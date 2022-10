Un país en danza - Rompiendo fronteras

Sub

Sub

Recomendado para mayores de 7 años Sub VO

La danza no tiene idiomas, se entiende por igual en todas las lenguas, aunque no todos los artistas logran una gran carrera internacional dando a conocer su arte en todos los rincones del planeta de una forma extraordinaria, rotunda y con numerosos grandes éxitos. Iratxe Ansa es de estas bailarinas. Premio Nacional de Danza 2020 en la modalidad de interpretación regresa a España recientemente para fundar, junto a Igor Bacovich, Metamorphosis Dance y liderar proyectos con proyección internacional dentro de la Danza Contemporánea. Harlequin Floors es una empresa española dedicada exclusivamente a la fabricación de suelos y tapices para danza. José Antonio Eguren nos muestra algunos secretos de este oficio no muy conocido, pero sí trascendental para la preparación y exhibición de espectáculos de danza.