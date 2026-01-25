No es un Stranger Things a lo vasco, 'Érase una vez en Euskadi' es viaje a los años 80 cargado de nostalgia y dolor

"Es mi recuerdo de infancia de aquellos años, hay algo de autobiográfico en ella. Habla de una época en la que se vivían circunstancias tan complejas como la violencia de ETA, el sida o las drogas, pero en la que ser un niño seguía siendo ser un niño, con esa necesidad imperiosa de ser feliz", decía Manu Gómez a RTVE durante la presentación de la película en San Sebastián.

Érase una vez Euskadi fue el primer trabajo como director de Manu Gómez y para su debut escogió una historia personal, ambientada en unos años que vivió siendo niño. Así, los recuerdos que guardaba se convirtieron en fotogramas. La historia está ambientada en 1985, en Euskadi, su tierra. Arranca con el final del colegio y el inicio de las vacaciones.

Los protagonistas son Marcos, José Antonio, Paquito y Toni, cuatro adolescentes dispuestos a exprimir el verano a lomos de sus bicicletas. Y lo harán recorriendo una Euskadi que, en palabras del director, era tan antigua como luchadora, tan gris como convulsa.

Rodaje de 'Érase una vez en Euskadi' Manolo Pavon Manolo Pavon

Antes de Stranger Things Este viaje en el tiempo tiene una doble mirada, la de la infancia que se termina a la vez que el colegio, pero también la de aquellos años ochenta de precariedad laboral e instinto de supervivencia. "Tú salías, jugabas, te reías, te enamorabas, y lo hacías a pesar de todo. Ser niño es eso", contaba el director en un encuentro con la Academia de cine y dejaba claro que no influyó la serie Stranger Things. "No, porque el guion lo escribí hace cinco años, antes de que se estrenara la serie y surgiera toda esta revolución ochentera que ahora está muy de moda". Gómez conoce las diferencias entre la vida de los jóvenes norteamericanos de aquellos años y la de los jóvenes vascos. La cultura de su tierra tiene una potente influencia en la sociedad y en el caso de Euskadi las tradiciones son una religión. El deporte, sobre todo el ciclismo, están muy arraigados y el director utilizó los paseos en bicicleta como recurso para recorrer los bellos paisajes de su tierra y el barrio de su niñez. Luis Calleja y Miguel Armando Rivera

Actores padres e hijos Asier Flores, Aitor Calderón, Miguel Rivera y Hugo García interpretan a Marcos, Toni, Paquito y José Antonio. Ellos fueron los elegidos tras pasar un casting al que se presentaron quinientos niños. "Empezamos a ver a cientos de niños, pero cuando llegaron ellos fue una historia de amor, solo con escucharles hablar ya descubres que hay en ellos algo que va a tener mucho potencial. Fue maravilloso encontrarlos porque era lo más difícil y era la clave de la película", dijo Gómez. Los papeles de los padres recaen en Marian Álvarez, Luis Calleja, Ruth Díaz, Vicente Romero Sánchez y Pilar Gómez, entre otros. Además, destacan María Isasi, Josean Bengoetxea, María Alfonsa Rosso. Escena de 'Érase una vez en Euskadi'

Euskadi, un bello escenario El rodaje se extendió a lo largo de siete semanas y el equipo tuvo que trasladarse a distintas localizaciones, algunas tan conocidas como Arrasate (el lugar en el que nació Manu Gómez), Azkoaga, Bergara, Eibar, Elgeta, Elgoibar, Oñate, Soraluze, Zumárraga y Urkulu. Para enmarcar la película en los 80 eran fundamentales la banda sonora y los decorados. En las casas no podían faltar las televisiones emitiendo el Un, dos, tres... o la última hazaña de Miguel Induráin. La música no solo ambienta, también cuenta. En la banda sonora, firmada por Aránzazu Calleja, suenan temas tan conocidos como Botas y tirantes, de Decibelios; Txus, de La Polla Records; En la silla eléctrica, de Barricada; Cerca de las vías, de Fito & Fitipaldis; La cuenta atrás, de Los Enemigos; y What a wonderful word, de Joey Ramone. "Para escribir un guion siempre me hago una playlist porque me ayuda a dar forma al alma de la película. Los Enemigos, con la que cierra la cinta, es una de las bandas de mi infancia y me ayudó mucho a ayudar la historia de esta película", revelaba el director. Arón Piper

La amenaza del terrorismo Jon Gónzalez, primo de Manu Gómez, tiene un papel especial en la película, el de Félix, un joven que comienza a simpatizar con la banda terrorista ETA. "Cuando eres un niño lo ves desde los ojos de la inocencia y observas cosas tan duras como estas desde una mirada naif. Era muy común cuando salías fuera y te preguntaban de dónde eras y decías que vasco, que inmediatamente después te dijeran que eras etarra. También hubo ocasiones en que a mí padre le pincharon las ruedas y le rayaron el coche solo por tener matricula de San Sebastián", contaba a RTVE.