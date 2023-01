Benidorm Fest Stars nos ha dado la oportunidad que nunca tuvimos de ver sobre el escenario a Gonzalo Hermida. Su candidatura y su paso por el concurso tuvo un sabor agridulce para el gaditano. A solo unos días de la gala de preselección para Eurovisión 2022, Gonzalo anunciaba que había dado positivo en Covid-19, por lo que no podría particopar en el festival. "Dicen que las cosas pasan por algo, pero este algo me jode", decía en sus redes sociales a principios de 2022.

Para el artista fue un momento "duro y difícil" ya que habia trabajado mucho en esa candidatura y lamentaba el desenlace. Tomó todas las precauciones necesarias, pero no pudo escapar de un virus que, entonces, afectó a la gran mayoría: "Estamos en medio de una pandemia, he intentado evitarlo y estoy con la conciencia tranquilísima porque he luchado por no cogerlo en estos dos meses, a muerte, no he salido de casa", decía en su mensaje a los fans.