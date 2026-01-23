'El bosque animado', la película que pudo hacer Walt Disney pero, por suerte, hizo José Luis Cuerda

Alfredo Landa, Fernando (Tito) Valverde, Alejandra Grepi, Encarna Paso, Miguel Rellán, Fernando Rey, Amparo Baró, Alicia Hermida, Paca Gabaldón, María Isbert, Manuel Alexandre, Luis Ciges, Francisco Vidal, Antonio Gamero, José Esteban Jr., Laura Cisneros, Mary Francis, Óscar Domínguez, Silvia Lurueña y Mabel Rivera forman el reparto principal de El bosque animado, un soberbio plantel de talentos que reúne a grandes de la escena de distintas generaciones.

José Luis Cuerda se rodeó de un fabuloso equipo artístico y técnico para rodar su película, una cinta difícil de clasificar, que navega entre el retrato descarnado, y descarado, de la condición humana y es realismo mágico que tan bien 'contaron' Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, y ahora David Uclés en su exitosa La península de las casas vacías.

La novela de Wenceslao Fernández Flórez Cuerda tenía experiencia en televisión y tan solo había rodado una película para estrenar en salas, Pares y nones. Su gran aventura como director fue llevando al cine El bosque animado, la novela que Wenceslao Fernández Flórez publicó en 1943. Era un libro difícil de llevar al cine, por toda la parte de fantasía que hay en sus páginas (se dice que los estudios de Walt Disney se interesaron por la novela) pero José Luis Cuerda y Rafael Azcona lo lograron. No era la primera vez que una obra del escritor se llevaba al cine, ya que antes se habían adaptado Volvoreta, El hombres que quiso matar y El malvado Carabel. Y habría más. Escena de 'El bosque animado'

Argumento de El bosque animado Malvís, un ex-albañil bonachón y simple, se refugia en el bosque para asaltar a los caminantes al grito de ¡Alto, me caso en Soria. La bolsa o la vida!. Allí vive también un joven cojitranco llamado Geraldo, amigo de Malvís y enamorado en silencio de Hermenelinda, una joven que está esclavizada por su tía Juanita, mujer avara y gruñona. La chica, harta de su situación, se marcha a la ciudad ante la pena de Geraldo, que acude a casa de la bruja Moucha a consultarle lo que debe hacer para que la joven vuelva. Pilara, hija de Marica da Fame, ocupa el lugar de Hermelinda. A ella es a la única a quien Malvís, convertido ahora en el bandido "Feldetestas", no ataca. Al singular atracador no le van mal las cosas en el nuevo oficio, hasta que aparece en el bosque Fiz de Cotovelo, un fantasma que espanta a todo aquel que pasa por allí.

Personajes principales -Alfredo Landa es Xan de Malvís -Fernando Rey interpreta al señor D'Abondo -Paca Gabaldón es la señora D'Abondo -Encarna Paso interpreta a Juanita Arruallo -Manuel Alexandre es Roque Freire -Tito Valverde interpreta a Geraldo -Alejandra Grepi es Hermelinda -Amparo Baró es Amelia Roade -Alicia Hermida interpreta a Gloria Roade -Miguel Rellán es Fiz de Cotovelo -María Isbert interpreta a La Moucha -Laura Cisneros es Pilara -Luma Gómez es Marica da Fame Alfredo Landa

Lugares escogidos para el rodaje La mayor parte de la película se rodó en Sobrado dos Monxes, en A Coruña, pero la escena del tren se filmó entre Cantagallo y Puerto de Béjar, en Salamanca. Allí se aprovechó el entorno más frondoso de los que recorrer la vía de ferrocarril, para simular que estaban en Galicia, concretamente en el bosque de Eucaliptos de Sobrado. Hay que destacar la importancia del tren en la historia: es el hilo conductor de las dieciséis historias que se cuentan en la película. Así llegaron a Puerto de Béjar. Otras de las escenas se rodaron en la Sierra de Madrid.

El tren como metáfora Las pequeñas historias de personajes de lo más diversos y variopintos se desarrollan entre los árboles de El bosque animado. El tren se encarga de traer y llevar a los protagonistas de todas esas pequeñas historias que se cuentan y, a la vez, es el puente que enlaza mundos diferentes: en el que viven los ricos y el de los pobres. "La película es una especie de cuento suspendido en el tiempo, una fábula atemporal en la que todo aparece y desaparece por arte de magia dota a la película de un encanto especial, que trasmite alegría y melancolía", decía Eduardo Torres-Dulce en ¡Que grande es el cine!, de RTVE. Escena de 'El bosque animado'

El trabajo de Rafael Azcona recibió elogios y aplausos, y ganó su primer Goya con esta película y el último de los siete cabezones que obtuvo en su carrera fue con Los girasoles ciegos, otra película de Cuerda. Para la fotografía recurrió a Javier Aguirresarobe, el vestuario es de Javier Artiñano y la música es de José Nieto. La cinta obtuvo ocho nominaciones a los Premios Goya, que celebraban su segunda edición, y el equipo ganó en cinco categorías: Mejor película, Mejor guion (para Rafael Azcona), Mejor actor protagonista (para Alfredo Landa), Mejor diseño de vestuario (para Javier Artiñano) y Mejor música original (para José Nieto).