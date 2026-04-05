Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 6 al 12 de abril

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Todo a la vez en todas partes o Relaciones casi públicas son solo algunas de las películas que durante la semana del 6 al 12 de abril se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Su único deseo (Lunes 6 de abril a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Drama dirigido por Jerry Hopper. Tacey Cromwell (Anne Baxter) y Clint Saunders (Rock Hudson) se enamoran y deciden mudarse a otro pueblo para vivir su vida. Al llegar a su nuevo hogar, Judith Watrous (Julie Adams), la celosa hija del banquero del pueblo, se enamora de Clint e intenta apartarlo de Tacey.

El caballero del Mississipi (Martes 7 de abril a las 11.45 horas en La 2 y RTVE Play) Un wéstern que mezcla aventuras, romance y póker. Mark Fallon (Tyrone Power), un jugador profesional, decide cruzar el río Mississippi. En el trayecto en barco despluma a una gran cantidad de personas, lo que hace que muchas no le miren con buenos ojos.

Los cinco de la venganza (Miércoles 8 de abril a las 11.45 horas en La 2 y RTVE Play) Los aires nuevos que promete Jim Latimore dentro del seno de la familia González no sientan bien a tres hermanos. Su odio hace él crece cuando su prima Rosario se casa con él en vez de con alguno de ellos. Jim es asesinado, Rosa humillada y su hijo secuestrado. Sin embargo, cinco amigos de Jim aparecen para arreglar el agravio de los últimos años.

La ley de Colt (Jueves 9 de abril a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) En la ciudad de San Felipe, entre Texas y México, impera el caos, especialmente los robos. Dos agentes federales tienen el encargo de investigar al principal sospechoso: un terrateniente local. Uno de ellos acaba trabajando para él, mientras que el otro se convierte en el novio de su hija.

Todo a la vez en todas partes (Jueves 9 de abril a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) De 'Parásitos' a 'Todo a la vez en todas partes' pasando por 'Coda': ¿ha cambiado para siempre la carrera de los Oscar? ESTEBAN RAMÓN Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, debe salvar el mundo. Perdida en el multiverso, va descubriendo sus nuevos poderes para luchar contra los peligros y mantener el destino del mundo.

Los profesionales de la muerte (Viernes 10 de abril a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) En medio de la Guerra de Secesión, tres soldados del Sur son detenidos y condenados a muerte por robar y vender armas a los norteños. La salvación les llega unos segundos antes de ser ejecutados: si recuperan un carro lleno de oro, serán perdonados.

Parranda (Viernes 10 de abril a las 22.55 en La 2 y RTVE Play) Adaptación de la novela de Eduardo Blanco Amor. Cibrán (José Sacristán), un trabajador de los altos hornos asturianos, está detenido en el cuartel de la Guardia Civil. Allí tiene que rendir cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Lo que parecía una noche de fiesta más se convirtió acabó en violencia, alcohol y sexo.