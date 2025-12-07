Matar a James Bond: llega la maratón de 007, pero ¿cuánto sabes del agente con licencia para matar?

La expectación es máxima: todo el mundo quiere saber qué actor, o actriz, interpretará a 007 en la nueva entrega de la sala. El silencio de los productores es total y esto eleva la interés por saber su nombre. Son muchos los nombres que se barajan; tantos, que se roza al absurdo. Es cierto que una parte del público pide cambios, pero otros insisten en que no hay que desvirtuar el espíritu del agente secreto con licencia para matar. Es solo un personaje de ficción, no un político.

No se puede matar a 007, pero sí a James Bond. O quizá no. RTVE ha preparado una maratón para disfrutar de las aventuras del agente secreto. Son tres películas, tres títulos esenciales en el devenir del 007: Casino Royale, GoldenEye, Quantum of Solace. Dos de ellas están protagonizadas por Daniel Craig y la otra cuenta con la presencia de Pierce Brosnan. ¿Cómo es el hilo que une las tres películas?

Pierce Brosnan entre Framke Janssen e Izabella Scorupco, en 'GoldenEye'

GoldenEye, con Tina Turner Es imposible no escuchar la voz de Tina Turner cuando se menciona o se lee el título de esta película tan emblemática. Es la última de una etapa y la última que rodó Pierce Brosnan. Pero hay más, y para conocer la historia hay que remontarse a 1989, año en el que se estrenó Licencia para matar. Timothy Dalton era el James Bond oficial y esta era la segunda de las tres películas que tenía firmadas. Pero la tercera nuca se hizo y tuvieron que pasar seis años, la pausa más larga de la saga, para que los fans del agente secreto tuvieran su ansiada película. El elegido fue Pierce Brosnan, que aportó un nuevo aire a 007. Pero los cambios fueron muchos y fueron claves para la evolución del agente secreto. El hecho de que Judi Dench entrara en la franquicia para interpretar a M fue otro cambio rupturista, lo mismo que la llegada de Samantha Bond para interpretar a la simpar Moneypenny. Tan solo se mantuvo al veterano Desmond Llewelyn en el papel de Q. Cine de siempre Cine - GoldenEye James Bond debe desactivar un plan para controlar el GoldenEye, una secreta arma espacial, capaz de inutilizar todos los sistemas electrónicos. Dir... Ver película La historia arranca con James Bond de vacaciones en Monte Carlo, donde conoce a la bella y letal Xenia Onatopp, que, junto al general Ourumv, se apodera de un helicóptero que puede evitar las interferencias electromagnéticas. Pero el robo es solo una parte de un plan tan malvado como macabro de Janus. Para descubrir quién está detrás de este nombre, Bond contará con la ayuda de Natalya Simonova. Junto a Brosnan vemos a actores como Sean Bean, el malvado de la película; Izabella Scorupco como Natlya Simonova; y a la Franke Janssen como Xenia Onatopp. Eva Green y Daniel Craig son Vesper y 007 en 'Casino Royale'

Casino Royale, del odio al fervor Pierce Brosnan fue James Bond desde 1995 a 2002. Hizo tres películas: El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. Tenía una clausula en el contrato que le permitía hacer una cuarta, pero iba a cumplir 50 años y los productores querían a alguien más joven. ¿Fue el primer caso de edadismo de la saga Bond? Ya entonces se escuchaba el nombre de Henry Cavill como posible sustituto, pero finalmente se escogió a Daniel Craig. ¡Y la que se armó! En internet se desató una oleada de odio hacía el actor que los productores llegaron a temer por su vida. Pero no fue eso lo que ocurrió: Craig convenció, aplacó a las bestias y nos regaló a un fabuloso 007. ¡Un James Bond irrepetible y uno de los más elegantes! Cine internacional Cine - Casino Royale Daniel Craig interpreta a James Bond en esta película ganadora de un BAFTA. El agente 007 va detrás de Le Chiffre, un peligroso terrorista financie... Ver película La película sirvió para reiniciar la saga, ya que no precisa de una historia anterior, cerrada o no. Bond tiene la misión de detener a Le Chiffre el banquero que colabora con terroristas de todo el mundo, y desarticular su red. Para ello tiene que jugar una peligrosa partida de póquer en el Casino Royale. La mujer encargada de custodiar el dinero es Vesper Lynd, que tendrá que aparcar sus diferencias con 007 para, juntos, intentar sobrevivir. Eva Green es Vesper Lynn y Mads Mikkelsen es el malvado Le Criffre. M frena las ansías de venganza de 007 en 'Quantum of solace' RTVE

Quantum of solace, un título elegante Tiene el título más original y elegante de la saga, y cuenta con un gran atractivo: el reparto. Junto a Daniel Craig y Judi Dench destacan Olga Kurylenko como Camille Montes, David Harbour (Stranger Things) como Gregg Beam y Mathieu Amalric como Dominique Greene. Y no nos olvidemos de Fernando Guillén Cuervo, que interpreta a Carlos, un policía corrupto. Hablamos de la película número veintidós de la saga y es la segunda con Daniel Craig, que ya había conquistado al público, al exigente público, del agente secreto. Es una cinta continuista, ya que Bond investiga a la organización que provocó la muerte de Vesper Lynd. En su rastreo se cruza con Dominic Greenn, que prepara un golpe de estado en un país sudamericano. Pero, una vez más, no emprenderá su misión en solitario ya que contará con la ayuda de Camile Montes que, casualmente, tiene sed de venganza contra Grenne. ¿Por qué? Cine internacional Cine - 007: Quantum of Solace Debut cinematográfico de Daniel Craig con el traje de Bond, James Bond. El inicio de la parte más sombría del agente 007 empieza aquí.... Ver película