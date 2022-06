Este fin de semana no te pierdas la ACB

Se acabaron las presentaciones, se acabaron las bromas. Este fin de semana vuelve la competición en estado puro. El pasado martes pudimos ver a unos sonrientes Haislip y Reyes en Torrespaña, pero este sábado se verán las caras de una forma menos amistosa.



Unicaja de Málaga y Real Madrid abren la primera jornada de la Liga ACB 2008-2009 con un encuentro en el pabellón Martín Carpena de la capital andaluza, que sabe a revancha para los de Joan Plaza, eliminados en los pl-off de cuartos de la temporada pasada.



Sin embargo, el balance es bastante desigual para ambos, puesto que el Unicaja llega como el mejor de la pretemporada, invicto en ocho partidos, mientras que el Madrid presenta un balance igualado de victorias y derrotas en seis encuentros.



La principal novedad de los malagueños se encuentra en el banquillo, con la llegada del ex seleccionador Aíto García Reneses, medalla de plata en Pekín'08. Por su parte, los de Plaza presentan como fichaje estrella al alero Jeremiah Massey, procedente del Aris de Salónica, el MVP de la pasada Euroliga.



Regresa "La Bomba" Navarro



En cuanto al resto del mercado, destaca por encima de todo el regreso de Juan Carlos Navarro al Barça tras su paso por los Memphis Grizzlies de la NBA, aunque deberá esperar para su debut por lesión. Junto a él, llega como refuerzo blaugrana el pívot puertorriqueño Daniel Santiago, fichado al Unicaja. A pesar de la salida de Mario Kasun, el Barcelona sigue siendo uno de los favoritos con incorporaciones como la de Andre Barret y David Andersen.



Precisamente el Barça protagoniza el otro duelo estelar de la jornada, contra el DKV Joventut, donde ya no están ni Aíto ni Rudy Fernández. No obstante, la 'Penya' tratará de presentar batalla con la batuta de Ricky Rubio, los triples de Demond Mallet y los mates del espectacular Pops Mensah-Bonsu.



Otro regreso es el de Dusko Ivanovic al banquillo del Tau Vitoria, el vigente campeón y rival a batir por todos. El conjunto baskonista, reciente campeón de la Supercopa, se aferra al mismo bloque del año pasado, que tan buenos resultados le dio. Los Splitter, Rakocevic, Prigioni y compañía deberán demostrar que son los favoritos.