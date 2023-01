Ya conocemos los candidatos de la próxima edición del Benidorm Fest, conocemos sus canciones y estamos esperando con muchas ganas la gala en la que descubriremos el nombre del ganador, quien nos representará en el Festival de Eurovisión 2023. Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E’femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody o Vicco, uno de ellos, los dieciocho candidatos, será el vencedor.

A punto de celebrar la segunda edición, nos envuelve la nostalgia, y es que todavía no hemos superado el Benidorm Fest 2022. ¿Qué fue de los artistas que se subieron al escenario para luchar por su plaza en Eurovisión? Chanel fue la ganadora del certamen y ha seguido petándolo con su música. ¿Y el resto? Rigoberta Bandini, Rayden, Gonzalo Hermida, Varry Brava, Blanca Paloma... Te contamos todo sobre sus nuevos proyectos.

Blanca Paloma es una de las candidatas a representar a España en Eurovisión 2023, pero ya lo intentó en la edición anterior del Benidorm Fest. Con más ganas si cabe, la cantante vuelve a intentarlo. A pesar de no conseguir su objetivo, la suya fue una de las actuaciones más laureadas de la gala. No se ha alejado de la música, ha seguido sacando nuevas canciones y apostando por lo que más le gusta. " Niña de fuego " es uno de sus últimos temas. " Eaea " es el nombre de la canción que sonará en el escenario del Benidorm Fest.

Fue la ganadora del Benidorm Fest 2022 y quedó tercera en el Festival de Eurovisión, Chanel conquistó España, Europa y el mundo entero, que acabó rindiéndose a sus pies. Después del éxito de "SloMo", la cantante aprovechó su meteórico ascenso para seguir haciendo música. "Se vienen cositas", avisaba, y no mentía. Suya fue la canción de la Copa del Mundo, a ritmo de "Toke" . Ahora es una de nuestras artistas más internacionales. Solo en Instagram acumula más de medio millón de seguidores.

Ya tiene nombre para su nuevo disco , aunque todavía no lo ha desvelado. Por el momento ya hemos escuchado una de las canciones que irá incluida dentro del álbum: "Tus latidos" .

Fue el único que se quedó sin actuar en el Benidorm Fest después de dar positivo en covid. Gonzalo Hermida no consiguió su objetivo de representar a España en Eurovisión, pero no por ello ha dejado de lado sus proyectos musicales. El artista ha estado muy ocupado este año con su gira Ignífugo y trabajando en nuevos temas. Es el que más canciones ha publicado a lo largo de todo este tiempo. La última canción que ha escrito se la dedica a su madre, " La mujer de mi vida ", y suena así.

Javiera Mena publicó nuevo disco el pasado 30 de septiembre. Un álbum que lleva el nombre de " Nocturna ". Estuvo de gira por toda la geografía española en octubre y diiciembre. Después cruzó el océano para actuar en Latinoamérica . Participó en el Primavera Sound de Buenos Aires, también en Santiago de Chile, su ciudad natal. "La isla de Lesbos" o "Me gustas tú" son algunas de sus últimas canciones.

Marta Sango

Marta Sango ha pisado este año el WiZink Center gracias a Alaska, que invitó a la artista a su show. Ser su telonera era un sueño para ella, que no ha dejado de lado su sueño de dedicarse profesionalmente a la música. La moda es también otra de de sus grandes pasiones, ella misma lo confiesa. "Siempre me ha ayudado a crecer y expresarme", asegura Marta Sango, de ahí que sus looks nunca nos dejen indiferentes. También ha sacado nueva música. "La contracorriente", con Rakky Ripper, que es una de las candidatas a representar a España en Eurovisión 2023.