Victoria Abril y el gran "sopapo" del cine español de los 90: la brillante ópera prima de Agustín Díaz Yanes
- Treinta años antes de Un fantasma en la batalla, Agustín Díaz Yanes revolucionó el cine español
- Descubre todas las películas ganadoras del Goya en la colección especial de RTVE Play
Nadie mejor que Victoria Abril para resumir la película Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto: "La historia de una chica que comienza de rodillas, mamándola por cinco mil pesetas, y acaba de pie y dando dos buenos sopapos". En 1995, la actriz dio vida aquí a Gloria Duque, una mujer vivaracha y luchadora, con una capacidad de superación que no tiene límites, protagonista de una de las óperas primas más sorprendentes del cine español de los últimos treinta años. Una cinta, dirigida por Agustín Díaz Yanes, que cambió las reglas del juego, con una propuesta sorprendente para la época: poner a una mujer a empuñar una escopeta, protagonizando un thriller irreverente que aunaba otros géneros dentro, como el melodrama y la denuncia social.
Todo tiene sus ciclos. Y se repiten. Tres décadas antes de que directores como Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa o Carlos Marqués-Marcet dieran un vuelco al cine español actual, el turno fue de nombres como el de Díaz Yanes. La irrupción de su primer largometraje en la cartelera de los años noventa fue un verdadero soplo de aire fresco. Por la mezcla de géneros, por dar un vuelco al género negro en nuestro país y, especialmente, por otorgar a sus protagonistas femeninas (Abril y Pilar Bardem) un poder absoluto, explotando interpretaciones muy físicas y violentas (muy poco usuales hasta el momento). Todo ello tuvo como recompensa ocho galardones en los Premios Goya, entre ellos: Mejor película, Mejor director novel, Mejor actriz (Victoria Abril), guion original o música.
FOTO!!!********************
El mejor papel en la carrera de dos bestias
Historiadores y críticos de cine, como Andrea Morán, consideran que Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto es "dos de los mejores papeles de la carrera de Pilar Bardem y Victoria Abril". Así lo defendía en el coloquio sobre la película en Historia de nuestro cine y así fue reconocido con sendos Goyas para cada una, con Abril ganadora del premio a la Mejor actriz y Bardem al Goya a Mejor actriz de reparto.
Ambas encaran aquí dos papeles fuertes, físicos, alejados de cualquier cliché. Imponentes, traspasan todos los límites y dignifican la superación de las mujeres trabajadoras. Ambas dan enorme credibilidad a sus personajes y, entre choques, decepciones y conflictos, llegan a un mutuo entendimiento y comprensión. Y, ahora, puede resultar más habitual, pero en los 90 no era fácil encontrarse al personaje femenino de un thriller repartiendo leña al personal. Una fortaleza que también se representa en sus escenas más cotidianas.
FOTO!!!*********************
Muy española, pero muy americana: Malas calles vallecana
Antes de iniciar su carrera en la dirección, el cineasta madrileño se había hecho un nombre como guionista, en películas como Demasiado corazón, A solas contigo o Baton Rouge. Todas ellas protagonizadas por Victoria Abril, una de las personas que más le animó a dar el salto a la dirección y quien terminaría por convertirse en su actriz fetiche. En todas ellas, se vislumbra un poso tremendo del cine neo-noir americano. Thrillers que aglutinan el imaginario de cineastas como Briam de Palma, Ridley Scott o Michael Man.
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto es deudora de ese recorrido previo; sin embargo, en su salto al cine, Díaz Yanes, aunque se inspira en una cinta tan importante del género como Malas calles (1973), decide cambiar aspectos narrativos para incorporar elementos más propios del costumbrismo español, con una importante presencia del mundo taurino o el crudísimo retrato de las calles de un barrio obrero vallecano. "Es una película muy española, pero cuyos referentes están más cerca de un Scorsese neoyorquino que del cine negro que se hacía en España en los años 80", comenta el crítico de cine Luis E. Parés.
(Cinematógrafo)
Muchas gracias.
porque hace mucho tiempo que no la veo.
Si ha envejecido bien, me alegro. Es lo más difícil de todo.
Muy bien.
Fenomenal.
Perfecto.
Bueno, no escribí el primer guion a los 37,
fue el primer guion que hicimos.
Bueno, el salto... me obligó Victoria Abril.
Lo he contado muchas veces. No pesaba dirigir,
porque no me encontraba... No era...
Me gustaba escribir, dirigir...
