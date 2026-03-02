Blanca Paloma desvela la historia de su álbum debut 'Trenza mía': "Para amar hay que aprender a soltar'"

La cantante Blanca Paloma ha desvelado en Atención Obras su álbum debut, un proyecto intimista en el que profundiza sobre el querer. Tras su nominación al Goya a la Mejor Canción Original por el tema "Caminar el tiempo", de la película Parecido a un asesinato, la artista ilicitana ha anunciado que prepara ya la puesta en escena de su primer disco.

“Para amar hay que aprender a soltar“

"El álbum se llama Trenza mía y narra las tribulaciones de un personaje cuya trenza es testigo de las luces y sombras del querer", ha explicado Blanca Paloma a Cayetana Guillén Cuervo en el programa de La 2. "En ese viaje de discernimiento, de entender el buen querer, llega a la conclusión de que para amar hay que aprender a soltar", apunta. Es en este proceso en el que la protagonista decide cortarse la trenza para volver a empezar de nuevo.

Un álbum muy personal La artista, que se dio a conocer en el Benidorm Fest de 2022, considera que este álbum es "una carta de presentación" y, al mismo tiempo, una forma de abrirse a su público. "Es una historia basada en una experiencia personal: hace 20 años, en un momento de transformación y desprendimiento, me corté la trenza y fue un efecto sanador y transformador", ha compartido Blanca Paloma. “Es un proyecto que me ha hecho crecer “ La cantante ha explicado en Atención Obras que este proyecto la ha cambiado por completo: "Es un proyecto que me ha hecho crecer y saber mejor quién soy y quién quiero ser". Y, en ese proceso, se ha encontrado con la niña que siempre fue. "Estar conectada con mis raíces y no olvidarme nunca de dónde vengo, y seguir estando con los pies en la tierra. Y seguir apoyando causas de las que me siento orgullosa y que creo que necesitan voz", ha añadido. La cantante de Elche lanzó su primer single de este álbum, "Lo Fugaz", a principios de diciembre. Aunque no ha desvelado una fecha concreta de lanzamiento, Blanca Paloma ha explicado que el álbum se podrá escuchar "por primavera". La producción del disco es un proceso lento, ya que además "va a salir en vinilo" y se encuentra en fabricación, un proceso "muy artesanal". Según ha relatado la cantante, ahora se encuentra preparando el directo y "la puesta en escena" de cara a la gira. La artista Blanca Paloma en el videoclip de "Lo Fugaz".