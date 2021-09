La decisión sobre el futuro del seleccionador nacional de baloncesto, José Vicente 'Pepu' Hernández, cuya continuidad al frente del combinado campeón del mundo y subcampeón de Europa es altamente improbable, dependerá de lo que resuelva el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez.

"La decisión va a ser mía porque yo tengo la responsabilidad de asumirla", recalcó Saez en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de viajar a la ciudad maroquí de Tánger, donde una representación federativa ha firmado una acuerdo de colaboración y ayuda social con la Federación de Baloncesto de Marruecos y una proyecto concreto en el C.D. Tánger desarrollado a través de la Fundación Socio-Cultural del Baloncesto Español.

Sáez abordó las desavenencias con el seleccionador antes de desplazarse a la ciudad alauí para plasmar el primer proyecto de acción social que una federación deportiva española impulsa en el extranjero.

La continuidad de Pepu Hernández, que volvió a colocarse en el disparadero por no asistir a una reunión del Gabinete Técnico federativo el lunes por la tarde debido a un compromiso previamente adquirido en Sevilla, parece complicada, pero la decisión definitiva está en manos del presidente.

La FEB tiene programado comunicar la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de Pekín el próximo 10 de junio o pocas fechas más tarde, lo que complica mucho un relevo en el banquillo de la selección, aunque las posibilidades de que 'Pepu' acuda a la competición china, en estos momentos, son muy reducidas.

"Hay situaciones que no me gustan. Lo primero en lo que hay que pensar es la selección. Es cierto que he abierto un proceso de reflexión importante -sobre la situación de José Vicente Hernández-. Los Juegos Olímpicos van a ser una competición difícil, pero hay muchos deberes ya hechos. Las cosas se van a complicar con la situación de algunos jugadores -en particular los que negocian contrato en la NBA-", explicó Saez.

"Hay que tomar decisiones, aunque sean impopulares"

El presidente entiende que "dentro de la FEB cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya he intercambiado impresiones, pero tengo que hablar con la dirección deportiva. Hay que ver por qué se produce esta situación. Esto es una familia y, si alguien no se siente a gusto, hay que tomar decisiones, aunque sean impopulares".

"El trabajo se planifica desde la Federación. Todo el mundo está de acuerdo en los jugadores que pueden ir a los Juegos y pueden cambiar dos o tres. Vamos a llevar a la selección en las mejores condiciones. Estamos en un proceso inmediato y esa es la prioridad", continuó el presidente de la Federación.

Sáez subrayó que "el seleccionador tenía un compromiso particular que no se puede anteponer" a la selección y que 'Pepu' comunicó los problemas para reunirse con el Gabinete Técnico el lunes por la tarde "por un e-mail" dirigido al jefe de gabinete del presidente, Miguel Font.

Aíto: "No he recibido ninguna llamada"



El presidente del DKV Joventut, Jordi Villacampa, comunicó oficiosamente que Aíto García Reneses deja la 'Penya' de forma casi simultánea al viaje de la delegación federativa a Tánger y el técnico madrileño es, junto con unos pocos nombres más, uno de los principales candidatos a la sucesión. La FEB ya sabe incluso que algunos de los internacionales que han estado a las órdenes de Aíto aceptarían de buen grado su nombramiento como seleccionador.

Sin embargo, el todavía técnico del DKV, que no renovará el contrato que le une al club de Badalona, ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) con una posible oferta para hacerse cargo de la selección si Pepu Hernández no continúa en el cargo.

"No me ha llamado ni José Luis Sáez ni nadie y no pienso en lo que no me proponen previamente. Espero que a la selección le vaya muy bien. Me gustaría que tuviera una buena actuación en Pekín y le deseo suerte a Pepu Hernández", señaló Aíto García Reneses en el acto en el que se le entregó en Madrid la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.

El técnico del DKV Juventut, que recordó su trabajo pasado en la Federación Española como seleccionador juvenil y júnior, prefirió no pronunciarse sobre cuál será su respuesta si la FEB se pone en contacto con él y le ofrece relevar a Pepu Hernández. "No sé lo que puede pasar en el futuro", añadió.