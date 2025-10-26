El origen del estigma de los 'heavies': ascenso, moda y caída del metal en España

El 5 de septiembre de 1986, el estadio del Rayo Vallecano en Madrid acogió un concierto de Scorpions que terminó en tragedia. Miguel Ángel Rojas, un joven de 23 años apasionado del heavy metal, fue asesinado durante una pelea en las gradas del estadio por una puñalada en el corazón durante una pelea con un militar estadounidense, el cual fue condenado a 15 años de prisión por homicidio. Este suceso, aunque aislado, dejó una huella profunda en la percepción social del rock y sus seguidores en España.

Tanto la prensa como la opinión pública no tardaron en asociar rápidamente el incidente con la violencia inherente al género, alimentando estigmas que perduran hasta hoy y señalando a todo un colectivo. Los amantes del heavy metal quedaron estigmatizados por escuchar letras revolucionarias con riffs estridentes. El rock dejó de ser un símbolo de lucha social y pasó a serlo de marginados sociales.

El homicidio de Miguel Ángel Rojas: una tragedia en el estadio Miguel Ángel Rojas del Castillo, residente en Madrid y trabajador en una fábrica de colchones, asistió al concierto de Scorpions, con la ilusión de disfrutar de su banda favorita. Sin embargo, durante la actuación del grupo telonero Michael Schenker Group, se desató una pelea en las gradas centrales del estadio. En medio del tumulto, Rojas recibió una puñalada en el corazón que le costó la vida. La noticia fue portada de todos los medios al día siguiente, quienes destacaron la violencia en el evento dentro de todo el suceso, pese a ser un hecho aislado.

El estigma del heavy metal: agresividad y drogas Tras el asesinato de Rojas, los medios y la sociedad en general comenzaron a asociar el heavy metal con comportamientos violentos y el consumo de drogas. La imagen del metalero como una persona agresiva y peligrosa se consolidó, alimentada por estereotipos y prejuicios. Sin embargo, se ha demostrado que estos estigmas son completamente infundados. La mayoría de los aficionados al metal son personas pacíficas que encuentran en la música una forma de expresión y pertenencia, lejos de la violencia y las drogas.

La verdadera imagen del metalero: moda y actitud Más allá de los prejuicios, el metalero español ha sido una figura de resistencia cultural. Su estética, caracterizada por chaquetas de cuero, camisetas de bandas y un estilo rebelde, ha sido interpretada como una declaración de independencia frente a las normas establecidas. Esta imagen, aunque a menudo malinterpretada, refleja una identidad forjada en la adversidad y el rechazo social. Lejos de ser sinónimo de violencia, representa una subcultura que ha aportado riqueza y diversidad a la escena musical española.