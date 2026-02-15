Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de febrero

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 16 al domingo 22 de febrero, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Esta semana continuamos con una cobertura especial de los Juegos Olímpicos de Invierno, con un canal específico en el que te contamos todos los resultados de las pruebas que se vayan desarrollando.

Pero hay más: Faltan pocos días para la celebración de los Goya, y en RTVE Play seguimos sumando películas a nuestro Cine Club Play. Las películas que vamos a ir añadiendo tienen un punto clave común: todas han ganado el premio Goya a mejor película. ¡Te contamos cuáles son!. También puedes encontrar otros títulos nacionales e internacionales en los que se integran todos los géneros cinematográficos.

Además, continúa Así somos, el videopódcast que te propone un viaje que no te dejará indiferente y con el que puedes arrancar la semana con energía; y Al cielo con ella para poner el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de febrero.

JJ. OO. de invierno Los JJ. OO. de invierno, que puedes ver en directo y en abierto en RTVE Play hasta el domingo 22 de febrero, se celebran por primera vez en la historia en dos sedes distintas, Milán y Cortina D'Ampezzo, con una cifra récord de pruebas femeninas en las diversas competiciones y un acercamiento a la paridad en cuanto a la participación total de atletas. En RTVE Play contamos con un canal específico en el que vas a poder seguir todos los detalles. La pareja española Olivia Smart y Tim Dieck, en un entrenamiento EFE

Así somos - Programa 17 (lunes, 16 de febrero) Este videopódcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

Cine Club Play - El sueño del mono loco (lunes, 16 de febrero) Dan Gillis es un guionista americano que vive en París. Su mujer le ha abandonado y profesionalmente le llega un contrato para escribir el guion de una película. El título de la cinta es El sueño del mono loco, que dirigirá un enigmático joven. Esta película consiguió seis Premios Goya en 1990, incluido el de mejor película, y ahora la puedes disfrutar gratis en nuestro Cine Club Play.

Cine Club Play - ¡Ay, Carmela! ( martes, 17 de febrero) Durante la Guerra Civil española (1936-1939), un grupo de cómicos ameniza como puede la vida de los soldados republicanos. Cansados de pasar penalidades en el frente, deciden dirigirse a Valencia, pero por error van a parar a la zona nacional donde caen prisioneros. La única manera de salvar sus vidas es representar un espectáculo para un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los cómicos. Este película de Carlos Saura también fue la gran triunfadora en los Goya de 1991. Se hizo con 13 premios, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Ahora, ya la puedes disfrutar en el catálogo del Cine Club Play.

Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 6 (miércoles, 18 de febrero) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como uno de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Gafas amarillas Durante la tercera guerra mundial que se avecina probablemente en 20 minutos tendremos que aguantar la escasez, la muerte y las anécdotas de Ana Mi... Ver ahora

Cine Club Play - Todos a la cárcel ( miércoles, 18 de febrero) Esta película de Luis García Berlanga transcurre en la cárcel Modelo de Valencia, donde se va a celebrar el Día Internacional del Preso de Conciencia. Políticos y personalidades de la cultura asisten al acto y aprovechan la ocasión para hacer negocios que podrían estar al margen de la ley. Con un reparto de lujo entre el que destacan actores como José Sacristán, José Luis López Vázquez o Agustín González, la cinta se hizo con tres Premios Goya en la edición de 1994.

Cine Club Play - Días contados (jueves, 19 de febrero) Antonio, integrante de la banda terrorista ETA, está a punto de cometer un atentado en Madrid. Días antes, conoce a Charo, una joven drogadicta que a pesar de las circunstancias aun conserva su ingenuidad. Él comienza a sentirse en un callejón sin salida al estar defendiendo una causa en la que ya no cree. Esta película, que llega al catálogo de Cine Club Play, cuenta con un reparto en el que destaca Candela Peña, Carmelo Gómez o Javier Bardem. La cinta se hizo con ocho galardones en los Goya de 1995.

Cine Club Play - Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (viernes, 20 de febrero) En México, Gloria presencia el asesinato de dos policías. Antes de morir, uno de ellos le da un documento con datos sobre la mafia y el blanqueo de dinero. Cuando a Gloria la deportan a España se ve obligada a volver a casa de su suegra, una mujer que le enseñará algunas cosas que irán marcando la vida de Gloria. Esta película, protagonizada por Victoria Abril y Pilar Bardem, logró ocho Premios Goya en la edición de 1996.

Serie: Todas las criaturas grandes y pequeñas - TEMPORADA 4 (viernes, 20 de febrero) Llega al catálogo de RTVE Play la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, una serie británica de gran éxito que te atrapará con las aventuras y desventuras de sus personajes. Todo comienza cuando Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, en un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.

Cine Club Play - La buena estrella (sábado, 21 de febrero) Rafael, un carnicero que quedó castrado tras tener un accidente, es un hombre tranquilo de vida solitaria. Pero todo cambia cuando conoce a Marina, una joven tuerta maltratada por su amante, Daniel, del que está embarazada. Rafael la acoge en su casa, cuida de ella y del bebé, una niña a la que llaman Estrella. Los tres viven felices durante tres años, hasta que Daniel aparece en su casa y rompe la tranquilidad de sus vidas. Esta película que dirigió Ricardo Franco se hizo con cinco Premios Goya en la edición de 1998. 'La buena estrella', by Ricardo Franco

Cine Club Play - La niña de tus ojos (domingo, 22 de febrero) En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas que marcarán el destino de los protagonistas. Esta película de Fernando Trueba está protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Resines y Jorge Sanz. Logró siete Goyas en 1999.