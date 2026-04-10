Arranca la maratón de Tom Cruise: 5 entregas de 'Misión Imposible' y el esperado documental sobre su nueva vida

Tom Cruise es sinónimo de acción, de acrobacias y de riesgo, más aún desde que en 1992 fundó su propia productora junto a Paula Wagner, Cruise/Wagner Productions y cuatro años más tarde, produjo la primera película de la saga, Misión Imposible. Esto le permitió decidir que la franquicia se centraría en acrobacias reales y no en efectos digitales, una filosofía que Ethan Hunt, su personaje, mantiene hasta hoy.

Pero antes de la saga el actor colaboró con grandes directores que le marcaron el camino, como Steven Spielberg en Minority Report, Martin Scorsese en El color del dinero o Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut.

La estrella de Hollywood puede presumir de tener una larga carrera cinematográfica con grandes éxitos de taquilla y una obsesión por sobrepasar todos los límites, como romper el récord de tiempo aguantando la respiración bajo el agua (6.30 min) o subirse al exterior de un avión a 8000 metros de altura, ambos puedes verlos en Misión Imposible: Nación Secreta

Misión Imposible: Nación Secreta Viernes 10 de abril a las 21.45 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado El agente Luther Stickell (Ving Rhames) auxilia a un desorientado Ethan Hunt (Tom Cruise) tras un accidente Photo credit: Christian Black Photo credit: Christian Black El Sindicato captura a Ethan Hunt y a su regreso a la organización todo ha cambiado. La CIA ha absorbido al FMI y Hunt tendrá que usar sus dotes de espía para seguir su única pista: un hombre rubio con gafas llamado Solomon Lane. Ethan reúne al equipo y se alía con la británica Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson. Christopher McQuarrie se pone a los mandos de la dirección y del guion de Nación secreta, quinta cinta de la saga, en la que Cruise realizó personalmente la escena en la que cuelga de un avión Airbus A400M en despegue, la repitió 8 veces a más de 1000 metros de altura con la única protección de un arnés y unas lentillas que preservaban sus ojos. El actor sufrió seis lesiones durante el rodaje de esta entrega. Además, la secuencia de la ópera, donde un disparo se sincroniza con la música, es un homenaje a Alfred Hitchcock, inspirada en El hombre que sabía demasiado (1956).

Misión Imposible: Fallout Sábado 11 de abril a las 22.05 horas en La 1 y en RTVE Play disponible por tiempo limitado Escena de 'Misión Imposible: Fallout' Ethan Hunt y su equipo de la IMF se enfrentan a las consecuencias de una misión fallida en Berlín, han perdido tres núcleos de plutonio frente a un grupo terrorista conocido como los Apóstoles. Ethan debe recuperar los artefactos antes de que la organización ejecute un triple ataque nuclear. La búsqueda lo lleva a una peligrosa alianza con su antiguo némesis, Solomon Lane. Es la única de todas que se puede considerar una secuela real. Hay continuidad en conflictos no resueltos, repercusiones por algunas decisiones tomadas en el pasado o archienemigos que reaparecen. Esta sexta entrega es la culminación de toda la saga. Para Misión Imposible: Fallout la superestrella aprendió a pilotar helicópteros de forma acrobática y a realizar saltos HALO (gran altitud, baja apertura) Además, los fans recordarán la escena en la que Tom Cruise salta entre edificios en Londres. Se rompió el tobillo y siguió corriendo como si nada. Quedó tal cual en el montaje final, los gestos de dolor del actor son reales.

Misión Imposible: Sentencia Final Domingo 12 de abril a las 22.00 horas en La 1 y en RTVE Play disponible por tiempo limitado Fotograma de Tom Cruise bajo el agua en 'Misión imposible: Sentencia final' Una Inteligencia Artificial, que responde al nombre de Entidad, falsifica información con el objetivo de tomar el control del mundo. Las potencias nucleares, incapaces de discernir lo cierto de lo falso, se encaminan a la destrucción mutua y la única salvación es acceder al código fuente que reposa en un submarino ruso hundido en los abismos oceánicos. Christopher McQuarrie dirige por cuarta vez una película de la saga. Tanto la primera como la segunda parte de Sentencia Final adquieren un nivel épico, que de alguna manera, suena a despedida. Cruise realiza las escenas de acción personalmente y al límite y Sentencia Final no iba a ser menos. Para la escena donde Ethan Hunt salta en motocicleta para abordar el Orient Express, que supuestamente recorre los Alpes, Tom Cruise entrenó durante un año, realizó más de 13000 saltos en motocicleta y fue la primera escena que se grabó. El actor y productor insistió en esto para que, si algo salía mal y él fallecía o quedaba herido, la producción supiera de inmediato si debían cancelar el resto del proyecto o buscar soluciones. Ha llegado a realizar 16 saltos en paracaídas en llamas para la última entrega, Misión Imposible: Sentencia Final. Está claro que consolida su legado como un actor que arriesga su integridad física por el espectáculo cinematográfico.

