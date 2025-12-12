Enlaces accesibilidad
La guía imprescindible para no perderte en la maratón de James Bond: 007: actores, malvados, chicas Bond, directores, canciones

Maratón de James Bond en RTVE Play
Daniel Craig vs. Pierce Brosnan
Rafael Muñoz
Rafael Muñoz

Ni una ni dos ni tres, son seis las películas de James Bond que ofrece RTVE Play para conocer al agente secreto más famoso del planeta, el único con licencia para matar. Se han hecho veinte película sobre 007: la primera fue Dr. No, que se lanzó en 1962, y la última ha sido Sin tiempo para morir, estrenada en 2021. En esos 59 años, el personaje ha cambiado mucho, se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha dejado atrás algunas conductas que hoy no están bien vistas.

En 2026 se cumplirán 64 años de inicio de la saga y la expectación es máxima para saber el nombre del actor que interpretará a Bond. La lista de candidatos la forman: Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James y Jack Lowden, pero también han sonado Tom Holland, Jacob Elordi e incluso Josh O’Connor. El elegido tendrá una gran responsabilidad y se enfrenta a un gran reto: 007 no es un agente como los demás. Para conocer mejor el universo Bond, RTVE Play ofrece hasta nueve títulos (tres de ellos solo están disponibles hasta el 14 de diciembre) y esta guía de las películas que entran ahora en la plataforma.

Skyfall, 2012

James Bond persigue a la asesina Patrice por las calles de Estambul para recuperar una memoria USB con los nombres de todos los agentes del MI6 y la OTAN infiltrados en organizaciones terroristas de todo el mundo. Mientras Bond y Patrice luchan en la parte superior de un tren en marcha, por orden de M, la agente de campo Eve intenta disparar a Patrice, pero alcanza a Bond. Este cae 90 metros al agua y se le da por muerto.

James Bond: Daniel Craig

Director: San Mendes

Malvado: Javier Bardem

Chica Bond: Berenice Barlohe

Canción: Adele se llevó el Oscar por su tema 'Skyfall'

Cuándo: A partir del viernes 12 de diciembre

El mañana nunca muere, 1997

Mientras James Bond espía un bazar de armas terrorista, identifica al tecnoterrorista Henry Gupta, quien está comprando un codificador GPS estadounidense robado. Mientras Bond secuestra un avión ruso que transporta torpedos nucleares, Gupta escapa con el codificador durante la confusión. Gupta trabaja para el magnate de los medios Elliot Carver, quien planea provocar una guerra entre China y el Reino Unido.

James Bond: Pierce Brosnan

Director: Roger Spottiswoode

Malvado: Jonathan Pryce

Chica Bond: Michelle Yeoh

Canción, 'Tomorrow never dies', de Sheryl Crow (nominada a los Globos de Oro) y ‘Surrender‘ de K.D. Lang

Cuándo : A partir del vienes 12 de diciembre

Spectre, 2015

En una misión secreta en Ciudad de México, Bond mata a un asesino. De vuelta en Londres, Bond es castigado por M, pero le confiesa a Moneypenny que actuaba bajo órdenes de la anterior M antes de su muerte. Bond viaja a Roma y se infiltra en una reunión secreta, pero su líder, Franz Oberhauser, revela su presencia. El aterrador Hinx persigue a Bond en coche. En Austria, Bond se encuentra con su antiguo némesis, el Sr. White, y le promete mantener a salvo a su hija a cambio de guiarlo hasta Oberhauser.

James Bond: Daniel Craig

Director: San Mendes

Malvado: Christoph Waltz

Chica Bond: Léa Seydoux

Canción: 'Writing's on the wall', de Sam Smith y Jimmy Napes, ganó el Oscar

Cuándo: A partir del sábado 13 de diciembre

El mundo nunca es suficiente, 1999

Tras el asesinato de su padre, el magnate petrolero Sir Robert King, a Elektra se le asigna un guardaespaldas: James Bond, el principal agente del MI6. Sir Robert, un viejo amigo de M, ha sido asesinado por el terrorista Renard, quien también parece tener como objetivo el oleoducto King de 1280 kilómetros, en construcción desde Azerbaiyán para transportar petróleo a Occidente.

James Bond: Pierce Brosnan

Director Michael Apter

Malvado: Robert Carlyle

Chica bond: Denise Richards

Canción: 'The world is not enough', Garbage

Cuándo: A partir del sábado 13 de diciembre

Sin tiempo para morir, 2021

Tras un flashback de la infancia de Madeleine y un ataque a su hogar familiar, en el que el asesino enmascarado Safin le perdona la vida, James Bond y Madeleine disfrutan de una nueva vida en Italia. Bond visita la tumba familiar de Vesper Lynd para despedirse por última vez, pero es atacado por agentes de SPECTRE, liderados por su secuaz Primo. Ambos escapan en el Aston Martin DB5. Bond cree que Madeleine lo ha traicionado y se separan.

James Bond: Daniel Craig

Director: Daniel Boyle

Malvado: Rami Malek

Chica bond: Léa Seydoux y Ana de Armas

Canción: 'No time to die', interpretada por Billie Eillish, ganó el Oscar

Cuándo: A partir del domingo 14 de diciembre

Muere otro día, 2002

En Corea del Norte, Bond mata al coronel Moon, quien intercambia armas por diamantes de sangre africanos, y desfigura a Zao, su secuaz, en el proceso. Bond es capturado y pasa 14 meses en prisión antes de ser intercambiado por Zao, quien había sido capturado por los británicos. El MI6 cree que Bond se ha derrumbado bajo tortura, por lo que es desautorizado. Bond rastrea a Zao hasta una clínica de La Habana, donde conoce a la agente de la NSA Jinx Johnson, y descubre que Zao está recibiendo terapia de ADN para alterar su apariencia

James Bond: Pierce Brosnan

Director: Lee Tamahoori

Malvado: Toby Stephens

Chica bond: Halle Berry

Canción: 'Die another day', Madonna

Cuándo: A partir del domingo 14 de diciembre

007 en RTVE Play

Además, todavía hay tiempo para disfrutar de Casino Royale, GoldenEye y Quantum of solace. Las tres películas están disponibles gratis hasta el domingo 14 de diciembre. Tras esta trepidante maratón de 007 seguro que ya eres una persona experta en el agente secreto, así que no dudarás a la hora de responder esta pregunta: ¿Cuántos actores han interpretado a James Bond a lo largo de la saga?

