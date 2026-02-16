Victoria Abril y el gran "sopapo" del cine español de los 90: la brillante ópera prima de Agustín Díaz Yanes

(Cinematógrafo)

Hola de nuevo. Pegados al asiento nos deja,

desde el inicio hasta el final,

este thriller trepidante que, en el fondo,

es un drama social que nos habla

de cómo recuperar la dignidad perdida.

25 años han pasado desde su estreno

y no ha perdido ni un ápice de fuerza.

No todas las películas envejecen de la misma manera,

así que muchas felicidades, Agustín Díaz Yanes.

Muchas gracias. Qué bien ha envejecido

esta película. Pues te lo agradezco muchísimo,

porque hace mucho tiempo que no la veo.

Si ha envejecido bien, me alegro. Es lo más difícil de todo.

Qué bien que estés con nosotros, gracias.

Él, como sabrán muchos de los espectadores,

es director y guionista de "Nadie hablará de nosotras

cuando hayamos muerto"

y hoy está aquí con nosotros para hablar de esa película

y también es guionista de la película

que veremos a continuación, "Baton Rouge".

Damos también la bienvenida y felicitamos,

por la parte que le toca, a Eduardo Campoy,

director de cine y uno de los productores

de "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto". ¿Qué tal?

Muy bien. ¿Cómo estás?

Fenomenal. También es productor de la película

que veremos a continuación, de "Baton Rouge",

así que nos puedes hablar bien, largo y tendido de las dos.

Perfecto.

Y saludamos también a nuestro compañero Luis Parés,

historiador de cine, colaborador habitual del programa,

¿cómo estás? Muy bien.

¿Sí? Sí.

Bueno, una sesión doble que creo que hay mucho donde profundizar,

pero, primero, quería preguntarle a Agustín,

siempre has dicho que llegaste al cine un poco tarde,

es verdad que empiezas a escribir tu primer guion yo creo que con 37,

y estrenó su primera película

a los 40 y... 5.

Bueno, no escribí el primer guion a los 37,

fue el primer guion que hicimos.

¿Qué te llevó a dar el salto a dirigir?

Bueno, el salto... me obligó Victoria Abril.

Lo he contado muchas veces. No pesaba dirigir,

porque no me encontraba... No era...

Me gustaba escribir, dirigir...

Me gustaba ir a rodajes, pero dirigir me parecía un trabajo,

y me parece un trabajo excesivo, pero, cuando escribí el guion,

se lo envié a Victoria, porque está escrito para Victoria,

y me dijo: "Sí, vale, pero tienes que dirigirlo tú".

Dije: "No fastidies". Dijo: "No, si no, no lo hago".

Y ya, pum, pum, pum, y ahí... Por eso dirigí.

O sea, me obligo de ella.

Había hecho ya tres películas que él escribió antes

pero nunca habías dirigido

y ya era hora de que se pusiera a dirigir.

¿Cómo viviste tú ese salto?

Porque él había sido guionista de algunas de tus películas

y produces su primera película como director.

Bueno, realmente fue una escalera.

Nos conocimos en "Baton Rouge"

y Tano estaba todo el día en el rodaje.

"Tengo que firmar..." - Entonces, a través de ahí,

detrás de eso hicimos "A solas contigo", que la dirijo yo,

y estaba también todo el día sentado a mi lado.

Luego hacemos "Demasiado corazón" y también, y ya era...

el salto lógico e idóneo de que la siguiente

ya la dirigiera él.

¿Qué nos puedes decir de este thriller

que tiene la esencia de los thrillers americanos

con cosas muy autóctonas?, ¿no?

Hombre, cosas tan autóctonas

como que la película empieza en una plaza de toros.

(RÍEN) -Es inconfundible...

Y siendo Tano, no podía empezar en ningún otro sitio.

No, pero no solo es el mundo de los toros,

que está como siempre sobrevolando la película,

también es ese recuerdo doloroso de la guerra civil.

Es verdad que es una película muy española,

pero es una película cuyos referentes no están

dentro del cine español. Estaría más cercana al cine

de un Scorsese neoyorquino

que al cine negro de España de los años 80, basado, sobre todo,

en la pericia de un policía que conseguía resolver un crimen.

-De hecho, "Malas calles" fue la película que más vimos

Femenía y yo para hacer la película.

Es un thriller pero también tiene,

no sé lo que pensarán nuestro experto historiador,

pero tiene su drama social.

