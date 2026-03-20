La cantante y compositora Valeria Castro presenta su último disco en 'Atención Obras'

Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevistará a Valeria Castro. A lo largo del programa, hablará de su último trabajo discográfico, ‘El cuerpo después de todo’, y de cómo afronta su próxima gira, que la llevará por siete ciudades latinoamericanas, teatros y festivales de verano en España.

Una gira que empieza ahora y abarcará todo el verano, en la que se podrá disfrutar de su música, que es capaz de emocionar, sostener la fragilidad y convertirla en fortaleza compartida. Unos conciertos de enorme sensibilidad, cuidado musical y conexión real con el público.

Valeria Castro, en 'Atención obras'

Valeria Castro lidera las nominaciones a los XVIII Premios de la Música Independiente (MIN), que se celebran el 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba. Cuenta con seis nominaciones en esta edición: Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raíz y Premio SAE Madrid a Mejor Producción Musical por ‘El cuerpo después de todo’, así como al Premio Radio 3 a Canción del Año y Premio MIN 2026 a Mejor Videoclip por ‘Tiene que ser más fácil’, y Premio AIE a Mejor Artista.

En ‘Atención Obras,’ Valeria Castro podrá disfrutar del reportaje ‘Arte urbano. De los orígenes a Banksy’ sobre la exposición de la Fundación Canal en Madrid. La muestra se divide en cinco etapas históricas, desde las primeras prácticas de autoafirmación vinculadas al graffiti hasta la progresiva sofisticación de lenguajes, técnicas y discursos actuales, con obras de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, PichiAvo o Suso33 con el que hablarán durante el reportaje. A estas cinco secciones se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica del arte urbano en el siglo XXI.

Valeria Castro, entrevistada por Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención obras'

Además, el programa emitirá un reportaje con Andrés Suárez, que tiene nuevo disco. Ha titulado su décimo álbum con una palabra cargada de simbolismo y belleza: Lúa, ‘luna’ en gallego. Este trabajo nació de un momento doloroso de su vida y, al mismo tiempo, de un proceso de sanación con el que logró renacer.

Y en la agenda cultural de esta semana hablarán de las exposiciones de Helen Levitt en la Fundación MAPFRE, las obras ‘La Alegría’, ‘El entusiasmo’ y ‘El sueño de una noche de verano’ y los conciertos en Madrid y Barcelona de Eileen Alister. Para cerrar el programa, habrá una actuación muy especial: un acústico grabado con la invitada de esta semana, Valeria Castro, en el Museo del Ferrocarril de Madrid interpretando el tema ‘Tiene que ser más fácil’.