Me gustaba ir a rodajes, pero dirigir me parecía un trabajo,
y me parece un trabajo excesivo, pero, cuando escribí el guion,
se lo envié a Victoria, porque está escrito para Victoria,
y me dijo: "Sí, vale, pero tienes que dirigirlo tú".
Dije: "No fastidies". Dijo: "No, si no, no lo hago".
Y ya, pum, pum, pum, y ahí... Por eso dirigí.
O sea, me obligo de ella.
Había hecho ya tres películas que él escribió antes
pero nunca habías dirigido
y ya era hora de que se pusiera a dirigir.
Bueno, realmente fue una escalera.
Nos conocimos en "Baton Rouge"
y Tano estaba todo el día en el rodaje.
"Tengo que firmar..." - Entonces, a través de ahí,
detrás de eso hicimos "A solas contigo", que la dirijo yo,
y estaba también todo el día sentado a mi lado.
Luego hacemos "Demasiado corazón" y también, y ya era...
el salto lógico e idóneo de que la siguiente
ya la dirigiera él.
Hombre, cosas tan autóctonas
como que la película empieza en una plaza de toros.
(RÍEN) -Es inconfundible...
No, pero no solo es el mundo de los toros,
que está como siempre sobrevolando la película,
también es ese recuerdo doloroso de la guerra civil.
Es verdad que es una película muy española,
pero es una película cuyos referentes no están
dentro del cine español. Estaría más cercana al cine
de un Scorsese neoyorquino
que al cine negro de España de los años 80, basado, sobre todo,
en la pericia de un policía que conseguía resolver un crimen.
-De hecho, "Malas calles" fue la película que más vimos
Femenía y yo para hacer la película.
Es un thriller pero también tiene,
no sé lo que pensarán nuestro experto historiador,
pero tiene su drama social.
O sea, la primera idea de la película la tuve andando
por Madrid, por la Plaza de Colón, que vi una cola de parados,
una de las primeras colas en una oficina de empleo
que se veían en España.
No, por eso fue un éxito la película,
que no era tan sencillo.
Y, luego, la secuencia de violencia brutal
que arranca en la película,
que ocurre en México, con Victoria,
también la desmarca de ese cine social,
y luego tiene toda la parte final de la película
que es todo ese drama social que, realmente,
es la mujer que tiene al marido en coma,
y digamos que él va reestructurando
y dando las pinceladas en las que te va contando realmente
toda la sociedad española en aquel momento.
"Estoy en problemas con Dios a causa de mi profesión.
-¿A qué te dedicas? -A matar gente."
Una gran novedad que aporta la película
es que es una historia de mujeres, una película de mujeres
en una historia donde las mujeres nunca habían sido protagonistas;
nunca se había visto a mujeres atracar,
ni un banco ni siquiera una peletería como aquí.
Y, luego, personajes que todos tienen...
que no son gratuitos, es decir, lo que estás diciendo tú,
ese personaje de Federico Luppi que tiene un conflicto con Dios,
esa Victoria Abril que no entendemos por qué está donde está,
por qué empieza ahí, pero acaba teniendo una razón:
es una mujer perdida que busca cómo salir de su clase social...
Tiene un trasfondo moral y una especie de psicología
muy bien dibujada de los personajes,
que, aunque nunca acaba de ser explícita porque no se cuenta,
entiendes que los personajes no han llegado ahí por casualidad.
"(LLORA) No quiero ser pobre...
(LLORA)
Yo no soy como usted, Julia.
Me tiene que ayudar."
También el cine se hace mucho a través de los actores.
Con Victoria podías hacer un cine...
escribir lo que quisieras porque lo podía hacer.
Podía atracar, conducir un camión y te lo creías.
"¡Quietos todos! ¡Esto es un atraco!
¡Venga, tú, ata al perro!
¡Y tú abre la puerta!"
Era una actriz que tenía todo: el físico y lo físico, o sea, todo.
Entonces, a partir de ella fuimos construyendo la película, ¿sabes?
Sí, bueno, doña Julia era un personaje muy basado en mi madre,
¿sabes?, no exactamente igual, pero basado; y los toros,
mi padre era torero, fue torero, no tenía ningún problema,
me lo conocía de memoria, pero...
No, ya te contaré cosas de Curro Vázquez,
porque la mejor anécdota de la película
la tiene Curro Vázquez.
(RÍEN) -Y, bueno,
también hay una cosa estética,
es decir, el mundo de los toros, que tú conoces también bien,
es muy bonito estéticamente para rodar, es decir,
no es lo mismo que el marido de Victoria Abril fuera,
con todos los respetos, fontanero, a banderillero.
