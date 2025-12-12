La guía imprescindible para no perderte en la maratón de James Bond: 007: actores, malvados, chicas Bond, directores, canciones

Ni una ni dos ni tres, son seis las películas de James Bond que ofrece RTVE Play para conocer al agente secreto más famoso del planeta, el único con licencia para matar. Se han hecho veinte película sobre 007: la primera fue Dr. No, que se lanzó en 1962, y la última ha sido Sin tiempo para morir, estrenada en 2021. En esos 59 años, el personaje ha cambiado mucho, se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha dejado atrás algunas conductas que hoy no están bien vistas.

En 2026 se cumplirán 64 años de inicio de la saga y la expectación es máxima para saber el nombre del actor que interpretará a Bond. La lista de candidatos la forman: Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James y Jack Lowden, pero también han sonado Tom Holland, Jacob Elordi e incluso Josh O’Connor. El elegido tendrá una gran responsabilidad y se enfrenta a un gran reto: 007 no es un agente como los demás. Para conocer mejor el universo Bond, RTVE Play ofrece hasta nueve títulos (tres de ellos solo están disponibles hasta el 14 de diciembre) y esta guía de las películas que entran ahora en la plataforma.

Skyfall, 2012 James Bond persigue a la asesina Patrice por las calles de Estambul para recuperar una memoria USB con los nombres de todos los agentes del MI6 y la OTAN infiltrados en organizaciones terroristas de todo el mundo. Mientras Bond y Patrice luchan en la parte superior de un tren en marcha, por orden de M, la agente de campo Eve intenta disparar a Patrice, pero alcanza a Bond. Este cae 90 metros al agua y se le da por muerto. James Bond: Daniel Craig Director: San Mendes Malvado: Javier Bardem Chica Bond: Berenice Barlohe Canción: Adele se llevó el Oscar por su tema 'Skyfall' Cuándo: A partir del viernes 12 de diciembre 'Skyfall': 9 curiosidades del 007 más elegante y oscuro, y con Javier Bardem como villano RTVE.es

El mañana nunca muere, 1997 Mientras James Bond espía un bazar de armas terrorista, identifica al tecnoterrorista Henry Gupta, quien está comprando un codificador GPS estadounidense robado. Mientras Bond secuestra un avión ruso que transporta torpedos nucleares, Gupta escapa con el codificador durante la confusión. Gupta trabaja para el magnate de los medios Elliot Carver, quien planea provocar una guerra entre China y el Reino Unido. James Bond: Pierce Brosnan Director: Roger Spottiswoode Malvado: Jonathan Pryce Chica Bond: Michelle Yeoh Canción, 'Tomorrow never dies', de Sheryl Crow (nominada a los Globos de Oro) y ‘Surrender‘ de K.D. Lang Cuándo : A partir del vienes 12 de diciembre 'El mañana nunca muere', cuando James Bond detuvo la III Guerra Mundial: curiosidades de la película Rafael Muñoz

Spectre, 2015 En una misión secreta en Ciudad de México, Bond mata a un asesino. De vuelta en Londres, Bond es castigado por M, pero le confiesa a Moneypenny que actuaba bajo órdenes de la anterior M antes de su muerte. Bond viaja a Roma y se infiltra en una reunión secreta, pero su líder, Franz Oberhauser, revela su presencia. El aterrador Hinx persigue a Bond en coche. En Austria, Bond se encuentra con su antiguo némesis, el Sr. White, y le promete mantener a salvo a su hija a cambio de guiarlo hasta Oberhauser. James Bond: Daniel Craig Director: San Mendes Malvado: Christoph Waltz Chica Bond: Léa Seydoux Canción: 'Writing's on the wall', de Sam Smith y Jimmy Napes, ganó el Oscar Cuándo: A partir del sábado 13 de diciembre 'Spectre', de 007: Vuelven Q y Moneypenny, canta Sam Smith y Andrew Scott se arrepintió de hacer de malo RTVE.es

El mundo nunca es suficiente, 1999 Tras el asesinato de su padre, el magnate petrolero Sir Robert King, a Elektra se le asigna un guardaespaldas: James Bond, el principal agente del MI6. Sir Robert, un viejo amigo de M, ha sido asesinado por el terrorista Renard, quien también parece tener como objetivo el oleoducto King de 1280 kilómetros, en construcción desde Azerbaiyán para transportar petróleo a Occidente. James Bond: Pierce Brosnan Director Michael Apter Malvado: Robert Carlyle Chica bond: Denise Richards Canción: 'The world is not enough', Garbage Cuándo: A partir del sábado 13 de diciembre 007 en España: Los cuatro lugares en los que Pierce Brosnan rodó 'El mundo nunca es suficiente Rafael Muñoz

Sin tiempo para morir, 2021 Tras un flashback de la infancia de Madeleine y un ataque a su hogar familiar, en el que el asesino enmascarado Safin le perdona la vida, James Bond y Madeleine disfrutan de una nueva vida en Italia. Bond visita la tumba familiar de Vesper Lynd para despedirse por última vez, pero es atacado por agentes de SPECTRE, liderados por su secuaz Primo. Ambos escapan en el Aston Martin DB5. Bond cree que Madeleine lo ha traicionado y se separan. James Bond: Daniel Craig Director: Daniel Boyle Malvado: Rami Malek Chica bond: Léa Seydoux y Ana de Armas Canción: 'No time to die', interpretada por Billie Eillish, ganó el Oscar Cuándo: A partir del domingo 14 de diciembre James Bond casado, jubilado y muerto: 'Sin tiempo para morir' rompe con la imagen que tenemos de 007 Rafael Muñoz

Muere otro día, 2002 En Corea del Norte, Bond mata al coronel Moon, quien intercambia armas por diamantes de sangre africanos, y desfigura a Zao, su secuaz, en el proceso. Bond es capturado y pasa 14 meses en prisión antes de ser intercambiado por Zao, quien había sido capturado por los británicos. El MI6 cree que Bond se ha derrumbado bajo tortura, por lo que es desautorizado. Bond rastrea a Zao hasta una clínica de La Habana, donde conoce a la agente de la NSA Jinx Johnson, y descubre que Zao está recibiendo terapia de ADN para alterar su apariencia James Bond: Pierce Brosnan Director: Lee Tamahoori Malvado: Toby Stephens Chica bond: Halle Berry Canción: 'Die another day', Madonna Cuándo: A partir del domingo 14 de diciembre 'Muere otro día': curiosidades de la última película de Pierce Brosnan como 007 RTVE.es