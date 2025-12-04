Ganaron el Mundial y soñaron con el Oscar: 'Argentina 1985' es la gran película de Ricardo Darín basada en hechos reales

La Argentina de Messi dio el Mundial a Argentina en 2022 y un año después, el equipo liderado Ricardo Darín, competía en la Champions de Hollywood, soñando con el Oscar. Allí, en el gran evento del séptimo arte, competía con rivales tan fuertes como Sin novedad en el frente, Close o The Quiet Girl. No pudo ser, se quedó cerca, pero el reconocimiento sí llegó de la mano de la crítica y el público.

Ricardo Darín es Julio César Strassera, un veterano fiscal con la misión de acusar a los altos mandos de la dictadura militar argentina en el conocido Juicio a las Juntas, a mediados de los años 80. Una batalla a lo David contra Goliat en la que Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) es una pieza clave. Junto a este joven ambicioso, de familia vinculada al ámbito castrense, Strassera recopila testimonios, sortea presiones políticas y resiste amenazas, en un contexto en la que el país atraviesa una transición democrática delicada.

La tensión y el punto emocional marcan esta película basada en hechos reales en la que el alegato final de Strassera y su célebre “Nunca más” supone uno de los momentos más célebres del cine argentino moderno.

Juicio a los responsables de los crímenes de la dictadura militar argentina RTVE Play

La sangrienta historia real El Juicio a las Juntas, celebrado de abril a diciembre de 1985, fue uno de los eventos más significativos de la historia reciente de Argentina. El último régimen militar del país (1976-1983) había dejado miles de personas desaparecidas, persecución política y el conocido como terrorismo de Estado. Con la vuelta del gobierno de Raúl Alfonsín y la democracia, se impulsó el juicio a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura, que denominaron Proceso de Reorganización Nacional. Nunca Más fue el nombre del informe creado en 1984: el documento que reunía testimonios de víctimas supervivientes y familiares. Este fue la base del proceso judicial civil, pionero en este tipo de juicios entre países que han transitado dictaduras, y tiene un papel muy importante en el transcurso del guión. Todo ocurre en un momento de división extrema en el país, de temor pero también la esperanza en la justicia reparadora. Finalmente el 9 de diciembre de 1985 se condenó a cinco de los militares, dos de ellos, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, a cadena perpetua. Ambos fallecieron a edad avanzada por un paro cardiaco y sin haberse arrepentido por los crímenes cometidos.

Curiosidades La producción de Argentina, 1985 está llena de anécdotas. Comenzando por su título, ya que no se tenía muy claro cuál iba a ser el nombre del film. En principio se iba a llamar solo 1985, pero los productores se dieron cuenta de que ya existía una película titulada así. Y además actualmente no se puede registrar solo números. Tras darle varias vueltas, le añadieron Argentina. ¿Por qué? Porque el caso afectaba a todo el país, pero sobre todo porque les aseguraba aparecer en los primeros puestos alfabéticamente (cosas que tiene empezar por la letra A), y eso era un punto a favor desde el punto de vista del posicionamiento. El rodaje se llevó a cabo a principios de 2021 (correcto, en pleno brote de la variante Delta del COVID). Esto obligó a que el equipo debía pasar cada día test de antígenos y estaban obligados a mantener la mascarilla en las intensas jornadas de rodaje. Y una traba importante fueron los paréntesis a los que iban obligando los contagios. De hecho el propio Ricardo Darín estuvo en el dique seco durante dos semanas. El elenco de actores y actrices estuvo compuesto por grandes profesionales, aunque hubo uno de los personajes principales que no fue interpretado por alguien del gremio. Se trata de una de las fiscales a la que dio vida Leyla Bechara, una conocida youtuber y politóloga Y para terminar, hay que hablar del escenario de la trama. Muchas de las escenas se rodaron en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires, o lo que es lo mismo, la localización en la que se celebró el juicio original. En esas escenas además se emplearon cámaras de tipo U-matic, las utilizadas durante las grabaciones reales de las audiencias del juicio. Esto ayudó a integrar el material de archivo original con el nuevo grabado en la película. El fiscal Strassera escribiendo a máquina / Fotograma de la película 'Argentina, 1985' RTVE Play