O sea, la primera idea de la película la tuve andando

por Madrid, por la Plaza de Colón, que vi una cola de parados,

una de las primeras colas en una oficina de empleo

que se veían en España. Hay una mezcla de géneros

muy interesante. Está el cine negro,

está el thriller, el cine social,

también se habla del tema político...

Eso, bueno, aunar todo eso

y que funcione no es tan fácil, ¿no?

No, por eso fue un éxito la película,

que no era tan sencillo.

Y, luego, la secuencia de violencia brutal

que arranca en la película,

que ocurre en México, con Victoria,

también la desmarca de ese cine social,

y luego tiene toda la parte final de la película

que es todo ese drama social que, realmente,

es la mujer que tiene al marido en coma,

y digamos que él va reestructurando

y dando las pinceladas en las que te va contando realmente

toda la sociedad española en aquel momento.

Pero también tenemos un drama moral, o sea,

uno de los personajes protagonistas tiene un problema con Dios.

"Estoy en problemas con Dios a causa de mi profesión.

-¿A qué te dedicas? -A matar gente."

Una gran novedad que aporta la película

es que es una historia de mujeres, una película de mujeres

en una historia donde las mujeres nunca habían sido protagonistas;

nunca se había visto a mujeres atracar,

ni un banco ni siquiera una peletería como aquí.

Y, luego, personajes que todos tienen...

que no son gratuitos, es decir, lo que estás diciendo tú,

ese personaje de Federico Luppi que tiene un conflicto con Dios,

esa Victoria Abril que no entendemos por qué está donde está,

por qué empieza ahí, pero acaba teniendo una razón:

es una mujer perdida que busca cómo salir de su clase social...

Tiene un trasfondo moral y una especie de psicología

muy bien dibujada de los personajes,

que, aunque nunca acaba de ser explícita porque no se cuenta,

entiendes que los personajes no han llegado ahí por casualidad.

"(LLORA) No quiero ser pobre...

(LLORA)

Yo no soy como usted, Julia.

Me tiene que ayudar."

También el cine se hace mucho a través de los actores.

Con Victoria podías hacer un cine...

escribir lo que quisieras porque lo podía hacer.

Podía atracar, conducir un camión y te lo creías.

"¡Quietos todos! ¡Esto es un atraco!

¡Venga, tú, ata al perro!

¡Y tú abre la puerta!"

Era una actriz que tenía todo: el físico y lo físico, o sea, todo.

Entonces, a partir de ella fuimos construyendo la película, ¿sabes?

Siempre, las óperas primas, se dice que el director que, bueno,

se estrena, pone mucho de sí mismo, mucho de autobiografía,

y aquí hay cosas que has mamado, ¿no?

Sí, bueno, doña Julia era un personaje muy basado en mi madre,

¿sabes?, no exactamente igual, pero basado; y los toros,

mi padre era torero, fue torero, no tenía ningún problema,

me lo conocía de memoria, pero... Y Curro Vázquez.

No, ya te contaré cosas de Curro Vázquez,

porque la mejor anécdota de la película

la tiene Curro Vázquez.

(RÍEN) -Y, bueno,

también hay una cosa estética,

es decir, el mundo de los toros, que tú conoces también bien,

es muy bonito estéticamente para rodar, es decir,

no es lo mismo que el marido de Victoria Abril fuera,

con todos los respetos, fontanero, a banderillero.

Los vestidos de torear, los capotes, las cáscaras de montera...

Todo es mucho más bonito y mucho más autóctono también,

y a mí me gusta mucho y, bueno, lo había vivido desde niño,

con lo cual, no tenía ningún problema en eso.

Y en aquella época, los toros no estaban como ahora...

No tenían ningún problema, al revés.

A la gente le encantó que empezara con una secuencia de toros.

"¿Sabe que el niño me ha salido con que quiere ser torero?

Menudo disgusto me ha dado.

-Sí, seguro, seguro que te ha dado un disgusto.

A mí me vas a engañar a mis años."

Doña Julia, decías que ese personaje

está basado en tu madre. Sí.

Es el corazón de la película.

Es el personaje que más me gusta, y ¿por qué Pilar Bardem?

¿Cómo surge? Creo que incluso hizo más grande el personaje.

No, no, Pilar...

O sea, Pilar hizo el personaje mucho mejor

de lo que está escrito por mí. ¿Por qué Pilar?

Porque la había visto en una película de Urbizu

y me había gustado mucho. Pero Pilar que, en ese sentido,

era una fantástica, quedamos para hablar,

porque no la conocía personalmente,

solo la había visto en la película de Enrique,

en el espejo que está en la castellana,

y me aparece, macho,

con el pelo teñido de violeta, una cosa así, y una minifalda.

