RTVE recupera 'El love feroz', la sátira de enredos generacionales que hizo José Luis García Sánchez

Más de medio siglo después de su estreno, El love feroz o Cuando los hijos juegan al amor sigue siendo un retrato ácido y revelador de la sociedad española de los años setenta. Estrenada en 1975, en un momento de profundos cambios políticos y sociales, la película capta las tensiones entre tradición y modernidad a través de las relaciones familiares y de pareja.

Con humor y un punto de irreverencia, la cinta pone el foco en una generación que empieza a cuestionar las normas establecidas, especialmente en lo que respecta al amor, la sexualidad y el papel de la mujer. En ese contexto, las dinámicas entre padres e hijos sirven como reflejo de un país que comenzaba a dejar atrás décadas de rigidez para adentrarse en una nueva etapa.

¿De qué trata? Vicente (José Sazatornil) y Margarita (Mary Carrillo) son un matrimonio acomodado con tres hijas: Marga (Concha Velasco), Adela (Alicia Sánchez) y Rosita (Ángeles González Sinde). Suelen quedar con otras dos parejas para escapar de la rutina: mientras ellas juegan a las cartas, los hombres se centran en los partidos de fútbol. Sus hijos aprovechan esos momentos de 'despiste' para quitarse de encima la vigilancia de sus padres. Es el caso de Adela y Dioni (Mario Pardo), cuyo romance parece no tener freno. Mario Pardo es Dionisio hijo en 'El love feroz'. La más pequeña, Rosita, no tiene tapujos en contar los secretos de sus hermanas cuando quiere conseguir algo a cambio. En un 'descuido', se le escapa la posible relación entre ambos jóvenes, una idea difícil de asimilar para los adultos, sobre todo porque Adela es menor de edad. Aunque el embrollo parece más una chiquillada de Rosita que una historia con fundamento, lo cierto es que todos empiezan a sospechar. Los otros dos matrimonios intentan capear sus propios problemas: Ana (Tina Sainz), embarazada de trillizos, da a luz y descubre que su marido Iñaki (Antonio Gamero) es un picaflor. Mientras, Carmen (Lina Canalejas) intenta que su hijo Dioni entre en razón. También evita por todos los medios quedarse embarazada, lo que desata la desesperación de su marido Dionisio (Américo Coimbra).

Humor, puritanismo y cambio: las claves de la película Tras varios cortos y mediometrajes, el cineasta salmantino José Luis García Sánchez —ganador del Oso de Oro por Las truchas y la Concha de Plata por La corte de Faraón— se lanzó en 1975 a la dirección de esta comedia de enredos y una sátira de la España de esos años. El país, que en ese año vivió la muerte de Franco y se abría poco a poco a la democracia, estaba marcada por un fuerte puritanismo. Cosechó algunos galardones, como el de Mejor interpretación española para Concha Velasco en los Premios Sant Jordi o el que consiguió Antonio Gamero como Mejor actor secundario en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Uno de los temas que desliza la cinta es el fracaso de las mujeres divorciadas, una marca de la que parecen no poder desprenderse. "No me extraña que tu marido te dejara", le espeta el personaje de Mary Carrillo a su hija mayor Marga (Velasco). Esta última, que ve en el interés amoroso de su hermana una escapatoria para su vida vacía, descubre al final que nunca será suficiente para nadie. De nada le sirvió arrancarse a cantar una canción ante la mirada embelesada de Dioni hijo. Póster de 'El love feroz o Cuando los hijos juegan al amor'. El elenco, repleto de grandes estrellas del cine español, va mucho más allá. Por ejemplo, una joven Carmen Maura aparece en un pequeño papel como María José, amiga de Adela. Otro de los puntos fuertes de la película es la música. El montaje, que corre a cargo de Eduardo Biurrun, juega con las canciones, de tal forma que la música extradiegética —la que no suena en la ficción— se convierte en diegética. Hay muy buenos ejemplos, como al inicio de la cinta con la Sinfonía n.º 9 en mi menor del Nuevo Mundo, compuesta por el checo Antonín Dvořák, o en un encontronazo con Vicente, su hija Adela y Dioni hijo mientras suena el Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven.