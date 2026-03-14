Alfredo Sanzol, director de 'La última noche con mi hermano': "La muerte nos pone emocionalmente al límite"

La muerte es un tema esquivo, aunque nos atraviesa a todos sin excepciones. El dramaturgo y director Alfredo Sanzol se zambulle en esta difícil cuestión en su última obra de teatro, La última noche con mi hermano, que se podrá ver en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 5 de abril.

La historia surge de una conversación del dramaturgo con una amiga, Ruth, que perdió a su hermano tras una enfermedad. "Me dijo: 'Oye, tenía ganas de hablar contigo'. Y, ¿por qué? 'Pues porque pasé la última noche con mi hermano y, bueno, ha cambiado mi manera de ver la vida, de ver la muerte... y ha sido también una noche muy loca, muy surrealista", relata Sanzol en el programa Atención obras de La 2.

Sanzol considera que la muerte continúa siendo un tema tabú que no surge de manera natural en la conversación. "La muerte nos pone emocionalmente en el límite", admite. Y lo dice con convicción tras haber realizado un exhaustivo trabajo de investigación antes de escribir la obra de teatro. Una serie de conversaciones para conocer de primera mano lo que implica perder a un hermano o una hermana. "A lo mejor las personas con las que hablaba todavía no habían tenido la posibilidad de expresarse de esa manera, ni se habían encontrado con alguien que les preguntara tanto", explica.

Nuria Mencía y Alfredo Sanzol presentan 'La última noche con mi hermano'. t

La muerte cambia la forma de ver la vida Las personas con las que se entrevistó el director para preparar la obra expresaban algunas emociones y sentimientos similares. "Todo el mundo me contaba cambios a la hora de ver la vida", apunta el director. "El haber vivido ahora todo lo que he vivido me hace tener la mente muchísimo más abierta y me ha hecho entender la vida y comprender que quiero cambiar la manera de ver las cosas y de sentir", afirmaba su amiga Ruth en una entrevista sobre el proceso de creación. “Hay que saber morirse y hay que saber vivir“ La protagonista de la obra es Nagore, un personaje interpretado por Nuria Mencía. La actriz asegura que ha querido "representar a todas esas personas que es una pena que se tengan que ir de la vida, pero que intentan vivir al final lo mejor que pueden gracias al amor de sus familias". Mencía no duda en reivindicar la conversación abierta sobre la muerte, que es muy necesaria para perder el miedo. "Hay que saber morirse y hay que saber vivir", afirma.