Tenía entonces 47 años y hacía de una persona mayor y digo:

"Pilar, por Dios, ¿qué hacemos?", y me dice:

"No te preocupes que lo voy a hacer tal, tal".

Y yo, oye, me convenció.

No volvimos a hablar del personaje hasta que llegó a rodar,

y cuando llegó, el primer día que llegó a rodar,

te quedabas impresionado con ella, y fue agrandando el personaje,

agrandando, y creo que sí, que uno de los grandes éxitos

está en que Pilar hizo del personaje algo mucho más grande

de lo que había escrito.

-Cuando me dio el guion, yo acabé llorando

y no podía ser por menos,

porque no se puede escribir con tanto amor un personaje.

"¿Encontraste a la puta?

-Quizás". La historia de Federico Luppi

es muy potente,

la de Victoria Abril también, y confluyen,

podían ser perfectamente dos películas totalmente distintas,

pero qué bien hilvanado está.

Sí, sobre todo, por los dos tiempos que marcan la película,

que es ese México abstracto,

porque es un México que tenemos de México con el real, y Madrid.

Hay como una oposición, sin embargo, ellos no han cambiado,

conocemos sus debilidades y flaquezas, es decir,

Federico Luppi, que parece un hombre elegante al principio,

como sosegado, frío, no deja de ser un matón;

y también vemos como Victoria Abril

no acaba de remontar ese bache en el que estaba en México.

Y Federico Luppi está muy bien

porque toda la interpretación es muy contenida.

"Quieta."

Esa película tuvo suerte en todo, en la elección de actores,

en las decisiones que tomamos...

México está hecha en Madrid, no está hecho en México,

o sea, México lo hicimos en Madrid.

(RÍEN) -Por eso es el típico México.

-Por eso es el típico México.

Y después es una decisión que la tomó José Luis Escolar

más que yo, pero fue el que la logró llevar a cabo,

traernos a los actores mexicanos.

Fantásticos. Eso le dio a la película...

Claro, le dio un volumen, porque yo siempre pensaba,

y cuando escribí el guion también lo pensé,

que ese tipo de gánster en España no era creíble, no existía,

no existe; en España, todavía la gente no tiene pistolas,

no va por la calle con ellas y quedaba raro.

"Mejor que no salgan con eso a la calle. En Madrid es peligroso."

¿Cómo recuerdas el rodaje?

Bueno, ya ni lo recuerdo.

(RÍEN)

Es un rodaje que, para Tano, era vital,

porque era su primera película,

todo el mundo le preguntaba a él,

él siempre contestaba: "Y tú qué piensas".

Él iba preguntando todo el mundo, sabía elegir muy bien,

todo el mundo le aconsejaba y luego él decidía.

Me parece... Y fue muy sencillo.

-Sí. -Fueron seis o siete semanas,

muy rápido también. Fue un rodaje muy tranquilo

y con muy poco equipo y todo lleno de amigos.

Cuéntame la anécdota de Curro Vázquez,

al que mandamos un beso desde aquí si nos está viendo.

Cuando llevamos la película...

Se estrena aquí, va a San Sebastián, tenemos un gran éxito allí,

nos dan muchos premios y vamos a Sundance, al Festival de Sundance;

terminamos de poner "Nadie hablará" y me vienen, sobre todo,

dos directores norirlandeses que me dicen: "Oye,

este actor que sale en la película

el principio con esa cara de miedo..."

(RÍE) "¿Nos lo puedes presentar y tal?".

Y digo: "Vamos a ver, es que no es actor,

es un torero y el plano es de verdad",

porque era cuando Curro se despedía y toreaba los seis toros de Madrid.

Claro, tenía una cara verde, macho...

cualquiera que esté ahí, se le ve al hombre una cara...

Y los tíos: "Que no, que lo queremos conocer".

Y después les impresionaba mucho también a los directores en Sundance

el plano que hicimos de los toreros andando.

Sí. Esa manera de andar. Está mi padre, está Antoñete, tal.

Esa manera de andar, y me decían: "Joder, esos actores que salen

un momento y andan como Dios". Les decía: "No, no, no son actores".

Una película muy premiada, "Nadie hablará",

ocho premios Goya se llevó...

Más allá de que los premios fuesen importantes en su momento,

creo que la gran importancia de "Nadie hablará de nosotras

cuando hayamos muerto" es que, por ejemplo,

tú y yo que la vimos hace 25 años de una forma ajena,

sin saber que nos dedicaríamos a esto,

fue una película que se nos quedó grabada.

