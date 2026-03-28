Malquerida vuelve al Teatro Español con Aitana Sánchez-Gijón
- La obra Malquerida, basada en el texto de Jacinto Benavente, regresa con una mirada contemporánea
- La actriz Aitana Sánchez-Gijón interpreta a Raimunda en el montaje teatral
Sin artículo, pero La Malquerida vuelve al teatro. La obra original de Jacinto Benavente que, 40 años antes, ya se había llevado al Teatro Español de Madrid regresa a la capital. La actriz Aitana Sánchez-Gijón interpreta a Raimunda en esta nueva adaptación.
La actualización del clásico
Mónica Regueiro, productora de la obra, explica en el programa Atención obras cómo el texto de 1913 ha sido actualizado para crear una propuesta para el siglo XXI. Se han eliminado personajes y se ha cambiado el lenguaje que, a su parecer, “se había quedado un poco arcaico”.
Aun así, algunas referencias sí que han permanecido intactas en esta nueva adaptación: conexiones con Federico García Lorca y con sus obras La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. “Queríamos agarrarnos a esas referencias para que fuera lo que más primara, porque es de una potencia dramática alucinante y de una complejidad psicológica también muy grande”, sostiene la productora.
De hija a madre
Sánchez-Gijón participó en la representación teatral hace 40 años, dirigida por Miguel Narros, también en el Teatro Español. Su papel era el de Acacia, la hija de la familia. Ahora encarna justamente el papel de la madre de su personaje anterior.
“Para mí es un cierre de círculo absoluto“
La actriz recuerda cómo recibió la propuesta de participar en el proyecto por parte de Regueiro: “Yo no había calculado, ni pensado, ni deseado siquiera volver a La Malquerida tantos años después e interpretando ese gran personaje trágico que es Raimunda. O sea, para mí es un cierre de círculo absoluto”.
El reto de la producción
La también actriz Mónica Regueiro habla en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo de las dificultades en la producción teatral que tiene prevista una gira por España: “Lanzarme al precipicio con una producción 100% privada, decidir llevar a ocho actores, más todo el equipo técnico que eso conlleva, en una gira como la que vamos a tener... Es arriesgado”.
Malquerida se podrá ver hasta el 26 de abril en el Teatro Español y hasta diciembre estará girando por ciudades de todo el país. El objetivo, según Requeiro, es que “no solo lo pueda ver la gente que estamos en Madrid y que vivimos aquí, sino que se pueda ver en toda España”.
Los silencios y la emoción se mezclan en cada función. Para el público será la oportunidad de redescubrir un clásico intenso y profundamente humano que sigue vivo.