equipo titular.España se entrenó durante cincuenta minutos en el modesto estadio en el que disputará su tercer partido de clasificación al Mundial 2010, ante cerca de 300 aficionados locales y bajo una temperatura a la que no están acostumbrados en el inicio de temporada, ocho grados.El último ensayo dejó ver laen los abductores. Tras no entrenar hace dos días y perder la última parte del entrenamiento de ayer, hoy, viernes, completó al mismo ritmo que sus compañero la sesión de trabajo y fue uno más en el partido de entrenamiento.Del Bosque repartió petos y dejó entrever su idea del equipo titular. En un equipo alineó a Iker Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Juanito, Capdevila, Cazorla, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Villa y Fernando Torres.Las novedades seríanen el centro de la defensa, que entraría por delante de, recién recuperado de unas molestias musculares, y Carlos Marchena que regresa a la selección tras superar una lesión.Además,dejaría en el banquillo a Marcos Senna, a quien Del Bosque puede dar descanso pensando en el compromiso del miércoles ante Bélgica.En el primer partido de Del Bosque como seleccionador, Xabi Alonso hizo dos goles del triunfo en el amistoso en Dinamarca (0-3). En el último referente de España, ante Armenia, también se perfiló titular en la última prueba pero terminó siendo suplente.España ensayó la presión y el toque en el entrenamiento, sobre un césped en mejor estado del esperado. Acabó disputando un partido en el que no hubo goles.Vicente Del Bosque reconoció que es "un descreído" del 'Balón de Oro', porque aseguró que es un galardón queEl debate del Balón de Oro está en cada rueda de prensa o entrevista de la selección española. Iker Casillas, Fernando Torres y Xavi Hernández optan a él. A David Villa se le ve medio 'mosca' por no entrar en las quinielas finales, pero reconoce que si lo gana un jugador español será un premio compartido.Y Del Bosque zanjó las especulaciones, acentuadas con las declaraciones de Fernando Torres publicadas en el diario francés L'Equipe, en las que se queja de la campaña mediática que, según él, existe en España para que el galardón le sea concedido a Iker Casillas."Para mí", señala el seleccionador, "cualquiera de los cinco que suenan (los tres españoles más el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo) lo pueden ganar"."Hay cuatro 'españoles', con Messi. Cualquiera de estos cuatro me da igual que lo gane. Soy un poco descreído de este premio. No creo en él porque es muy difícil ser objetivo en decir quién es el mejor. A Roberto Carlos, que ha sido la leche, no se lo han dado nunca", manifestó.