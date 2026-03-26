'Atención Obras' celebra el Día Internacional del Teatro con Aitana Sánchez-Gijón y Mónica Regueiro
- La actriz retoma ‘Malquerida’, la función con que debutó a los 19 años, ahora en el papel de Raimunda
- Sábado 28 de marzo, a las 18:35 horas en La 2 y RTVE Play
En la semana del Día Internacional del Teatro, ‘Atención Obras’ recibe a la actriz Aitana Sánchez-Gijón y a la productora y actriz Mónica Regueiro, cuya obra ‘Malquerida’ está actualmente en cartel en el Teatro Español de Madrid.
Para Aitana Sánchez- Gijón es especial, pues esta obra supuso su debut a los 19 años en el papel de Acacia, y ahora interpreta a su madre, Raimunda. Completan el reparto Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana), José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino). La obra está dirigida por Natalia Menéndez, quien también ha participado en su adaptación junto al dramaturgo Juan Carlos Rubio.
‘Malquerida’ reinterpreta la tragedia original con un enfoque poético, acentuando el erotismo, el humor y la música popular. Es la nueva apuesta de ProduccionesOff, con Mónica Regueiro al frente, y ya tiene cerrada una gira por toda la geografía española al terminar las representaciones en el Teatro Español.
Estrenada en 1913, ‘La Malquerida’, es una de las obras más emblemáticas de Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922. Esta nueva versión celebra la vigencia de su historia, explorando los impulsos humanos y las pasiones que trascienden épocas.
Arte, música y más teatro
El programa mostrará un reportaje sobre las exposiciones ‘SUPER Bulto’ de Ángela de la Cruz y ‘Toda coisa que vive e um relámpago’ de la artista brasileña Ana Prata. Dos artistas diferentes, en la Galería Travesía Cuatro, con un concepto muy particular de concebir la pintura. Mientras que Ángela De la Cruz propone una experiencia en capas desafiando al espectador a descubrir la vida propia de la obra de arte, Ana Prata invita a reflexionar sobre la naturaleza muerta como un fenómeno común.
Además, un reportaje de la propuesta teatral ‘Niebla’, dirigida por Fernanda Orazi, en la Nave 10 de Matadero. Está inspirada en la novela homónima de Miguel de Unamuno y en Augusto, su protagonista. La emisión se completará con la música de la cantante, compositora y guitarrista australiana Courtney Barnett, con su nuevo disco, ‘Creature of habit’.