Malquerida vuelve al Teatro Español con Aitana Sánchez-Gijón

Sin artículo, pero La Malquerida vuelve al teatro. La obra original de Jacinto Benavente que, 40 años antes, ya se había llevado al Teatro Español de Madrid regresa a la capital. La actriz Aitana Sánchez-Gijón interpreta a Raimunda en esta nueva adaptación.

La actualización del clásico Mónica Regueiro, productora de la obra, explica en el programa Atención obras cómo el texto de 1913 ha sido actualizado para crear una propuesta para el siglo XXI. Se han eliminado personajes y se ha cambiado el lenguaje que, a su parecer, “se había quedado un poco arcaico”. Aun así, algunas referencias sí que han permanecido intactas en esta nueva adaptación: conexiones con Federico García Lorca y con sus obras La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. “Queríamos agarrarnos a esas referencias para que fuera lo que más primara, porque es de una potencia dramática alucinante y de una complejidad psicológica también muy grande”, sostiene la productora. Aitana Sánchez-Gijón y Mónica Regueiro junto a Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención obras'

De hija a madre Sánchez-Gijón participó en la representación teatral hace 40 años, dirigida por Miguel Narros, también en el Teatro Español. Su papel era el de Acacia, la hija de la familia. Ahora encarna justamente el papel de la madre de su personaje anterior. “Para mí es un cierre de círculo absoluto“ La actriz recuerda cómo recibió la propuesta de participar en el proyecto por parte de Regueiro: “Yo no había calculado, ni pensado, ni deseado siquiera volver a La Malquerida tantos años después e interpretando ese gran personaje trágico que es Raimunda. O sea, para mí es un cierre de círculo absoluto”.