Allen pone a los Celtics a un partido de la gran final

El mejor toque de muñeca hizo acto de presencia con Ray Allen y los Celtics de Boston se aprovecharon para conseguir la victoria por 106-102 ante los Pistons de Detroit en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este, que dominan por 3-2.



Los Celtics, que llegaron a tener hasta 17 puntos de ventaja, llegarion a un final de partido muy ajustado. A ocho segundos del final Allen consiguió los dos tiros de personal para poner el parcial de 104-101 y asegurar la victoria. "No tuvimos consistencia en los tres primeros periodos y cuando entramos en acción, al final nos faltó el factor suerte para los puntos decisivos cayesen de nuestro lado", comentó Flip Saunders, entrenador de los Pistons.



El escolta de los Celtics, Ray Allen, jugó su mejor partido de la fase final y lo hizo al aportar 29 puntos, incluidos los decisivos del último minuto del partido cuando los Pistons se habían colocado a sólo un punto en el marcador parcial. El jugador de los Celtics esta vez sí hizo honor de formar parte del famoso "Big Three" de los Celtics al anotar 9 de 15 tiros de campo, incluidos 5 de 6 triples, y 6-6 desde la línea de personal, capturó tres rebotes y repartió dos asistencias.



El alero Kevin Garnett se mantuvo en su línea de líder del equipo al encabezar la lista de encestadores con 33 puntos, incluidos los dos desde la línea de personal con los que sentenció el marcador final al anotar dos tiros de personal y 3,4 segundos para concluir el partido. Garnett, que anotó 11 de 17 tiros de campo, incluido 1-1 triple, y 10-12 desde la línea de personal, también capturó siete rebotes y repartió dos asistencias.



El jugador sorpresa del partido fue el pívot Kendrick Perkins, que logró 18 puntos, capturó 16 rebotes y puso dos tapones para dominar siempre las acciones bajo los aros, que iba a ser una de las claves en la victoria de los Celtics.



El equipo de Boston consiguió 42 rebotes por tan sólo 25 de los Pistons, que sólo superaron a los Celtics en el apartado de las perdidas de balón con 15 por 17, respectivamente. Mientras que el alero Paul Pierce llegó a los 16 tantos y el base Rajon Rondo logró siete puntos con 13 asistencias y recuperó cuatro balones.



La victoria permitió a los Celtics ponerse a sólo una más de conseguir el pase a las Finales de la NBA por primera vez desde 1987 cuando en el equipo jugaban los legendarios Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish. "Todavía no hemos conseguido la clasificación, nos falta un triunfo y debemos estar más concentrados que nunca para conseguirlo", declaró Doc Rivers, entrenador de los Celtics. "Hemos dado un gran paso, pero nos falta el último y más difícil".



La primera oportunidad para conseguir la victoria que necesitan la tendrán el viernes cuando salgan al Palace of Auburn Hills para disputar el sexto partido de la serie.