Prueba y error en el nuevo espectáculo de danza Jesús Carmona, 'Tentativo'

Jesús Carmona vuelve a ser un impulso transformador del flamenco. Tradición y vanguardia se fusionan otra vez en su danza. Después del éxito de sus espectáculos Baile de bestias y Super-viviente, el bailaor y coreógrafo estrenará uno nuevo el 27 de febrero en Centro Danza Matadero de Madrid: Tentativo (basado en paisajes reales).

El momento de disfrutar

Hace cuatro años, en el espectáculo Baile de bestias, Jesús Carmona hablaba sobre su depresión y en Super-viviente se centraba en su personalidad para entender quién era y cómo se relacionaba con las personas de su entorno. “Ha habido un crecimiento personal muy grande. Tengo dos hijos, han pasado muchas cosas en mi vida personal y profesional", asegura. Ahora dice ser el mismo Jesús de entonces, pero con "más conciencia" y "más solvencia" en sí mismo.

“Tentativo es un proyecto que nace realmente de una necesidad de volver a revisitar al Jesús de hace más de diez años, al coreógrafo que empezó haciendo coreografías sin mucha intención de tener un ballet o de tener una empresa, sino que la única necesidad que tenía era sacar lo que tenía dentro y me apetecía revisitarlo y volver a probar”, comenta Carmona.

“Tentativo es sinónimo de prueba, de fallo, de error, de acierto“

“Tentativo es sinónimo de prueba, de fallo, de error, de acierto”, señala el coreógrafo, que cuenta con la ayuda de Luis Luque como director artístico. “La provocación que le hacemos al espectador es que sea espectador de la prueba, del ensayo. Y en el ensayo y en las pruebas no está todo perfecto. Entonces, a partir de ahí sí vamos a ver ciertas imperfecciones que se corrigen para ir como a la pieza final”, detalla Luque.

Según comenta el bailador, en los dos espectáculos anteriores había un trabajo más intrínseco de sus emociones y necesidades. Sin embargo, con Tentativo el objetivo es “crear con una sonrisa”, “hacer gozar” al público y dar a conocer todas las etapas que tienen los artistas a la hora de crear un espectáculo: “Mostramos cómo se inicia una idea, cómo se desarrolla, cómo se convierte en algo físico.”