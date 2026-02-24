La confesión de Blanca Paloma en 'El recreo' tras su nominación a los Goya: ¿Habrá dúo sorpresa con Silvia Pérez Cruz?

Blanca Paloma, nominada a mejor canción original en los Premios Goya 2026, ha sido una de las protagonistas de la segunda emisión de En Play, la nueva plataforma digital de RTVE Play. La cantante ha visitado El recreo, con Ángela Fernández y Mariang, y ha dado la exclusiva de que podría haber una colaboración con otra nominada, Silvia Pérez Cruz. También ha asegurado que "lanzar un disco y celebrarlo con un Goya sería como... ¿hola?".

Al repasar la lista de nominados, ha bromeado diciendo que "va a ser más épico si lo gano", pero ha explicado que le da igual quién se lo lleve y lo van a "celebrar igualmente". "Te pones al servicio con tu esencia" de una película, al interpretar una canción de una banda sonora y ha confesado que para ella "es más fácil" que hacerlo para sí misma. "Es una fantasía, poner voz a algo que la necesita. Además, la canción aparece en una escena muda y aparece para contar cosas que el personaje no está contando".

"Haría una versión de Estopa de 'Como Camarón'" Si le tocase actuar en esta gala de los Goya, de los artistas catalantes ha elegido hacer una versión de "Ana Belén, Víctor Manuel o Estopa", de los presentadores de las Campanadas 2025 "haría una versión de 'Como Camarón'". También ha hecho una interpretación increíble en el videopódcast de su canción 'Caminar el tiempo', por la que está nominada al Goya. 02.45 min El Recreo - Blanca Paloma canta "Caminar el tiempo" "Cuando participas en un formato así, corres el riesgo de quedarte en 'la de Eurovisión' para siempre" ha asegurado Blanca Paloma, pero considera que esta nominación supone una validación, que ha lamentado que parece que los artistas necesitan y ella ya lo vivió con el Benidorm Fest y Eurovisión. Ha declarado que le da igual "cantar para dos, que para dos millones" y su artista favorita del Benidorm Fest 2026 es: "Rosalinda, ha sido triunfazo máximo. Conecto mucho con su proyecto". Blanca Paloma participó en el Benidorm Fest 2022, ganó la edición de 2023 y representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción 'Eaea', quedando en la posición decimoséptima posición. Ahora, está nominada al Goya a mejor canción original por 'Caminar el tiempo', canción que forma parte de la banda sonora de Parecido a un asesinato. 06.55 min Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco, Agoney, Jorge González, Almacor y Daniela Blasco regresan al Benidorm Fest: vídeo completo