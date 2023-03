El duelo, cómo superar la pérdida de un ser querido

En su etimología, el vocablo procede del latín dolus, que quiere decir dolor. Y hacer referencia a la transición de un estado, aparentemente, de alegría a un estado de tristeza producido por la muerte o ausencia de un ser querido. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el psicólogo Carlos Alvarado explica que este proceso también puede ser causado por la desaparición de persona, una mascota, un hecho, un acto, un proyecto, una situación o un objeto. ¿Cómo uno se despide para siempre de una persona que quiere? ¿Cómo sobrevellar el dolor? Un tema que ha cobrado peso estos días, a raíz del caso de Ana Obregón.

“Tras este inicio aparece la rabia , impotencia y enfado por esa situación que no quería que ocurriese”, argumenta. Tras finalizar esta fase pasa a la de negociación en la que el individuo fantasea con situaciones que no son reales. “Luego viene la etapa más dolorosa de todas, que es la tristeza, cuando uno toma contacto con algo que sabes que ya se ha perdido y, probablemente, no vuelva. Y por último, la aceptación ”, ha indicado Carlos Alvarado en El nocturno de las 3.

Este modelo fue propuesto por la psicóloga suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross el año 1969. Según la experta, cada persona, dependiendo de su personalidad, tardará más o menos en pasar de un período a otro. No obstante, Carlos Alvarado, enuncia que el individuo no tiene porque seguir un orden lineal en este proceso. “Uno va yendo y viniendo. Además, puede tener al mismo tiempo dos etapas”, declara.

Diferentes tipos de duelo

Durante la entrevista, el psicólogo Carlos Alvarado explica algunos tipos de luto. Entre ellos, el duelo retardado o el persistente. El primero, se presenta en personas que en las fases iniciales no dan signos de afectación o dolor. Y pasado un tiempo retorna en forma de rabia o tristeza. ¿Por qué sucede esto? Reaparece porque esas personas no expresan sus emociones o no lo llegan a aceptar. En palabras de Carlos Alvarado, “aflora un sentimiento, a veces, de forma normal o de forma inadecuada porque hay gente que lo saca con rabia, con impotencia e incluso pueden utilizar sustancias para poder mitigar ese dolor”.

Mientras que el segundo, el denominado duelo persistente, es aquel donde las personas, por circunstancias, no han podido o no han sabido cómo dar el paso siguiente. “Estas no han pasado por las etapas mencionadas anteriormente. Y han hecho como que no ha pasado, nada, pero en realidad sí está pasando algo y necesitan hacerlo fluir”, ha indicado el psicólogo.