Creo que es imposible escribir o contar una historia

del cine español, de los últimos 20, 30 o 40 años,

sin pasar por esa película, porque revolucionó y, sobre todo,

a muchos espectadores que entonces teníamos 14 o 15 años como yo

nos hizo ver que era posible hacer un cine español a la altura

de lo que queríamos. -Muchas gracias.

Vamos a hablar de "Baton Rouge", estrenada en 1988,

y ese fue tu primer guion,

dirigido por Rafael Moleón. Por Rafa Moleón, sí.

Cuéntanos cómo surge esta colaboración.

Pues mira, yo tenía escrito "Baton Rouge"

y...

la verdad, era un guion poco extravagante, pero era muy...

Era un intento de copia o tal de "Fuego en el cuerpo" de Kasdan.

(RÍEN)

-Y se lo di a leer a Pedro Almodóvar.

Almodóvar lo leyó, le gustó mucho y me dijo que por qué no lo dirigía

el que entonces era su ayudante de dirección,

Rafa, Rafa Moleón,

y montamos una productora para hacerla,

nos dieron una subvención, pero no lográbamos sacarla

y entró Eduardo. Rafa llamó a Eduardo,

y Eduardo hizo sus cosas estas que hace Eduardo

y logró esos millones, no sé cuántos más,

que necesitábamos para hacer la película y la hicimos.

Anteriormente, yo había conseguido darle el guion a Victoria Abril,

se lo leyó, le gustó mucho y dijo que lo hacía.

El guion sobre todo es lo que más más me entregó,

incluso antes de saber quién iba a ser el director

y quién iba montar la película.

Después, con Eduardo ya metido se lo dimos a Banderas,

que dijo que lo hacía, Antonio,

y al final Rafa consiguió a Carmen Maura.

-Muy bien.

Y lo fácil fue... ¿con el casting así era más fácil...?

Era más fácil encontrar los apoyos necesarios

para poder levantarla.

Lo que pasa que sobre el guion es muy difícil levantar una película.

Entonces, si tienes una...

En aquel momento, Victoria Abril era una estrella en España,

y además Antonio Banderas y además Carmen Maura...

Era difícil no levantarla.

"Y ahora que ya nos conocemos,

¿qué te parece si hablamos de negocios?"

¿De dónde venía Rafa Moleón?

Pues venía de, primero, una militancia cinéfila,

de recorrerse los cineclubes de Madrid

viendo una película tras otra,

lo cual se nota en la película,

que tiene muy claro ciertos referentes

y cierta historia del cine.

Él había hecho tres cortos a principios de los 80,

uno de los cuales ganó un premio. -Sí, muy vistos además los cortos.

-Y empezó a trabajar como ayudante

y asistente de dirección de directores como Pedro Almodóvar

o Gonzalo Suárez.

Esta fue su primera película y, a partir de aquí,

empezó una carrera como cineasta,

como realizador más irregular pero muy interesante.

"Llevo tantos años en manos de médicos...

pero quiero curarme.

Necesito curarme.

-Se curará.

Bien, resumamos lo que sabemos."

Escribiendo este guion,

¿ya pensabas en quién te gustaría...?

Yo siempre he escrito los guiones pensando en las actrices.

Este guion también estaba pensado... Había visto a Victoria en...

Vamos a ver, ¿dónde la vi?

En la película de Mario Camus, ¿puede ser en "La Colmena"?

Y después en una película de Borau estupenda que es "Río abajo".

(ASIENTE) Y me pareció una actriz maravillosa.

No la conocía, pero un amigo mío la conocía mucho, entonces,

la invitábamos a cenar para hacerle la pelota, claro,

y entonces le di el guion de "Baton Rouge".

Sí, sí, está escrito para ellas, para ella.

Y creo que no se podría haber hecho sin ella tampoco.

¿En qué momento profesional estaban los tres protagonistas?

Bueno, Victoria Abril y Carmen Maura

eran dos auténticas estrellas,

quizá las más grandes de aquel momento,

y Antonio Banderas, sin embargo,

todavía no era tan tan importante como ha llegado a ser,

pero si tenemos en cuenta que en tres años hizo tres películas

como "La ley del deseo", un melodramón;

"Mujeres al borde de un ataque de nervios",

una comedia alocada; y esta película,

donde hace un papel de hombre calculador

al que todo le sale mal;

demuestra es que Antonio Banderas es un actor superversátil.

"Es morena, elegante,

tiene los tobillos finos y es muy rica."

