El protagonista de esta semana en ‘Un país en danza’, Jesús Carmona, no entiende el arte si no provoca una reacción en el público, si no enciende una reflexión en la mente del espectador, y a ello dedica su carrera. Por otro lado, el programa de este lunes mostrará el trabajo de Gallardo Dance, que lleva décadas creando calzado de flamenco y danza española, porque para poder brillar en el escenario hay que contar con un buen calzado.

El bailarín Jesús Carmona

Jesús Carmona es uno de los bailarines más completos de la actualidad, con una técnica muy depurada. Llegó a ser primer bailarín del Ballet Nacional, pero lo dejó para continuar su propio estudio y exploración del flamenco, combinándolo con otros estilos, como danza contemporánea, lo que no fue del agrado de todos.

Entre otros reconocimientos fue Premio Nacional de Danza en 2020 y Premio Benois en 2021, el galardón más importante que puede recibir un bailarín.

El programa además mostrará el trabajo de Gallardo Dance: lleva décadas creando calzado de flamenco y danza española para algunas de las más importantes figuras del baile internacional y sabe bien qué necesita un buen zapato para ser usado en el escenario.

