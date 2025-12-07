Todos los estrenos de cine para la semana del 8 al 14 de diciembre: para ver gratis en RTVE Play

RTVE Play trae una oferta de cine gratuito perfecta para quienes disfrutan descubriendo nuevas historias sin moverse del sofá. Una selección variada de cine nacional e internacional, con títulos que abarcan desde el drama más íntimo hasta el western más trepidante, pasando por grandes clásicos, comedias románticas y películas basadas en hechos reales.

La cartelera incluye nombres imprescindibles como Mads Mikkelsen, Christian Bale, Joseph Gordon-Levitt, John Wayne o Marisol. Viajarás por escenarios tan distintos como París, Argentina, el salvaje Oeste mientras conoces historias de superación, justicia, aventuras, amistad y segundas oportunidades.

Si buscas variedad, calidad y cine gratis, sigue bajando: esta semana en RTVE Play espera con un auténtico festín cinematográfico.

Filón de plata (lunes 8 de diciembre a las 12:25 horas en La 2 y RTVE Play) Filón de plata (Silver Lode) es un western clásico cargado de tensión y suspense. La tranquila boda de Dan y Rose se ve abruptamente interrumpida cuando el sheriff McCart llega a la pequeña ciudad de Silver Lode decidido a arrestar al novio. A partir de ese momento, la comunidad se convierte en un escenario de sospechas, dudas y prejuicios mientras la verdad comienza a desvelarse. Una obra intensa que combina acción, drama y crítica social en pleno Viejo Oeste.

Río Rojo (lunes 8 de diciembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Río Rojo es uno de los grandes clásicos del western, protagonizado por un imponente John Wayne en uno de los papeles más memorables de su carrera. Tras la Guerra de Secesión y sobrevivir a una matanza indígena, el ganadero Tom Dunson emprende junto a su hijo adoptivo, Matthew Garth, una arriesgada travesía para conducir diez mil cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri, una hazaña jamás intentada. Un viaje épico marcado por el liderazgo, el conflicto y la conquista del Oeste.

Sartana en el valle del oro (martes 9 de diciembre a las 12:25 horas en La 2 y RTVE Play) Sartana en el valle del oro es un vibrante spaghetti western centrado en el letal pistolero Lee Calloway, también conocido como Sartana. Tras ayudar a tres hermanos bandidos a escapar de la cárcel a cambio de la mitad del oro que ocultaron, pronto descubre que ellos no tienen intención de cumplir el trato. Traiciones, emboscadas y una lucha por la supervivencia marcan esta aventura llena de acción y astucia en el polvoriento valle del oro.

50/50 (martes 9 de diciembre a las 2:55 horas en La 1 y RTVE Play) 50/50 es una emotiva comedia dramática basada en hechos reales y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt como Adam, un joven de 27 años que recibe un diagnóstico de cáncer que le cambia la vida por completo. Con el apoyo de su inseparable amigo Kyle (Seth Rogen), su madre (Anjelica Huston) y una joven terapeuta aún en formación (Anna Kendrick), Adam inicia un camino lleno de incertidumbre, humor, miedo y ternura, descubriendo qué es lo que realmente importa. Una película honesta, cálida y profundamente humana sobre la amistad, la vulnerabilidad y la capacidad de seguir adelante.

El vicio del poder (miércoles 10 de diciembre a las 2:45 horas en La 1 y RTVE Play) El vicio del poder es una afilada y satírica biografía política en la que Christian Bale ofrece una transformación extraordinaria para dar vida a Dick Cheney, el silencioso pero implacable burócrata que llegó a convertirse en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de George W. Bush, interpretado por Sam Rockwell. La película explora cómo sus decisiones moldearon la política estadounidense y tuvieron repercusiones globales aún visibles hoy. Con un tono ácido, ingenioso y crítico, Adam McKay construye un retrato inquietante sobre el poder, la ambición y sus consecuencias.

