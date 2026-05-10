Las alcantarillas del periodismo y la política: Russell Crowe y Ben Affleck protagonizan 'La sombra del poder'

Todo en La sombra del poder suena a real y a mentira a la vez. Intrigas políticas, avaricia, engaños, corrupción… y un periodista buscando deshacer una telaraña cada vez más densa. Y es que la película del director escocés Kevin MacDonald trata por todos los medios de reflejar la compleja realidad de la relación entre la política y el periodismo norteamericano.

Con Helen Mirren El protagonista es el periodista Cal McAffrey, empleado en el Washington Globe e interpretado por Russell Crowe, al que su amigo, el congresista Stephen Collins (Ben Affleck), pide que investigue la muerte de su asesora Sonia Baker en unas circunstancias extrañas. Desentrañar la madeja implicará poner a prueba también los límites de su amistad, pero también de su moralidad y, sobre todo, de la ética periodística. ¿Los buenos periodistas puedes tener amigos? “Los buenos periodistas no tienen amigos, tienen fuentes”, llega a decir Helen Mirren, en su faceta de editora de Cal.

Todos los hombres del presidente Las alcantarillas del poder y la relación prensa-política son temas explorados en la gran pantalla desde todas las perspectivas posibles. La sombra del poder bebe de todas estas películas y, lejos de evitar cualquier tipo de comparación, la alimenta, con frecuentes alusiones a películas míticas de intriga política. Principalmente, a Todos los hombres del presidente, la historia de los periodistas del Washington Post Bernstain y Woodwart, que destaparon el escándalo Watergate. La imagen de ambos se ve en un recorte de periódico en el despacho de Cal. E incluso el edificio donde todo sucedió tiene su protagonismo en una escena del filme. Russell Crowe en 'La sombra del poder' RTVE

Película documental Pese a tratarse de una ficción, La sombra del poder tiene ciertos tintes documentales y el motivo hay que buscarlo en su director: Kevin MacDonalds, conocido en el mundo del cine por mezclar ficción y realidad en sus creaciones como Touching the Void o el Rey de Escocia, con el que ganó varios premios Bafta y que logró el Oscar a mejor actor para Forest Whitaker. “Buscábamos autenticidad”, dijeron los productores, que se decantaron por MacDonalds precisamente, para poder mostrar el contraste entre el Washington teatral y el de las bambalinas, el real. Esta búsqueda de lo auténtico implicó un rodaje no exento de complejidad. Rodar en Washington fue una “pesadilla” para los productores, que tuvieron que salvar la burocracia que rodea el universo político de la capital norteamericana para lograr que alrededor de un 25% de los exteriores que se ven en la película sean reales. Buena muestra de ello es la presencia en el metraje final de ‘Ben’s Chili Bowl’, una cafetería mítica de la capital norteamericana, famosa porque fue allí donde el mítico Bill Cosby conoció a su mujer.

Recrear el Washington Post La realidad queda mejor plasmada en la redacción del Washington Globe, donde Cal McAffrey realiza su trabajo. Trató de recrearse la redacción del Washington Post, cabecera muy presente en toda la película. E incluso la imprenta de Virginia donde se imprime diariamente el rotativo se muestra al final del filme. Además, los actores contaron para la creación de sus personajes con la colaboración de uno de los directores del mítico periódico norteamericano, R.B. Breener, responsable también de la elección del vestuario de Russell Crowe, para dar mayor verosimilitud a su personaje. Todos los actores pasaron además semanas en la redacción del periódico para aprender cómo trabajaban los redactores en entornos reales. Helen Mirren en 'La sombra del poder'

Diez Oscar juntos El filme no sólo cuenta una historia atractiva, sino que lo hace con un elenco de excepción para el filme. Hasta 10 premios Oscar acumulan los protagonistas de La sombra del poder. Sin embargo, paradójicamente, ninguno de los dos actores principales de la película fueron las primeras opciones de los productores. En su lugar, se lo ofrecieron a Brad Pitt y Edward Norton. Diferencias de criterio en cuanto al guion en el caso del primero y problemas de agenda en el del segundo, les impidieron participar. Sin embargo, tanto para Crowe como para Affleck fue una gran oportunidad participar en la producción, atraídos principalmente por la profundidad de sus personajes. Ambos comparten pantalla con Helen Mirren, que se enamoró de la inteligencia y modernidad que desprendía Cameron Lynne, editora del Washington Globe, y con Rachel McAdams, que interpreta a la inocente Della Frye, compañera de McAffrey en su investigación. “No podría ser periodista. Es lo que he descubierto tras hacer esta película”, dijo McAdams durante la presentación.