Los vestidos de torear, los capotes, las cáscaras de montera...
Todo es mucho más bonito y mucho más autóctono también,
y a mí me gusta mucho y, bueno, lo había vivido desde niño,
con lo cual, no tenía ningún problema en eso.
Y en aquella época, los toros no estaban como ahora...
No tenían ningún problema, al revés.
A la gente le encantó que empezara con una secuencia de toros.
"¿Sabe que el niño me ha salido con que quiere ser torero?
Menudo disgusto me ha dado.
-Sí, seguro, seguro que te ha dado un disgusto.
A mí me vas a engañar a mis años."
No, no, Pilar...
O sea, Pilar hizo el personaje mucho mejor
de lo que está escrito por mí. ¿Por qué Pilar?
Porque la había visto en una película de Urbizu
y me había gustado mucho. Pero Pilar que, en ese sentido,
era una fantástica, quedamos para hablar,
porque no la conocía personalmente,
solo la había visto en la película de Enrique,
en el espejo que está en la castellana,
y me aparece, macho,
con el pelo teñido de violeta, una cosa así, y una minifalda.
Tenía entonces 47 años y hacía de una persona mayor y digo:
"Pilar, por Dios, ¿qué hacemos?", y me dice:
"No te preocupes que lo voy a hacer tal, tal".
Y yo, oye, me convenció.
No volvimos a hablar del personaje hasta que llegó a rodar,
y cuando llegó, el primer día que llegó a rodar,
te quedabas impresionado con ella, y fue agrandando el personaje,
agrandando, y creo que sí, que uno de los grandes éxitos
está en que Pilar hizo del personaje algo mucho más grande
de lo que había escrito.
-Cuando me dio el guion, yo acabé llorando
y no podía ser por menos,
porque no se puede escribir con tanto amor un personaje.
"¿Encontraste a la puta?
-Quizás".
Sí, sobre todo, por los dos tiempos que marcan la película,
que es ese México abstracto,
porque es un México que tenemos de México con el real, y Madrid.
Hay como una oposición, sin embargo, ellos no han cambiado,
conocemos sus debilidades y flaquezas, es decir,
Federico Luppi, que parece un hombre elegante al principio,
como sosegado, frío, no deja de ser un matón;
y también vemos como Victoria Abril
no acaba de remontar ese bache en el que estaba en México.
Y Federico Luppi está muy bien
porque toda la interpretación es muy contenida.
"Quieta."
Esa película tuvo suerte en todo, en la elección de actores,
en las decisiones que tomamos...
México está hecha en Madrid, no está hecho en México,
o sea, México lo hicimos en Madrid.
(RÍEN) -Por eso es el típico México.
-Por eso es el típico México.
Y después es una decisión que la tomó José Luis Escolar
más que yo, pero fue el que la logró llevar a cabo,
traernos a los actores mexicanos.
Claro, le dio un volumen, porque yo siempre pensaba,
y cuando escribí el guion también lo pensé,
que ese tipo de gánster en España no era creíble, no existía,
no existe; en España, todavía la gente no tiene pistolas,
no va por la calle con ellas y quedaba raro.
"Mejor que no salgan con eso a la calle. En Madrid es peligroso."
Bueno, ya ni lo recuerdo.
(RÍEN)
Es un rodaje que, para Tano, era vital,
porque era su primera película,
todo el mundo le preguntaba a él,
él siempre contestaba: "Y tú qué piensas".
Él iba preguntando todo el mundo, sabía elegir muy bien,
todo el mundo le aconsejaba y luego él decidía.
Me parece... Y fue muy sencillo.
-Sí. -Fueron seis o siete semanas,
muy rápido también. Fue un rodaje muy tranquilo
y con muy poco equipo y todo lleno de amigos.
Cuando llevamos la película...
Se estrena aquí, va a San Sebastián, tenemos un gran éxito allí,
nos dan muchos premios y vamos a Sundance, al Festival de Sundance;
terminamos de poner "Nadie hablará" y me vienen, sobre todo,
dos directores norirlandeses que me dicen: "Oye,
este actor que sale en la película
el principio con esa cara de miedo..."
Y digo: "Vamos a ver, es que no es actor,
es un torero y el plano es de verdad",
porque era cuando Curro se despedía y toreaba los seis toros de Madrid.
Claro, tenía una cara verde, macho...
cualquiera que esté ahí, se le ve al hombre una cara...
Y los tíos: "Que no, que lo queremos conocer".