Nuestro verano (jueves 11 de diciembre a las 1:40 horas en La 1 y RTVE Play) Nuestro verano es un delicado drama coming-of-age que sigue a Shaï y Djeneba, dos amigos de la infancia de 20 años que este año trabajan como monitores en un campamento de verano. Junto a un grupo de niños provenientes, como ellos, de las torres de la Place des Fêtes de París, pasan unas semanas en la región del Drôme, alejados de su rutina urbana. Entre excursiones, responsabilidades y conversaciones íntimas, ambos jóvenes se enfrentan a la inminente adultez, obligándose a tomar decisiones que darán forma a su futuro y a reinventar la amistad que siempre los ha unido. Un retrato sensible y luminoso sobre crecer, elegir y descubrir quiénes quieren ser.

La tierra prometida (viernes 12 de diciembre a las 2:10 horas en La 1 y RTVE Play) La tierra prometida es un épico drama histórico danés protagonizado por Mads Mikkelsen como el capitán Ludvig Kahlen, un hombre decidido a convertir los salvajes brezales de Jutlandia en tierras habitables en nombre del rey Frederik V. En 1755, movido por la ambición y la voluntad de forjar un legado, Kahlen se adentra en un páramo inhóspito dominado por bandidos y por la brutalidad de la naturaleza. Allí se enfrenta al tiránico terrateniente Frederik de Schinkel, que se considera dueño absoluto de la zona. Cuando la criada Ann Barbara y su marido huyen del dominio de Schinkel y encuentran refugio junto a Kahlen, el cacique jura venganza. Así comienza una batalla profundamente desigual que pondrá en riesgo no solo la vida del capitán, sino también la de la pequeña comunidad marginada que se ha formado a su alrededor. Una historia de resistencia, colonización y coraje frente a un poder despótico.

Ha llegado un ángel (sábado 13 de diciembre a las 19:25 horas en La 1 y RTVE Play) Ha llegado un ángel es uno de los títulos más emblemáticos de Marisol, combinando drama familiar y ternura con el encanto inconfundible de la joven estrella. Tras la muerte de sus padres, Marisol llega a Madrid para vivir con unos tíos que la reciben con frialdad y evidente desprecio… hasta que descubren que trae consigo 25.000 pesetas procedentes de la venta de los muebles familiares. En ese ambiente hostil, la única figura sincera es Herminia, la criada gallega, que la acoge bajo su protección. Gracias a su bondad, alegría y carácter luminoso, Marisol comienza poco a poco a ganarse el cariño de sus primos, transformando la dinámica de la casa y demostrando que su mayor riqueza no es el dinero, sino su capacidad para unir a quienes la rodean. Un clásico entrañable del cine español.

Confiesa, Fletch (sábado 13 de diciembre a las 2:20 horas en La 1 y RTVE Play) Confiesa, Fletch es una comedia criminal en la que Jon Hamm da vida a Fletch, un periodista ingenioso que se convierte en el principal sospechoso de varios asesinatos. Mientras intenta demostrar su inocencia, deberá investigar por su cuenta la desaparición de la valiosa colección de arte robada a su prometida. Risas, misterio y enredos al más puro estilo Fletch.

Una vida no tan simple (domingo 14 de diciembre a las 23:05 horas en La 2 y RTVE Play) Una vida no tan simple es una película española que retrata con ternura y humor la crisis vital de Isaías, interpretado por Miki Esparbé, un arquitecto de 40 años que dejó atrás sus aspiraciones brillantes y ahora alterna entre su estudio y el parque donde juegan sus hijos. Siempre con la sensación de no estar en el lugar adecuado, su relación con Ainhoa (Vito Sanz) muestra el desgaste que provocan los años y la crianza. En pleno agotamiento emocional, Isaías entabla amistad con Sonia, interpretada por Ana Polvorosa, otra madre del colegio, que le hará cuestionarse qué significa realmente entrar en la vida adulta. Una mirada honesta y generacional a las expectativas, los sueños y la vida cotidiana.