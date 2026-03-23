Valeria Castro destaca en los Premios MIN 2026 con seis nominaciones

La artista Valeria Castro cuenta con seis nominaciones a los Premios de la Música Independiente (MIN) que se entregarán el próximo 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba: mejor álbum de música de raíz por El cuerpo después de todo; canción del año y mejor videoclip por 'Tiene que ser más fácil'; mejor producción musical; y mejor artista.

La cantante canaria agradece en el programa Atención obras las nominaciones: "El saber que hay gente que está valorando este trabajo que tanto costó, de poner toda tu alma, toda tu vida en unas canciones... tiene su coste físico y psicológico".

Un éxito tras otro Las seis nominaciones en los MIN, se suman a otro hito reciente en su carrera: su actuación en el Movistar Arena de Madrid. Un concierto que la artista recuerda como uno de los momentos más especiales de su vida, no solo por lo profesional, sino por la emoción compartida con el público y sus seres queridos. "Lo tengo como uno de los recuerdos más bonitos, sobre todo también por ver toda la gente que quieres y ver cómo el cariño de también los que no conoces se palpa tan fuertemente", comenta la artista. “Fue una época en la que tuve que transitar muchas cosas personales“ El éxito de la trayectoria de Valeria también se ha visto reflejado al recibir otros reconocimientos. Por ejemplo, en noviembre de 2025 obtuvo el Premio Ondas a fenómeno musical del año. Sin embargo, este galardón le llegó en un momento en el que decidió retirarse temporalmente de la exposición pública por problemas de salud mental. La artista habla abiertamente sobre ese episodio y como ha mejorado en estos últimos meses. "Me encuentro muy bien ahora mismo y realmente me gusta tener el espacio para poder hablarlo, porque objetivamente fueron dos meses, de octubre y noviembre, en el que, como cualquier ciudadano español, cogí una baja laboral", explica. "Fue una época en la que tuve que transitar muchas cosas personales", añade.

El cuerpo después de todo Su último álbum, El cuerpo después de todo, refleja precisamente esa vulnerabilidad. La canción que da título al disco aborda los complejos y la exposición emocional. "Me parece de las cosas más bonitas e importantes de este trabajo... que tengamos la suerte de tener un canal donde las cosas se pueden expresar de una manera que resuenen en la gente de forma sincera", señala la cantante canaria. En este trabajo colabora con otra artista, Sílvia Pérez Cruz. Valeria confiesa que contar con ella en su tema 'debe ser' ha sido muy importante, no solo porque Pérez Cruz es un referente para ella, si no también por el miedo que tenía a que le rechazara su propuesta: "El hecho de que yo la invitara a este disco es importante porque nunca me había atrevido a decirle a alguien «¿Oye, te apetece cantar?». Porque siempre pienso que va a ser un no y a veces es difícil lidiar con el rechazo". Cayetana Guillén Cuervo entrevista a Valeria Castro en 'Atención obras'