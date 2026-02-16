Carmen Conesa, actriz: "Estamos poco educados en aceptar que todo va a cambiar"

Liuba Andreyevna Ranevskaia es una aristócrata rusa arruinada que se aferra a su pasado mientras su finca está a punto de desaparecer. La protagonista del clásico del dramaturgo Antón Chéjov El jardín de los cerezos no es capaz de adaptarse a los cambios que Rusia vive a finales del siglo XIX.

Para la actriz Carmen Conesa, que interpreta a este personaje en una versión hecha por Ignacio García May, grandes autores como Shakespeare y Chéjov tenían la capacidad de escribir personajes universales y poliédricos con los que el público puede sentirse identificado. “Les pasan cosas tan corrientes, tan normales, tan humanas y tan reales como es el hecho de no saber bien aceptar el cambio. No nos educan en el cambio. Yo creo que estamos poco educados en saber y en aceptar que todo va a cambiar y está bien que cambie porque es la única manera de aprender”, defiende en Atención Obras.

Carmen vs. Liuba “Es un regalo hacer este personaje”, asegura Conesa. Según Chéjov, Liuba no es una heroína trágica. “Es una mujer muy humana, tiene una parte infantil inconsciente, parece frívola, pero no lo es. En el fondo, está llena de miedos”, comenta. “Pero es cariñosa, entrañable y con muchos puntos de comedia. Con dolor también por la pérdida de su hijo de cinco años”, añade la intérprete. “Es un regalo hacer este personaje“ Aunque la actriz no haya vivido una tragedia así, ese accidente le hace recordar “los pequeños dolores de la vida y las ausencias”, como la muerte de su madre y su padre. Sin embargo, con lo que Carmen Conesa siente que tiene más en común con la aristócrata rusa es “el recuerdo del pasado que ya nunca volverá”. Liuba vuelve a Rusia después de cinco años para reencontrarse con su pasado. La actriz también recuerda sentir nostalgia al recordar su niñez y juventud cuando creía que toda la vida iba a ser “maravillosa” “Yo vivía también en una casa familiar y tengo muchas veces añoranza y melancolía al pensar en mi casa, que fue la primera casa que hizo mi padre con sus propias manos y que ya no la tengo y que ya no existe”.