Misión Imposible II Viernes 10 de abril a las 23.45 horas en La 1 y en RTVE Play disponible por tiempo limitado El doctor Vladimir Nekhorvich, un científico de Biocyte, intenta entregar a Ethan Hunt el virus Quimera (creado para curar la gripe, pero convertido en un arma letal) y su antídoto, Belerofonte. El agente renegado Sean Ambrose engaña y asesina al doctor haciéndose pasar por Ethan, roba el antídoto con la intención de asociarse con la farmacéutica que custodia el virus y provocar una pandemia mundial que sólo ellos puedan curar con Belerofonte. John Woo dirige Misión Imposible II. Es la más polémica porque es la más diferente de todas, la 'menos Misión imposible'. También es la única que se rodó en España, en Sevilla, que junto a Sídney, a los paisajes espectaculares de Nueva Zelanda y a algunas escenas rodadas en estudios de Los Ángeles, dan forma a la cinta. Como curiosidad puedes ver en la persecución final por Sídney con motocicletas, que la matrícula de la moto de Ethan cambia de ND69 a NI89 o (NI69) cuando la acción se intensifica, debido al uso de diferentes vehículos de acrobacias.

Misión Imposible III Sábado 11 de abril a las 00.20 horas en La 1 y en RTVE Play disponible por tiempo limitado Christian Black Christian Black Hunt está retirado y ha prometido a Julia, interpretada por Michelle Monaghan, que no volverá a trabajar. Sin embargo, tendrá que regresar a la acción cuando uno de sus agentes es secuestrado. La tercera parte de Misión Imposible dejó varias anécdotas, una de las más llamativas es que, conscientes de que rodar en las inmediaciones del Vaticano atraería a miles de turistas y fotógrafos, y haría imposible trabajar, inventaron un señuelo. En una calle cercana colocaron cámaras, luces y una puesta en escena surrealista. Había un grupo de modelos, algunas en bikini, otras vestidas de monjas, la escena era caótica, la gente se agolpó allí pensando que era la escena principal de la película, lo que permitió al equipo real rodar con relativa tranquilidad la entrada de Cruise en el Vaticano. Misión Imposible III está dirigida por J.J. Abrams y pretende humanizar la figura del héroe. Ethan desea llevar una vida normal, ha conocido a la mujer de su vida, y van a casarse.

Los comienzos de Misión Imposible Según la leyenda, esta aventura no comenzó en 1996 bajo la dirección de Brian de Palma, con la primera parte de la saga Misión Imposible, sino en los años sesenta. El primer largometraje nace de una mítica serie de televisión que triunfó en la CBS durante siete temporadas, entre 1966 y 1973, y cuya trama habla de una unidad de operaciones de élite encubiertas que lleva a cabo misiones altamente secretas. Misión Imposible I se convirtió en un gran éxito de público y taquilla y fue un punto de inflexión en un nuevo concepto de cómo hacer películas de acción. Tom Cruise había dado con la tecla correcta. Y así ha continuado.

Tom Cruise La trayectoria de Tom Cruise comenzó en los ochenta. Su gran oportunidad le llegó siendo un rebelde en The Outsiders (1983), de Francis Ford Coppola junto a Patrick Swayze (Ghost), C Thomas Howell (The Walking Death), Matt Dillon (Algo pasa con Mary), Rob Lowe (El ala oeste de la Casa Blanca) y Ralph Macchio (Karate kid), entre otros. Aunque el gran éxito de taquilla llegó con Top Gun, ídolos del aire (1986). En ella, Cruise es Pete Maverick Mitchell, un personaje icónico con el que logró que el largometraje se convirtiera en el más taquillero del año. Casi cuatro décadas después, Cruise cerró el círculo con Top Gun: Maverick (2022).