La libertad de elegir sobre la maternidad: 'Mamífera', la película que aborda los estigmas que persiguen a las mujeres
- Lola disfruta de una vida feliz con su pareja hasta que un embarazo inesperado revoluciona todos sus planes
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La directora Liliana Torres aborda en la película Mamífera uno de los debates más actuales: la decisión de no ser madre. La cinta, protagonizada por María Rodríguez Soto, sigue a una mujer que, tras un embarazo inesperado, tiene solo tres días para decidir qué hacer. Aunque Lola siempre ha tenido claro que lo de ser madre no va con ella, ahora se siente cuestionada por las expectativas sociales y se enfrenta a sus temores internos. ¿Qué hará finalmente?
Tres días para decidir qué hacer
Antes de la reforma de la ley del aborto en España, era obligatorio un periodo de tres días de reflexión para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas. Ese marco legal es el punto de partida de Mamífera. La película sigue a Lola, una mujer que siempre ha tenido claro que no quiere ser madre, pero que, tras un embarazo inesperado, dispone de tres días para tomar una decisión.
Durante ese tiempo, la protagonista se enfrenta a su entorno más cercano: su pareja, interpretada por Enric Auquer, su familia y sus amigas, muchas de ellas madres. A través de estas relaciones, la película retrata una realidad generacional en la que la maternidad sigue siendo una expectativa social muy presente.
Un retrato sin prejuicios
Lejos del dramatismo habitual, Mamífera apuesta por un tono luminoso y naturalista para abordar un tema complejo como el aborto o la no maternidad. La cinta evita el juicio moral y pone el foco en la libertad de elección, cuestionando los estigmas que aún rodean a las mujeres que deciden no tener hijos.
El film también rompe con varios clichés del cine: presenta una pareja sana y equilibrada, invierte los roles tradicionales, es ella quien no quiere ser madre, e introduce elementos simbólicos que refuerzan la idea de que el cuidado no está necesariamente ligado a la maternidad.
Una propuesta íntima y contemporánea
Con una puesta en escena sencilla y un guion apoyado en silencios, miradas y gestos, la película construye un relato cercano y honesto. Destacan también las secuencias oníricas en forma de collages, que reflejan el mundo interior de la protagonista y aportan una dimensión visual singular.
Reconocida en festivales internacionales, Mamífera conecta con el público a través de un tema universal tratado desde la naturalidad, alejándose de discursos extremos y apostando por la reflexión. La dura interpretación de Maria Rodríguez Soto fue galardonada con el reconocimiento del Jurado en el Festival SXSV. No te pierdas la película, gratis y por tiempo limitado en RTVE Play.
Más cine en RTVE Play
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