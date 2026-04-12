'Verde y rojo', de Andrés Suárez y Miguel A. Almanza: ya puedes ver el primer cortometraje de la Sección Oficial

¿Alguna vez te ha pasado que algo muy simple, un detalle sin importancia, termina complicándose más y más? Esta es la premisa del cortometraje Verde y Rojo, dirigido por Andrés Suárez y Miguel A. Almanza. La historia que cuenta es la de dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo sin verser. Todo parece ir bien, hasta que ocurre algo que a uno de ellos le trastoca. Podría ignorarlo y seguir su camino… ¿pero es la mejor opción?

"Es una comedia social", dice Suárez, "pero roza lo absurdo". Hay gente que se ríe y me dice que le da 'cosa', pero en otros pases se han reído mucho", contaba en el Festival de Cine de Málaga donde se presentó. "La idea surge a través de lo que me pasa con un vecino, nos saludamos todos los días con un cómo estás, bien, bien, y tu, bien, cómo estás. Y ese algo rutinario me dio la idea para el guion, pensando en el mundo interno de cada uno de ellos, de la baja autoestima, de cómo te ven los demás y de llegar a sentirse atacado".

Andrés Suárez, director, guionista y actor Andrés Suárez y Miguel A. Almanza son los directores y Suárez, además, ha hecho el guion y es uno de los dos interpretes: comparte protagonismo con Juanma Lara. Versión Española, el programa capitaneado por Cayetana Guillén Cuervo, emite este sábado 11 de abril la película Voy a pasármelo bien y después Verde y Rojo. Es el primero de los trabajados seleccionados de los que se presentaron a la XXIII Sección Oficial el Concurso Iberoamericano de cortometrajes Versión española / SGAE. "Por el certamen pasan los nuevos creadores con mayor proyección del panorama, como también lo fueron J.J. Bayona, Alauda Ruiz de Azúa, Daniel Sánchez Arévalo, Mar Coll, Rodrigo Sorogoyen, Nely Reguera, Fernando Franco, Alberto Rodríguez o Eva Libertad, entre tantos", dice el equipo del programa que en 2026 ha recibido 1210 inscripciones llegadas desde España y Latinoamérica. Junama Lara y Andrés Suárez RTVE