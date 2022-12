Esta Navidad, el Benidorm Fest llega cargado de regalos y sorpresas. Tras conocer las 18 canciones que participaran en las galas del 31 de enero y 4 de febrero, toca conocer más en profundidad a todos los participantes. Desde este 20 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, Inés Hernad y Fede Arias charlarán con todos ellos en el especial Eurodramas y Comedias. En total, 18 entrevistas en exclusiva para RTVE Play, que se irán lanzando cada día, en las que descubriremos cómo están viviendo la experiencia, cuál serán sus propuestas escénicas o los detalles de sus composiciones.

Las canciones estan disponibles ya en todas las plataformas. La segunda edición del Benidorm Fest albergará todo tipo de música, indie, urban y mainstream, y de todos los estilos, desde el pop, rock o dance, hasta composiciones con sonidos folk, trap y compuesta en leguna co oficial del estado. "Quiero arder" (Agoney), "Desde que tú estás" (Alfred García), "Yo quisiera" (Alice Wonder), "Flamenco" (Aritz Aren), "Eaea" (Blanca Paloma), "Uff!" (E'FEMME), "La Lola" (Famous), "Mi familia" (Fusa Nocta), "Inviernos en Marte" (José Otero), "Quiero y duelo" (Karmento), "Arcadia" (Megara), "No nos moverán" (Meler), "Tracción" (Rakky Ripper), "Aire" (Sharonne), "Que esclati tot" (Siderland), "Tuki" (Sofía Martín), "Sayonara" (Twin Melody) y "Nochentera" son los temas que participan en la preselección española.

[Escucha todas las canciones aquí]

Calendario de entrevistas excluivas: Benidorm Fest 2023 Desde el 20 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, Eurodramas y Comedias lanzará una entrevista al día con los 18 participantes del Benidorm Fest. Aquí tienes el calendario completo, ¡no te pierdas ninguna! Martes 20/12 - AGONEY

Miércoles 21 /12- ALFRED

Juewves 22/12- ALICE

Viernes 23/12 - ARITZ

Sábado24/12 - BLANCA

Domingo 25/12 - EFFEME

Lunes 26/12 - FAMOUS

Martes 27/12 - FUSA NOCTA

Miércoles28/12 - JOSE OTERO

Jueves 29/12 - KARMENTO

Viernes30/12 - MEGARA

Sábado 31/12 - MELER

Domingo1/1 - RAKKY RIPPER

Lunes 2/1 - SHARONNE

Martes 3/1- SIDERLAND

Miércoles 4/1- SOFIA MARITN

Jueves 5/1 - TWIN MELODY

Viernes 6/1- VICCO

Regalo de Reyes: Maratón Benidorm Fest 2023 Los reyes magos también llegan al Benidorm Fest, el próximo 6 de enero, RTVE Play ofrecerá una emisión ininterrumnpida, en directo, en la que se podrá disfrutar de las 18 actuaciones de los participantes. Además, también se podrán ver las entrevistas exclusivas que ha realizado Eurodramas y Comedias todos estos días. El público ya puede escuchar las 18 canciones del Benidorm Fest 2023 Además, no te pierdas el Sorteo de la Lotería de la Navidad, porque este año, hay premio Gordo del Benidorm Fest. Descubre aquí todos los detalles. El día de la Lotería no solo te puede tocar el Gordo: RTVE regalará dos entradas dobles para el Benidorm Fest 2023