Y después les impresionaba mucho también a los directores en Sundance
el plano que hicimos de los toreros andando.
Esa manera de andar, y me decían: "Joder, esos actores que salen
un momento y andan como Dios". Les decía: "No, no, no son actores".
Más allá de que los premios fuesen importantes en su momento,
creo que la gran importancia de "Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto" es que, por ejemplo,
tú y yo que la vimos hace 25 años de una forma ajena,
sin saber que nos dedicaríamos a esto,
fue una película que se nos quedó grabada.
Creo que es imposible escribir o contar una historia
del cine español, de los últimos 20, 30 o 40 años,
sin pasar por esa película, porque revolucionó y, sobre todo,
a muchos espectadores que entonces teníamos 14 o 15 años como yo
nos hizo ver que era posible hacer un cine español a la altura
de lo que queríamos. -Muchas gracias.
Pues mira, yo tenía escrito "Baton Rouge"
y...
la verdad, era un guion poco extravagante, pero era muy...
Era un intento de copia o tal de "Fuego en el cuerpo" de Kasdan.
(RÍEN)
-Y se lo di a leer a Pedro Almodóvar.
Almodóvar lo leyó, le gustó mucho y me dijo que por qué no lo dirigía
el que entonces era su ayudante de dirección,
Rafa, Rafa Moleón,
y montamos una productora para hacerla,
nos dieron una subvención, pero no lográbamos sacarla
y entró Eduardo. Rafa llamó a Eduardo,
y Eduardo hizo sus cosas estas que hace Eduardo
y logró esos millones, no sé cuántos más,
que necesitábamos para hacer la película y la hicimos.
Anteriormente, yo había conseguido darle el guion a Victoria Abril,
se lo leyó, le gustó mucho y dijo que lo hacía.
El guion sobre todo es lo que más más me entregó,
incluso antes de saber quién iba a ser el director
y quién iba montar la película.
Después, con Eduardo ya metido se lo dimos a Banderas,
que dijo que lo hacía, Antonio,
y al final Rafa consiguió a Carmen Maura.
-Muy bien.
Era más fácil encontrar los apoyos necesarios
para poder levantarla.
Lo que pasa que sobre el guion es muy difícil levantar una película.
Entonces, si tienes una...
En aquel momento, Victoria Abril era una estrella en España,
y además Antonio Banderas y además Carmen Maura...
Era difícil no levantarla.
"Y ahora que ya nos conocemos,
¿qué te parece si hablamos de negocios?"
Pues venía de, primero, una militancia cinéfila,
de recorrerse los cineclubes de Madrid
viendo una película tras otra,
lo cual se nota en la película,
que tiene muy claro ciertos referentes
y cierta historia del cine.
Él había hecho tres cortos a principios de los 80,
uno de los cuales ganó un premio. -Sí, muy vistos además los cortos.
-Y empezó a trabajar como ayudante
y asistente de dirección de directores como Pedro Almodóvar
o Gonzalo Suárez.
Esta fue su primera película y, a partir de aquí,
empezó una carrera como cineasta,
como realizador más irregular pero muy interesante.
"Llevo tantos años en manos de médicos...
pero quiero curarme.
Necesito curarme.
-Se curará.
Bien, resumamos lo que sabemos."
Yo siempre he escrito los guiones pensando en las actrices.
Este guion también estaba pensado... Había visto a Victoria en...
Vamos a ver, ¿dónde la vi?
En la película de Mario Camus, ¿puede ser en "La Colmena"?
Y después en una película de Borau estupenda que es "Río abajo".
No la conocía, pero un amigo mío la conocía mucho, entonces,
la invitábamos a cenar para hacerle la pelota, claro,
y entonces le di el guion de "Baton Rouge".
Sí, sí, está escrito para ellas, para ella.
Y creo que no se podría haber hecho sin ella tampoco.
Bueno, Victoria Abril y Carmen Maura
eran dos auténticas estrellas,
quizá las más grandes de aquel momento,
y Antonio Banderas, sin embargo,
todavía no era tan tan importante como ha llegado a ser,
pero si tenemos en cuenta que en tres años hizo tres películas
como "La ley del deseo", un melodramón;
"Mujeres al borde de un ataque de nervios",
una comedia alocada; y esta película,
donde hace un papel de hombre calculador
al que todo le sale mal;
demuestra es que Antonio Banderas es un actor superversátil.
"Es morena, elegante,
tiene los tobillos finos y es muy rica."
Rafa hizo un gran trabajo, porque era...
Parece muy lujosa pero no era nada lujosa,
era una película, ¿verdad, Eduardo? Cogida con alfileres...
