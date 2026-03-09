Manolo García y el significado de 'Drapaires poligoneros': "No paramos de acumular cacharrería"

Manolo García ha presentado recientemente su nuevo álbum Drapaires poligoneros. El cantautor reflexiona en este trabajo sobre la acumulación obsesiva de objetos. "Cada vez tengo más la sensación de que el mundo se está convirtiendo en un gran polígono y que todos somos un poco traperos", ha señalado el artista en Atención Obras.

“Vivimos la vida acumulando basurilla“

"No paramos de acumular cacharrería, no paramos de acumular objetos. Yo creo que, en un 90.000%, innecesarios, y vivimos la vida un poco como acumulando basurilla", ha añadido. García ha criticado precisamente que ese consumismo desenfrenado modifica el paisaje de las casas, las ciudades y, en definitiva, el mundo: "El mundo, si viajas, ves que cada vez es más un gran, un inmenso, un infinito polígono. Las autopistas, las autovías, las carreteras están bordeadas de naves [industriales]".

El cantautor también ha criticado a aquellos que consideran que "la cultura es cara". "La cultura no es cara. O sea, es mucho más caro un yate que un libro. Y estoy seguro de que da más felicidad un libro que un yate. No lo puedo asegurar porque no tengo ningún yate. Pero lo intuyo", ha defendido.

Su faceta de pintor Manolo García comenzó a dibujar cuando era muy joven, incluso estudió Diseño Gráfico. Pero cuando descubrió la música, esa faceta quedó en segundo plano, aunque nunca oculta del todo: "Tengo las manos llenas de pintura siempre". "La música te daba otra posibilidad más chispeante, que era la inmediatez de contactar con la gente mediante unas canciones", ha asegurado. En cambio, pintar es "un ejercicio solitario". "La música no: la hacíamos con gente delante y eso para una persona de 17 y 19 años es muy atractivo. Y fue ganando ya esa vertiente", ha rememorado García. El artista expondrá su obra en diferentes galerías a lo largo de 2026: en una galería de Pollensa, en Mallorca,y en Sevilla también en otoño, de mano de la Fundación Cajasol. Manolo García en 'Atención Obras' con una imagen de una pintura suya detrás.