De Brian de Palma a Christopher McQuarrie: Tom Cruise, siempre al límite en cuatro entregas de 'Misión imposible'

Misión Imposible, Misión Imposible II, Misión Imposible: protocolo fantasma y Misión Imposible: Fallout son la primera, segunda, cuarta y sexta película de la saga protagonizada por Tom Cruise (Ethan Hunt). El actor pasa de su mítica escena colgado de un arnés, para la que entrenó durante meses, a romperse el tobillo al saltar entre edificios de Londres y seguir corriendo como si nada hubiera pasado en Fallout, para muchos la mejor película de todas.

Ving Rhames (Luther Stickell) es, junto a Cruise, el único actor que aparece en todas las entregas, recordado por su papel de malo malísimo: Marsellus Wallace en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Es amigo de la infancia de Tom Cruise y eso se percibe por la química y lealtad tan creíble de su relación. Otro que repite es Simon Pegg (Benji Dunn), su toque humorístico apareció en la tercera entrega de la saga para ganarse el corazón del público, relajar el tono de las películas y quedarse en todas las demás entregas. Michelle Monaghan (Julia Meade-Hunt) también aparece en la tercera, cuarta y sexta: ella no es una agente y representa la vida normal que Ethan Hunt anhela.

Misión imposible (1996) El director de históricas películas de gánsteres como El precio del poder o Atrapado por su pasado, Brian de Palma, se pone al mando de la primera entrega. Aceptó dirigirla solo si la cinta tiende más al thriller de espionaje que a una película de acción. Es la más seria, cerebral y menos show de toda la saga, con el uso de más planos largos, cámara lenta y giros de guion. Escena de 'Misión imposible' IMDB Se rodó en República Checa (Praga), Inglaterra (Londres) y varias ciudades de Escocia. La legendaria escena de la sala blanca es suspense sin diálogo, puro De Palma, pero tuvo muchas dificultades: Tom Cruise tuvo que entrenar meses para mantener la posición horizontal, cualquier movimiento, incluso la respiración, arruinaban la toma. Por ello, hubo que repetirla muchas veces y ajustar la iluminación y el vestuario por el sudor del actor.

Misión imposible II (2000) Llegó John Woo a dirigir y Tom Cruise se puso a entrenar durante meses en diversas artes marciales. El maestro del cine de acción hongkonés dejó su sello con saltos imposibles, peleas y tiroteos, pero muy estilizados con un gusto exquisito. Es la menos realista de la saga y eso dividió al público entre fans y detractores: o la amas o la odias. Es la película más romántica de la saga, mezcla el cine de acción, con thriller de espionaje y una historia de amor trágico. Sean Ambrose, interpretado por Dougray Scott, es el lado oscuro de Ethan Hunt, pero con menos capas y menor construcción de personaje, se queda algo corto comparado con otros villanos de la saga. Ha sido la película más polémica porque es la 'menos Misión imposible', la más diferente a las demás. Escena de 'Misión imposible II' IMDB Es la única película de toda la saga Misión imposible que se rodó en España. Sevilla sirve de escenario junto a Sídney (Australia), paisajes espectaculares de Nueva Zelanda y algunas escenas en estudios en Los Ángeles.

Misión imposible: Protocolo fantasma (2011) La escena más icónica de Misión imposible: Protocolo fantasma es la de Tom Cruise escalando el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo. El actor lo hizo realmente sin dobles, sujetado por arneses. Es la primera en la que Benji Dunn (Simon Pegg) 'sale de la oficina' y se vuelve un agente de campo, ganando peso y presencia en el metraje final. Es la primera película que no es de animación de Brad Bird, director de títulos como Ratatouille o Los increíbles. Su estilo se nota en la planificación de secuencias complejas como la escalada al Burj Khalifa o la persecución en Mumbai, pero manteniendo una narrativa clara. Batió récords de recaudación de la saga y se quedó cerca de los 700 millones de dólares. Escena de 'Misión imposible: protocolo fantasma' IMDB Rodada en Estados Unidos, Rusia, India y Emiratos Árabes Unidos, se convierte en la película más global de la saga, en un intento de potenciar su proyección internacional. La escena de persecución en la nieve de Moscú, fue rodada en la localización real con motos y coches, sin edición.

Misión imposible: Fallout (2018) Cumple con la frase hecha de "éxito de crítica y público". Para muchos es la última gran película de la saga, al menos, de momento. Para otros muchos, la mejor de todas. Mantiene el récord de recaudación de la saga, con 824 millones de dólares, mientras que las dos últimas no han alcanzado los 600. También es la mejor valorada por la crítica. Es la única que se puede considerar una secuela real en la saga, porque también es la primera y única vez en la que un director, Christopher McQuarrie, ha repetido. Hay consecuencias de Misión imposible: Nación secreta. Las decisiones tomadas tienen repercusiones, los villanos continúan, ciertos elementos de la trama y algunos conflictos sin resolver. Escena de 'Misión imposible: Fallout' IMDB Persecuciones, choques, saltos, escaladas y peleas son la marca de la casa de una saga ya consolidada, que con esta película alcanzó su cúspide. Imperdible para todos los fans. Tom Cruise se rompió el tobillo al saltar entre edificios de Londres y siguió corriendo como si nada. Esa escena se quedó tal cual en el montaje final y los gestos de dolor son reales.