-Al final, la película queda de lujo
y bonita y estás... y luego los colores de la película,
que ahora recordándola, viendo estas imágenes,
son maravillosos; todo el vestuario es colorido,
todos los decorados tienen color...
Al final, no era una película de rodar un thriller
en España que fuera más parecido al blanco y negro,
sino lo contrario.
-He huido de las gabardinas, de los sombreros, de todo eso.
No tiene nada que ver. Yo creo que no...
En principio, parte casi de una historia de cine negro,
pero creo que cada vez se va alejando más para convertirse
en lo que es, en un drama, un dramón.
La casa de Carmen Maura era muy lujosa, sí.
-Muy lujosa, sí. (RÍEN)
-De hecho, es la casa actual donde vive la baronesa Thyssen.
La piscina está en el baño.
Es una piscina que estaba en el baño,
no era una piscina interior, no, el baño tenía esa piscina.
"Te echo una carrera."
que es, a la vez, una mujer muy sensual,
el personaje que ella había hecho desde,
desde "Cambio de sexo" no, pero desde su siguiente colaboración
de "La muchacha de las bragas de oro", sí.
Es una mujer que sabe la atracción que causa
y la sabe poner al servicio de una idea superior.
Creo que, aunque no había tenido esos matices de cine negro,
es un personaje que había ido perfilando
a lo largo de su carrera.
"Es que nunca me habían ofrecido hacer de mala,
pero de mala tan real, tan real,
que no es una mala de estas como las del cine,
es que te pones en ese caso...
llegar a que la ambición te lleva a ser tan mala...
Es una cosa que, si me vuelvo de repente loca,
me puede pasar a mí."
Carmen Maura.
"Mujeres al borde de un ataque de nervios",
lo que le pasó a toda la película. Pepe Salcedo perdió el Goya
con esta película para ganarlo él mismo
con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".
Fue mala suerte de coincidir con...
-Coincidir en el año.
Tengo la mente en cosas. Escribo, escribiendo guiones,
pero no tengo nada todavía para... Ahora, pensar en dirigir,
me cuesta un poco, sinceramente.
Bueno, porque estoy mayor, porque ahora veo...
Dirigir es físicamente muy costoso, la verdad.
Yo creo que todo tiene su época y, bueno, si me sale una película...
grande o pequeña, da igual, pero que pueda controlar, la haré,
pero por ahora estoy más dejando pasar el tiempo, ¿sabes?
Pues yo sigo en activo.
Digamos, este año de crisis y de pandemia,
he producido tres películas, una se llama "Solo una vez",
la otra "Con quién viajas", dos chicos jóvenes que hacen...
Pero con grandes actores,
y ahora acabo de terminar justo el rodaje
de la nueva película de Dani de la Orden,
que se llama "Mamá o papá",
que es con Paco León y Miren Ibarguren,
y se estrenará para el 4 diciembre.
Yo estoy montando mi documental sobre la escuela de cine y...
-Gracias.
Sí, bueno...
Sí, 25 años no es nada, joder... (RÍEN)
"Oye, 25 años...".
-A ti, Elena, muchas gracias. -A ti.
De la heroína con escopeta a la infiltrada en ETA
Treinta años después del estreno de su ópera prima, Agustín Díaz Yanes es hoy uno de los cineastas más veteranos y respetados del cine español, pero hacía casi dos décadas que no optaba a una nominación en los premios Goya. Este año, su película Un fantasma en la batalla aspira a cuatro estatuillas: la de Mejor actriz (para Susana Abaitua); Mejor montaje, efectos especiales y guion original.
Ambas películas dialogan desde una misma pulsión autoral. En las dos, Agustín Díaz Yanes sitúa en el centro a personajes femeninos desplazados por el sistema, figuras que operan en los márgenes —ya sea el submundo criminal del thriller noventero o los territorios grises de la memoria, la violencia política y la culpa colectiva— y que avanzan empujados por una ética personal más fuerte que cualquier estructura de poder.
Si en su primera película el director exploraba la supervivencia individual en un universo hostil, en Un fantasma en la batalla esa mirada se amplía hacia lo colectivo, pero mantiene intacto su interés por los silencios, las heridas no cerradas y las consecuencias invisibles de la violencia. No es una repetición de fórmulas, sino una evolución coherente: el mismo cineasta que debutó retratando a quienes nadie quería mirar vuelve hoy a interrogar al pasado desde una madurez narrativa que conecta directamente con aquel primer golpe sobre la mesa.
