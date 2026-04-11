El éxito literario 'Las gratitudes' llega al teatro con la actriz Gloria Muñoz

La novela superventas Las gratitudes, de Delphine de Vigan, llega al Teatro de la Abadía de Madrid con Gloria Muñoz como protagonista. Hasta el 10 de mayo se podrá disfrutar de esta obra conmovedora que trata sobre el agradecimiento sincero.

La adaptación teatral de la novela

El libro de Delphine de Vigan es un fenómeno editorial que fue traducido al español en 2021. En los últimos meses ha generado un revuelo entre la generación Z a través de su éxito en la plataforma TikTok. Ahora, la historia da el salto al escenario con Gloria Muñoz, acompañada de Macarena Sanz y Rómulo Assereto.

La adaptación, de la mano de Marta Betoldi y dirigida por Juan Carlos Fisher, pretende respetar el texto original. Aun así, la actriz Gloria Muñoz justifica en el programa Atención obras que los cambios en la narración son necesarios: "Cuando haces una obra a partir de una novela, hay cosas que se quedan en el libro, pero las incorporas al personaje".

“Hay que hablar antes de que se te acaben las palabras“

La historia sigue a Michka, una mujer de 70 años que empieza a sufrir afasia, un trastorno del leguaje que le hace olvidar las palabras. "Es una ironía absoluta, porque ella ha sido filóloga y correctora de una importante revista, así que conoce perfectamente la importancia de la palabra precisa concreta", destaca la actriz. "La característica de esta mujer es el pánico que tiene a quedarse vacía", añade.

Durante este proceso, la protagonista, de origen judío, quiere agradecer a las personas que le salvaron la vida durante la Segunda Guerra Mundial, pero el tiempo juega en su contra. El mismo personaje lanza uno de los mensajes más importantes según Muñoz: "Hay que hablar antes de que se te acaben las palabras".

Los personajes interpretados por Macarena Sanz y Rómulo Assereto son quienes acompañan a Gloria Muñoz en esta búsqueda, en su misión de agradecer a esas personas. "Esas gracias de algo que nos ha cambiado la vida… se dicen muy poco. También se dice poco 'te quiero'", reflexiona la actriz.