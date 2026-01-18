Kiti Mánver interpreta a una mujer que despierta sexualmente en la vejez en la película 'Mamacruz'

La directora venezolana Patricia Ortega se adentra en un tema poco habitual en el cine: la sexualidad en la vejez. Lo hace en Mamacruz, una película protagonizada por Kiti Mánver, que da vida a Cruz, una abuela profundamente religiosa que lleva décadas sin plantearse el deseo ni el placer. Hasta que, casi por accidente, navegando por Internet, algo se despierta. Sensaciones olvidadas regresan y con ellas una pregunta incómoda: cómo reconciliar su fe con un despertar sexual y sensual que irrumpe, de pronto, en su vida.

Kiti Mánver sostiene el peso emocional de la cinta, aunque el reparto se completa con Pepe Quero, Silvia Acosta y Mari Paz Sayago, entre otros. Mamacruz construye un relato que invita a empatizar con su protagonista y lanza un mensaje claro: las personas mayores no dejan de sentir deseo ni placer con el paso del tiempo. Un alegato a favor de la sexualidad en la madurez femenina, abordado con una dirección valiente y sin concesiones por parte de Patricia Ortega, que se atreve a romper estereotipos y prejuicios. La película propone al espectador enfrentarse a la batalla interna de Cruz, atrapada entre una fe profundamente arraigada y un despertar sexual que irrumpe desafiando sus creencias.

Kiti Mánver, el alma de Mamacruz La interpretación de Kiti Mánver es el verdadero motor emocional de la película. Su Cruz, una anciana sevillana, devota, de misa diaria y entregada a la parroquia del barrio, emprende un viaje íntimo de redescubrimiento que Mánver compone con una naturalidad conmovedora. La actriz sostiene cada plano con una presencia omnipresente, capaz de convertir los silencios en emoción y las dudas en fuerza interior. Aunque el conjunto del reparto cumple con solvencia, es Mánver quien brilla con luz propia, dotando al personaje de un carisma magnético. A su lado, el marido al que da vida Pepe Quero subraya, desde la contención, la distancia afectiva que empuja a Cruz a mirarse y quererse de nuevo. La dirección de Patricia Ortega convierte esa experiencia en un canto a la libertad personal y al derecho a desear, sin tabúes ni edad. Un trabajo que fue reconocido en 2023 con la nominación de Mamacruz a Mejor Comedia en los Premios Feroz y la candidatura de Kiti Mánver a Mejor Actriz. Kiti Mánver interpeta a Cruz en la película 'Mamacruz'