¿Perdonarías a tu pareja si te es infiel con tu gran ídolo?: esa y otras reflexiones en 'Buscando a Coque'

¿Qué pensarías, qué sentirías si tu pareja se acuesta con tu ídolo de toda la vida? ¿Llegarías a entenderlo, a perdonar la infidelidad? Sobre esto reflexiona Buscando a Coque, una comedia romántica que arranca con una noticia de esas que se puede llevar por delante una relación de toda la vida.

"¡¿He conseguido que te guste Coque Malla?!" Le pregunta (afirma) él, con alegría.

"César, tengo que contarte una cosa", le responde ella. "No sé cómo decírtelo, porque ni siquiera sé cómo pasó… Ayer por la noche me acosté con Coque Malla".

César y Teresa llevan 17 años juntos. Tienen un perro que se llama Coque. César sigue al cantante desde que era adolescente. Incluso se ha tatuado una frase de una de sus canciones. Pero el mito se desmorona cuando su mujer, Teresa, le cuenta que se ha acostado con su ídolo de toda la vida. "¡Te podrías haber acostado con un compañero de trabajo… No, tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida!", le reprocha César a Teresa.

'Buscando a Coque'

Él necesita hablar con Coque Malla, pero el cantante ya ha dejado España y se ha marchado a Miami. César, acompañado de Teresa, no se lo piensa dos veces y pone rumbo a Estados Unidos para pedirle explicaciones a su ídolo, aunque no sabe muy bien lo que le va a decir.

Teresa, a su vez, está perdida. No sabe lo que siente, ni tampoco por qué ha hecho lo que ha hecho. El viaje a Miami es una experiencia que les ayuda a reflexionar sobre dónde están como pareja y sobre lo que quieren en el futuro. Una película tierna, graciosa y con reflexiones profundas sobre nuestras propias contradicciones.

"Esta película ha sido un regalo" Buscando a Coque se estrenó el 14 de febrero -Día de los enamorados- de 2024, y está protagonizada por Alexandra Jiménez y Hugo Silva. Es la ópera prima de Teresa Bellón y César F. Calvillo, que son los directores y guionistas de la cinta, tras sus cortometrajes Cariño, me he follado a Bunbury y Una noche con Juan Diego Botto. Curiosamente, los anteriores trabajos de los directores también orbitan en torno a nombres famosos. En esta película, optan por Coque Malla, que se interpreta a sí mismo. El cantante le cuenta a Jesús Jiménez, en RTVE.es, que "en la película soy una metáfora de esas cosas que idealizamos y que cuando las consigues se desvanecen. Esa idea tan hermosa, de perseguir ideales, es la idea de la película. Y con un guion fantástico y unos diálogos maravillosos de Teresa y César, que son geniales. Para mí esta película ha sido un regalo, como si me hubiera tocado la lotería”. 'Buscando a Coque' La interpretación de Alexandra Jiménez, en su papel de Teresa, y de Hugo Silva en la piel de César es magistral. Aportan frescura a unos diálogos bien escritos y bien hilados que consiguen lo que buscan: hacer reír, entretener y reflexionar. Los dos protagonistas ponen en valor la brillantez de los diálogos. "Para mí esta película es un estilo completamente nuevo y creo que, si siguen haciendo películas, para el espectador va a ser muy fácil identificar su estilo, como pasa con las películas de Woody Allen, que solo con ver una secuencia sabes perfectamente que es suya. Con ellos va a pasar lo mismo", asegura Alexandra Jiménez. En la misma línea se manifiesta Hugo Silva: "los diálogos son muy brillantes y divertidos, pero también tienen profundidad. Hay situaciones, preguntas que se hacen los personajes, que son muy interesantes y en las que el público se va a ver muy reflejado".

Entre Madrid y Miami Buscando a Coque se rodó durante cinco semanas en las calles de Madrid, pero sobre todo en la zona de Miami, donde tiene lugar buena parte de la película. Las diferentes localizaciones de la ciudad de Florida dan autenticidad al viaje de los protagonistas y se vuelve un personaje más de la cinta. Por supuesto, la música de Coque Malla y de Los Ronaldos también tiene mucho peso en toda la película. Desde No puedo vivir sin ti hasta Todo ocurrió de pie, las canciones van marcando en muchos casos el paso de algunas escenas de la cinta.