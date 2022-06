El ex jugador del Real Madrid y ex capitán de la selección francesa, Zinedine Zidane, tiene un claro favorito como mejor jugador del año para el galardón que otorga la FIFA, en su opinión, "el mejor colocado" es el portugués Cristiano Ronaldo.



Zidane, padrino de la Danone Nations Cup, una competición infantil en la que participan 40 países, dio como favorito a Ronaldo en una rueda de prensa celebrada este domingo en el Parque de los Príncipes mientras sobre el terreno se disputaban las semifinales.



La estrella francesa ha afirmado que, desde su punto de vista "Cristiano Ronaldo está bien situado para hacerse con el FIFA World Player por su actuación a lo largo de toda la temporada", pero Zidane quiso matizar que se trata de una cuestión personal y que "depende de la percepción de cada uno".



Una cuestión personal



El jugador de origen argelino recordó que cuando estaba en activo "había gente que prefería a Ronaldo, otros pensaban que Zidane era mejor" pero al fin y al cabo "es una cuestión personal".



Preguntado acerca del partido de la selección francesa ante Austria, donde los galos cayeron por 3 a 1, Zidane apunta que "hay que dejarles tranquilos, que puedan trabajar sin presiones porque son un equipo que tiene un gran futuro por delante". El ex capitán de Les Bleus quitó hierro a la derrota ya que "no tiene importancia porque el miércoles hay otro partido".



Zidane también avanzó que piensa desarrollar proyectos humanitarios en su país de origen, al responder a un periodista argelino que protagonizó la anécdota de la jornada. El reportero le preguntó que cuando piensa volver a Argelia, donde tiene "un millón de fans que le esperan". Una frase que en francés suena muy parecido a "un millón de mujeres que le esperan" y que provocó la sonrisa azorada del futbolista y la carcajada de los medios asistentes.