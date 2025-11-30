Woody Allen cumple 90 años debatiéndose entre la persona y el personaje

"La vejez no tiene ninguna gracia; si pueden, evítenla". Lo dijo Woody Allen, quien este domingo cumple 90 años y evita su fin haciendo lo que más le gusta: escribir y dirigir. Quizá, también tenga fuerza para su otra gran pasión: tocar el clarinete.

Este año, Allen ha publicado su primera novela, ¿Qué pasa con Baum?, editada en España por Alizanza. Cuenta una historia que, con variantes, es la historia de muchas de sus cincuenta películas: un escritor judío, inadaptado y petulante, obsesionado con el vacío existencial y la culpa, que está perdiendo el juicio porque su matrimonio se tambalea y no consigue hacerse un hueco en el mundo literario.

"La gente quiere una vida ficticia y los personajes ficticios una vida real", dicen en La rosa púrpura del Cairo, una película donde un personaje consigue atravesar la pantalla y entrar en el mundo real. Woody Allen es tan personaje como persona y, como pocos guionistas y actores, traslada a la pantalla su preocupación por la muerte y la moralidad; su interés por el sexo y el amor.

Ha recibido cuatro Oscar, de las 16 veces que ha sido nominado, y fue el primero en ganar la estatuilla a mejor director siendo también protagonista. Esa película fue una de las más queridas y aplaudidas de su filmografía: Annie Hall. Su actuación con Diane Keaton, en quien se inspiró para escribir el guion, le permitió indagar en su vieja preocupación: la naturaleza del amor y el desamor.