Rafa hizo un gran trabajo, porque era...

Parece muy lujosa pero no era nada lujosa,

era una película, ¿verdad, Eduardo? Cogida con alfileres...

-Al final, la película queda de lujo

y bonita y estás... y luego los colores de la película,

que ahora recordándola, viendo estas imágenes,

son maravillosos; todo el vestuario es colorido,

todos los decorados tienen color...

Al final, no era una película de rodar un thriller

en España que fuera más parecido al blanco y negro,

sino lo contrario.

-He huido de las gabardinas, de los sombreros, de todo eso.

No tiene nada que ver. Yo creo que no...

En principio, parte casi de una historia de cine negro,

pero creo que cada vez se va alejando más para convertirse

en lo que es, en un drama, un dramón.

La casa de Carmen Maura era bastante lujosa.

La casa de Carmen Maura era muy lujosa, sí.

-Muy lujosa, sí. (RÍEN)

-De hecho, es la casa actual donde vive la baronesa Thyssen.

Madre mía, no sé si mantendrá esa piscina,

pero me parece lo más. Sí, seguro.

La piscina está en el baño.

Es una piscina que estaba en el baño,

no era una piscina interior, no, el baño tenía esa piscina.

"Te echo una carrera."

También era una de las primeras veces

que veíamos a Victoria Abril interpretar ese tipo de personaje,

que luego, al largo de su trayectoria,

sí lo ha interpretado más veces. Sí, pero hace ese tipo de personaje

que es, a la vez, una mujer muy sensual,

el personaje que ella había hecho desde,

desde "Cambio de sexo" no, pero desde su siguiente colaboración

de "La muchacha de las bragas de oro", sí.

Es una mujer que sabe la atracción que causa

y la sabe poner al servicio de una idea superior.

Creo que, aunque no había tenido esos matices de cine negro,

es un personaje que había ido perfilando

a lo largo de su carrera.

"Es que nunca me habían ofrecido hacer de mala,

pero de mala tan real, tan real,

que no es una mala de estas como las del cine,

es que te pones en ese caso...

llegar a que la ambición te lleva a ser tan mala...

Es una cosa que, si me vuelvo de repente loca,

me puede pasar a mí."

¿Victoria Abril perdió el Goya...? Estaba nominada al Goya,

y lo perdió porque se le llevó ¿quién?

Carmen Maura. ¿Por?

"Mujeres al borde de un ataque de nervios",

lo que le pasó a toda la película. Pepe Salcedo perdió el Goya

con esta película para ganarlo él mismo

con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

Fue mala suerte de coincidir con...

-Coincidir en el año.

Y ya para terminar,

porque no vamos a desvelar nada más de la película, proyectos...

¿Qué tienes ahora en la mente?

Tengo la mente en cosas. Escribo, escribiendo guiones,

pero no tengo nada todavía para... Ahora, pensar en dirigir,

me cuesta un poco, sinceramente. ¿Por qué?

Bueno, porque estoy mayor, porque ahora veo...

Dirigir es físicamente muy costoso, la verdad.

Yo creo que todo tiene su época y, bueno, si me sale una película...

grande o pequeña, da igual, pero que pueda controlar, la haré,

pero por ahora estoy más dejando pasar el tiempo, ¿sabes?

(ASIENTE) Eduardo, proyectos.

Pues yo sigo en activo.

Digamos, este año de crisis y de pandemia,

he producido tres películas, una se llama "Solo una vez",

la otra "Con quién viajas", dos chicos jóvenes que hacen...

Pero con grandes actores,

y ahora acabo de terminar justo el rodaje

de la nueva película de Dani de la Orden,

que se llama "Mamá o papá",

que es con Paco León y Miren Ibarguren,

y se estrenará para el 4 diciembre.

¿Y Luis?

Yo estoy montando mi documental sobre la escuela de cine y...

No sé si te voy a preguntar más. Cuando lo tengas,

me lo dices que quiero verlo. Pregúntame en primavera.

Vale. (RÍE) Gracias a los tres. Mucha suerte.

-Gracias. Y felicidades.

Sí, bueno... 25 años no es nada.

Sí, 25 años no es nada, joder... (RÍEN)

Desde tu debut. Lo piensas:

"Oye, 25 años...". Gracias por haber venido.

-A ti, Elena, muchas gracias. -A ti.

Bajo una atmósfera fría,

transcurre la historia que narra "Baton Rouge",

un triángulo formado por tres

de los mejores vértices interpretativos del cine español:

Carmen Maura, Victoria Abril y Antonio Banderas.