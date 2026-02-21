Prueba y error en el nuevo espectáculo de danza Jesús Carmona, 'Tentativo'
- El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona presenta su nuevo espectáculoTentativo (basado en paisajes reales)
- El estreno será el 27 de febrero en el Centro Danza Matadero de Madrid
Jesús Carmona vuelve a ser un impulso transformador del flamenco. Tradición y vanguardia se fusionan otra vez en su danza. Después del éxito de sus espectáculos Baile de bestias y Super-viviente, el bailaor y coreógrafo estrenará uno nuevo el 27 de febrero en Centro Danza Matadero de Madrid: Tentativo (basado en paisajes reales).
El momento de disfrutar
Hace cuatro años, en el espectáculo Baile de bestias, Jesús Carmona hablaba sobre su depresión y en Super-viviente se centraba en su personalidad para entender quién era y cómo se relacionaba con las personas de su entorno. “Ha habido un crecimiento personal muy grande. Tengo dos hijos, han pasado muchas cosas en mi vida personal y profesional", asegura. Ahora dice ser el mismo Jesús de entonces, pero con "más conciencia" y "más solvencia" en sí mismo.
“Tentativo es un proyecto que nace realmente de una necesidad de volver a revisitar al Jesús de hace más de diez años, al coreógrafo que empezó haciendo coreografías sin mucha intención de tener un ballet o de tener una empresa, sino que la única necesidad que tenía era sacar lo que tenía dentro y me apetecía revisitarlo y volver a probar”, comenta Carmona.
“Tentativo es sinónimo de prueba, de fallo, de error, de acierto“
“Tentativo es sinónimo de prueba, de fallo, de error, de acierto”, señala el coreógrafo, que cuenta con la ayuda de Luis Luque como director artístico. “La provocación que le hacemos al espectador es que sea espectador de la prueba, del ensayo. Y en el ensayo y en las pruebas no está todo perfecto. Entonces, a partir de ahí sí vamos a ver ciertas imperfecciones que se corrigen para ir como a la pieza final”, detalla Luque.
Según comenta el bailador, en los dos espectáculos anteriores había un trabajo más intrínseco de sus emociones y necesidades. Sin embargo, con Tentativo el objetivo es “crear con una sonrisa”, “hacer gozar” al público y dar a conocer todas las etapas que tienen los artistas a la hora de crear un espectáculo: “Mostramos cómo se inicia una idea, cómo se desarrolla, cómo se convierte en algo físico.”
Basado en paisajes reales
El espectador quizás sienta incertidumbre al enfrentarse a Tentativo y se pregunte: ¿Qué es lo que estoy viendo exactamente? Esta sensación hace referencia al subtítulo del espectáculo “basado en paisajes reales”. “Cada uno de los intérpretes estamos aportando nuestros propios paisajes y eso se hace muy amplio", explica el danzaor. Amor, incertidumbre, dolor... "Se pasa por muchas fases en las que el público se va a sentir identificado o va a poder crear su propio imaginario”, aclara.
De Madrid al mundo
Tentantivo se estrena el 27 de febrero en el Centro Danza Matadero de Madrid y podrá verse durante los dos días siguientes. El 4 de marzo la compañía presentará el espectáculo en el Festival de Jerez y después volverá a la capital y girará por otras ciudades españolas. “Espero que el público lo reciba con mucho cariño”, desea el coreógrafo.
Además de la gira con Tentativo, Carmona seguirá mostrando su arte por el mundo en países como Francia y Japón con sus espectáculos Super-viviente y Baile de bestias. También está preparando Algarabía, un proyecto que cuenta con 70 artistas en el escenario y con la colaboración de la Universidad de Navarra y una fundación de Abu Dabi. Sin duda, 2026 es un año lleno de trabajo, arte y pasión para Jesús Carmona.