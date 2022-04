Afasia. El nombre de este trastorno del lenguaje ha copado titulares en las últimas horas desde que la familia de Bruce Willis ha anunciado que el actor abandona la interpretación por este motivo.

Su hija ha explicado que la afasia está afectando a sus habilidades cognitivas. Pero, ¿en qué consiste exactamente?, ¿cuáles son las causas de un problema que afecta a una 350.000 personas en España?

"La afasia no es una enfermedad, sino un síntoma de una lesión cerebral", aclaró el médico Javier Salas en el programa de RNE, El gallo que no cesa.

¿Qué tipos de afasia existen?

Destacan cuatro tipos: la expresiva, la receptiva, la anómica (o amnésica) o la global.

Se llama afasia "expresiva" cuando la persona sabe lo que quiere decir, pero no puede expresarlo, sea de manera escrita o hablada. Dentro de esta afasia expresiva podemos hablar de "no fluente", cuando no es capaz de decir palabras, o "fluente", cuando dice palabras que no tienen sentido sin darse cuenta. Por el contrario, en la afasia "receptiva" el problema está en entender lo que se escucha o lo que se lee.

La afasia "anómica" o "amnésica" impide encontrar las palabras adecuadas para describir o nombrar un objeto, un paisaje, una situación, mientras en la afasia "global", el daño es tan grave y extenso en las áreas del lenguaje del cerebro que es imposible tanto entender como expresar palabras, leer o escribir.